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Schmerz Nachrichten

Neuropathische Schmerzen im postoperativen Setting

Ein unerkannter Begleiter?

  • 29.04.2026
  • Junge ÖSG
Verfasst von
Markus Kopfauf
Michael Wölkhart
Erschienen in
Schmerz Nachrichten

Zusammenfassung

Postoperative Schmerzen werden häufig primär als nozizeptiv betrachtet, obwohl ein relevanter Anteil neuropathische Komponenten aufweist, die oft unerkannt bleiben. Der Beitrag beleuchtet Pathophysiologie, Epidemiologie, Diagnostik und Therapie. Periphere und zentrale Sensibilisierung, Nervenverletzungen und biopsychosoziale Faktoren spielen eine zentrale Rolle. Anhand der totalen Kniearthroplastik wird die klinische Relevanz verdeutlicht. Strukturierte Diagnostik und ein multimodales Behandlungskonzept sind entscheidend zur Vermeidung von Chronifizierung und zur Verbesserung funktioneller Ergebnisse.
Titel
Neuropathische Schmerzen im postoperativen Setting
Ein unerkannter Begleiter?
Verfasst von
Markus Kopfauf
OA Dr. Michael Wölkhart, MSc, MBA
Publikationsdatum
29.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-026-00289-8
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