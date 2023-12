Neuropathische Schmerzen: Antikonvulsiva als Therapie erster Wahl

Brennende Schmerzen in Ruhe oder einschießende Schmerzattacken – so werden neuropathische Schmerzen häufig beschrieben. In Europa sind ca. 7 – 10 % der Bevölkerung davon betroffen.1 Bei den häufigsten Ursachen neuropathischer Schmerzen liegen die Prävalenzen allerdings deutlich höher: Periphere Neuropathien treten bei bis zur Hälfte aller Diabetiker:innen als Folgeerkrankung auf.2 Die Behandlung ist eine therapeutische Herausforderung, denn oft kann keine komplette Schmerzfreiheit erreicht werden. Als Therapie erster Wahl bei chronischen neuropathischen Schmerzen werden in den aktuellen Sk2-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie die Antikonvulsiva Gabapentin und Pregabalin empfohlen.3