Neuropathische Schmerzen im postoperativen Setting

Postoperative Schmerzen werden häufig primär als nozizeptiv betrachtet, obwohl ein relevanter Anteil neuropathische Komponenten aufweist, die oft unerkannt bleiben. Der Beitrag beleuchtet Pathophysiologie, Epidemiologie, Diagnostik und Therapie. Periphere und zentrale Sensibilisierung, Nervenverletzungen und biopsychosoziale Faktoren spielen eine zentrale Rolle. Anhand der totalen Kniearthroplastik wird die klinische Relevanz verdeutlicht. Strukturierte Diagnostik und ein multimodales Behandlungskonzept sind entscheidend zur Vermeidung von Chronifizierung und zur Verbesserung funktioneller Ergebnisse.