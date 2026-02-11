Neuropsychologische Effekte des Spielens gewalttätiger Videospiele

Im Zuge aktueller Ereignisse erhebt sich die Frage, welche möglichen psychologischen und biologischen Folgen das Spielen gewalttätiger Videospiele haben kann. In den letzten Jahrzehnten ist dieser Forschungsbereich zu dieser Frage enorm gewachsen, mit mehreren Hundert Publikationen, die insgesamt über 100.000 Studienteilnehmer untersuchten. Verschiedene Meta-Analysen der letzten Jahre wiesen wiederholt eine statistisch signifikante aggressionsfördernde Wirkung des Spielens gewalttätiger Videospiele nach. Trotzdem kommt es immer wieder zu Kontroversen in diesem Feld. Studien zu möglichen biologisch messbaren Veränderungen im Gehirn ergaben gemischte Resultate. Der folgende Übersichtsartikel soll einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand dieses Forschungsbereiches geben. In der Diskussion wird auf methodische Schwierigkeiten, weitere offene Fragen, Hypothesen zur Art des aggressionsfördernden Effekts, gesellschaftspolitische Aspekte und mögliche Schlussfolgerungen eingegangen.