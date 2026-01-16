Neuromentale Entwicklungsstörungen: Paradigmenwechsel von ICD-10 zu ICD-11 in der Klassifikation psychischer Störungen

Besonders augenfällig wird dieser Perspektivwechsel am Beispiel der Intelligenzminderung (ICD-10: F70–F79). Die ICD-11 ersetzt diesen Begriff durch Störungen der Intelligenzentwicklung (6A00 Disorders of intellectual development) .

Der alte Begriff „Minderung“ implizierte eine statische Defizitdiagnose („no future“), die Menschen auf eine reduzierte Leistungsfähigkeit festschrieb. Der neue Begriff „Entwicklungsstörung“ betont den Prozess: Er beschreibt eine Störung des Erwerbs kognitiver Fähigkeiten während der Entwicklung, ohne die Menschen auf ihre Defizite zu reduzieren. Gleichzeitig integriert die ICD-11 Funktionsniveaus (mild, moderat, schwer, tiefgreifend), die sich an adaptiven Fähigkeiten im Alltag orientieren – nicht mehr allein an IQ-Werten. Damit findet auch eine sinnvolle und vor allem praxisorientierte Angleichung an das amerikanische DSM‑V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Auflage) statt, welches schon bisher nicht anhand des (oftmals bei schwerer oder tiefgreifender Störung nicht zu bestimmenden) IQ-Wertes, sondern anhand des adaptiven Funktionsniveaus unterschied.

Dies zeigt den Paradigmenwechsel: von einem statischen Defizitmodell hin zu einer ressourcenorientierten, entwicklungsbezogenen Perspektive , die Interventionen, Teilhabe und individuelle Förderung stärker in den Mittelpunkt rückt.

Im Folgenden soll anhand einer Fallvignette veranschaulicht werden, dass im Rahmen von neuromentalen Entwicklungsstörungen ein individualisiertes ressourcenorientiertes Betreuungssetting erforderlich ist, welches je nach Lebensphase und Schweregrad der Einschränkung ein abgestuftes Konzept erfordert. Hier ist auch die Einbeziehung von Angehörigen und Betreuungspersonen von großer Wichtigkeit.

Infobox Fallvignette

Falldarstellung eines prototypischen, fiktiven Patienten. Jegliche Ähnlichkeit zu realen Personen ist unbeabsichtigt und zufällig.

Der 21-jährige Herr S. wird aufgrund von nicht zu unterbrechenden stereotypen autoaggressiven Bewegungsmustern und Impulsdurchbrüchen von der Rettung und in Polizeibegleitung an eine akutpsychiatrische Abteilung gebracht. Da der Patient auch auf der Station weiterhin potenziell lebensbedrohliche Selbstverletzungshandlungen setzt, muss aufgrund einer unmittelbar bestehenden Selbstgefährdung eine Unterbringung ausgesprochen werden, der Patient für einige Stunden schutzfixiert werden und im Zuge dessen auch eine Akutmedikation erhalten. Eine akute Intoxikation oder eine organische Ursache wurde zuvor mittels Urin- und Bluttests sowie der Anamnese ausgeschlossen. Nach der intravenösen Verabreichung eines mittellang wirksamen Benzodiazepins sowie Valproinsäure kommt es zu einer Unterbrechung des Raptus.

Bei Herrn S. ist ein seit dem 2. Lebensjahr bestehender frühkindlicher Autismus (ICD-10: F84.0) vorbekannt. Ab seinem 4. Lebensjahr ist er in verschiedenen Betreuungseinrichtungen untergebracht, da die Familie zunehmend mit Pflege und Erziehung überfordert war und sich mit zunehmendem Alter des Patienten immer mehr von ihm distanzierte und schließlich den Kontakt vollends einstellte. Familienanamnestisch sind mehrere Fälle von neuromentalen Entwicklungsstörungen (ADHS und Autismus) entfernter Verwandter auffällig, wobei Mutter, Vater und mehrere (Halb‑)Geschwister gesund sind. Eine entwicklungspsychologische Austestung konnte im Alter von 13 Jahren aufgrund mangelnder Kooperationsbereitschaft des Patienten nur in sehr begrenztem Umfang stattfinden und bestätigte im Wesentlichen die Diagnose Autismus. In der zerebralen Bildgebung mittels cMRT und laborchemischen Blutuntersuchungen fand sich in der Vergangenheit kein Hinweis auf eine sekundäre Genese der Entwicklungsstörung. Fremdanamnestisch ist durch seine Betreuer zu erheben, dass Herr S. seine Bedürfnisse nur begrenzt mittels nonverbaler Kommunikation wie Gestik und Mimik zum Ausdruck bringen kann, wobei das Sprachverständnis für sehr einfache Inhalte und Aufforderungen gegeben ist. Zur Bewältigung des Alltags (Körperpflege, Ernährung) ist eine umfassende Hilfe durch das Betreuungspersonal nötig; der Entwicklungsstand entspricht ca. dem eines Zweijährigen und somit einer schwergradigen Störung der Intelligenzentwicklung. Motorisch sind stereotype und repetitive Manierismen der Hände und der Finger sowie teils stundenlanges Wippen des Oberkörpers auffällig. Der Patient benötigt eine ausgeprägte Tagesstruktur, um sich wohlzufühlen und neigt bei Reizüberflutung zu unkontrollierbaren Impulsdurchbrüchen, selbstverletzendem Verhalten und motorischen Stereotypien (Schaukeln), welche häufig zu Konflikten mit Mitbewohnern und zu Belastungen des Betreuungspersonals führen und auch bereits in der Vergangenheit zu mehreren Krankenhausaufenthalten führten. Seit der Unterbringung in einer neuen Betreuungseinrichtung vor 4 Jahren kommt es jedoch vermehrt zu zuvor kaum erfolgten zwischenmenschlichen Interaktionen; so lässt sich Herr S. ab und zu von seinen Mitbewohnern körperlich berühren oder sucht manchmal aktiv Gesellschaft in einem Gemeinschaftsraum; eine klar positive Entwicklung ist somit zu bemerken. Nach ICD-11 liegt eine Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung und Fehlen der funktionellen Sprache (6A02.5) vor, da anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten vorhanden sind (1. Hauptkriterium nach ICD-11) und der Patient eingeschränkte, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (2. Hauptkriterium nach ICD-11) zeigt.

1 ]. Nach dem Abklingen des oben angeführten akuten Zustandsbildes kann Herr S. auf eine Dauermedikation mittels Aripiprazol, Valproinsäure und Sertralin eingestellt und nach einigen Tagen zurück in die Betreuungseinrichtung entlassen werden. Da es mehrere Monate nach dem ersten Aufenthalt wieder zu einer stationären psychiatrischen Aufnahme mit Unterbringung und Fixierung wegen heftiger Impulsdurchbrüche kommt, wird die Medikation angepasst und Aripiprazol abgesetzt und durch Risperidon ersetzt. In einer Studie an Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung zeigte sich Risperidon als gut wirksam zur Behandlung von Impulsdurchbrüchen und (Auto‑)Aggression bei gleichzeitig tolerablem Nebenwirkungsprofil [].