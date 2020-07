Ein interdisziplinärer Ausflug in die Ophthalmologie

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Zusammenfassung

Die optische Kohärenztomographie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem präzisen Hilfswerkzeug zur Beschreibung und Vermessung von Pathologien am Augenhintergrund entwickelt. In der Ophthalmologie ist diese Technik nicht mehr wegzudenken. In den letzten Jahren mehren sich die Publikationen benachbarter „Kopfwissenschaften“ mit OCT-basierten Studienergebnissen, allen voran im neurologischen Fachbereich. Der vorliegende Artikel will einen einführenden Überblick über die technischen Grundlagen der optischen Kohärenztomographie geben, anhand zweier klinischer Beispiele den Stellenwert in der Praxis aufzeigen und nebenbei die dazugehörigen Befunde erläutern.