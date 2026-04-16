Neues vom Obersten Gerichtshof zum „Familienplanungsschaden“

Familienplanungsschaden durch eine fehlerhafte Verhütungsspirale Nicht nur Haftungsthemen prägen das Medizinrecht. Sensible Fragen stellen sich am Beginn und am Ende des Lebens: Fortpflanzungsmedizin, Schwangerschaftsabbruch, Patientenverfügung, Sterbehilfe und klinische Obduktion mögen als beispielhafte Schlagworte dienen. Vor Kurzem war die juristische Öffentlichkeit mit der Frage konfrontiert, ob für eine ungewollte Schwangerschaft wegen des Versagens von Verhütungsspiralen des spanischen Herstellers Eurogine S.L. Ansprüche nach dem Produkthaftungsrecht bestehen. Eine Frau, die ihre Familienplanung abgeschlossen hatte und als Küchenhilfe berufstätig war, ließ sich im April 2017 von ihrem Gynäkologen das von der Eurogine S.L. produzierte kupferhaltige Intrauterinpessar „Gold T Normal“ einsetzen. Der Pearl-Index der Spirale liegt bei 0,8. Anzeige Zwischen einer Kontrolle im Jahr 2020 und Jänner 2021 kam es durch eine Fehlerhaftigkeit des Produkts zu einem Bruch der Spirale, wodurch sich in der Folge die antikonzeptive Wirkung reduzierte. Die Frau wurde (ungewollt) schwanger. Die Schwangerschaft ist auf einen von der Eurogine S.L. zu vertretenden Produktfehler zurückzuführen. Die Frau entschied sich gemeinsam mit ihrem Ehemann, keinen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Eine Entfernung der Spirale war wegen der damit verbundenen Gefahr eines Schwangerschaftsabbruchs nicht möglich. Am 23.09.2021 kam mit Kaiserschnitt ein gesundes Kind auf die Welt. Da die Frau vorübergehend aus dem Erwerbsprozess ausscheiden musste, verlangte sie den Ersatz von Verdienstentgang. Schadenersatz dieser Art erscheint auf den ersten Blick naheliegend, ist doch ein Ereignis eingetreten, das die Frau gerade verhindern wollte. Rechtlich ist die Beurteilung jedoch komplexer. Das österreichische Schadenersatzrecht beruht auf dem Verschuldensprinzip: Der auf Schadenersatz in Anspruch genommenen Person muss ein sorgfaltswidriges Verhalten vorzuwerfen sein, das zum Schadenseintritt geführt hat – ein Verschuldensvorwurf war der Eurogine S.L. aber nicht zu machen. Ausnahmsweise kann Schadenersatz auch ohne Verschulden zustehen, etwa im Rahmen der Produkthaftung. Die Produkthaftung beruht darauf, dass ein Produkt – aufgrund von Konstruktions‑, Herstellungs- oder Instruktionsfehlern – nicht die Sicherheit bietet, die berechtigterweise erwartet werden kann. Für ein fehlerhaftes Produkt haftet der Hersteller ohne Verschulden. Schadenersatz gibt es allerdings nur bei Personenschäden (Tod, Körperverletzung, Gesundheitsschäden) und eingeschränkt bei Sachschäden. Die Produkthaftung beruht darauf, dass ein Produkt nicht die zu erwartende Sicherheit bietet Anzeige Dazu als einfaches Beispiel: Der Bruch einer Leiter aufgrund eines Konstruktionsfehlers. Die Person, die von der Leiter stürzt, hat Anspruch auf Schmerzengeld, Ersatz von Behandlungskosten etc. In diesem Beispielsfall hat der Bruch der Leiter eine Körperverletzung zur Folge, die entsprechende Schadenersatzansprüche nach sich zieht. Bei einer ungewollten Schwangerschaft ist es nicht so einfach. Fraglich ist, ob die Schwangerschaft eine Körperverletzung ist. Der Schaden aus der Geburt des Kindes – Unterhaltskosten usw. – wurde in der Rechtswissenschaft bislang (zum Teil) als „reiner Vermögensschaden“ qualifiziert, der nach dem Produkthaftungsrecht nicht ersatzfähig ist. Andere sahen in der ungewollten Schwangerschaft einen Schaden aufgrund einer Körperverletzung. Um den Leiterfall beispielhaft fortzuführen: Wenn der Arbeitgeber der durch den Leiterbruch verletzten Frau während ihres Krankenstands eine Ersatzkraft einstellen musste, um einen Auftrag fristgerecht erledigen zu können, erleidet er nur einen Schaden an seinem Vermögen. Ein solcher „reiner Vermögensschaden“ ist nur ausnahmsweise ersatzfähig, denn die Schadenersatzansprüche würden sonst uferlos ausgeweitet werden. Sehr wohl kann die beim Leitersturz verletzte Frau selbst als unmittelbare Folge ihrer Körperverletzung aber Verdienstentgang verlangen, wenn sie zum Beispiel aufgrund ihrer Verletzung längere Zeit nicht mehr so viele Überstunden wie vor dem Unfall verrichten konnte. Die Eurogine S.L. hat sich in dem Schadenersatzprozess darauf gestützt, dass der begehrte Verdienstentgang keine unmittelbare Folge einer Körperverletzung, sondern nur die indirekte Folge der Geburt eines gesunden Kindes sei; er sei daher als „reiner Vermögensschaden“ nicht ersatzfähig. Der Eurogine S.L. kam auch zugute, dass der Oberste Gerichtshof in den letzten Jahrzehnten schon mehrfach betont hatte, dass aus der Geburt eines gesunden Kindes in der Regel kein Schadenersatzanspruch abgeleitet werden kann. Das Erstgericht und das Berufungsgericht wiesen das Verdienstentgangsbegehren ab. Der Oberste Gerichtshof stellte am 18.11.2025 zu 2 Ob 77/25z ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg. Ein solches Vorabentscheidungsersuchen ist notwendig, wenn es um die Auslegung von Unionsrecht – hier der Produkthaftungs-Richtlinie – geht. Nach Artikel 9 der Richtlinie umfasst der Begriff Schaden „den durch Tod oder Körperverletzung verursachten Schaden“. Der Oberste Gerichtshof versteht die Bestimmung so, dass Art 9 „reine Vermögensschäden“ von der Produkthaftung ausschließt. Liegt also hier ein Schaden aus Körperverletzung oder ein „reiner Vermögensschaden“ vor? In der österreichischen Rechtswissenschaft wird zum Teil argumentiert, dass bereits das Einsetzen eines fehlerhaften und daher nutzlosen Medizinprodukts in den Körper als Körperverletzung im Sinn des Produkthaftungsgesetzes zu qualifizieren ist und der Verdienstentgang als Folge der Körperverletzung zu ersetzen ist. Teils wird auch die ungewollte Schwangerschaft als Körperverletzung qualifiziert. Andere meinen, dass es auf die Schwangerschaft ankommt und eine normal verlaufende Schwangerschaft nicht unter den Begriff der Körperverletzung fällt. Die Fehlfunktion der Spirale bedeutet keine unmittelbare Gefahr für das Leben und die körperliche Integrität der Frau. Nun muss der EuGH, bei dem der Fall zu C‑820/25 anhängig ist, die Frage beantworten, unter welchen Voraussetzungen allenfalls aus der Produkthaftung Schadenersatz zusteht. Mit einer Entscheidung wird etwa Mitte 2027 gerechnet. Der Oberste Gerichtshof ist an die Auslegung durch den EuGH gebunden. Einiges spricht dafür, dass der EuGH einen weiten Schadensbegriff vertreten wird, hat er doch im Jahr 2015 in der Entscheidung C‑503/13, Boston Scientific , die Auffassung vertreten, dass es sich bei dem durch eine chirurgische Operation zum Austausch eines fehlerhaften Herzschrittmachers verursachten Schaden um einen „durch Tod oder Körperverletzung verursachten Schaden“ handelt, für den der Hersteller des fehlerhaften Herzschrittmachers haftet. In dem Herzschrittmacherfall war noch nicht einmal ein Schaden eingetreten, sondern es bestand „nur“ die Gefahr eines Schadens.

„Wrongful conception“, „wrongful birth“, „wrongful life“ Der beschriebene Verhütungsspiralenfall ähnelt den Fällen, die unter dem Schlagwort „wrongful conception“ bekannt sind. In Deutschland spricht man von einer „fehlgeschlagenen Familienplanung“. Die Sorgfaltswidrigkeit beim Setzen empfängnisverhütender Maßnahmen (zum Beispiel Vasektomie, Eileiterunterbindung) oder die mangelhafte Beratung über ein mögliches Fehlschlagen führten zu einer ungeplanten Empfängnis und Schwangerschaft. Als Folge können die Eltern Schadenersatzansprüche aus dem Behandlungsvertrag (der Mutter oder des Vaters) geltend machen („Unterhalt für ein gesundes Kind als Schaden“). In den Fällen von „wrongful birth“ geht es darum, dass aufgrund von Diagnosefehlern im Rahmen der Pränataldiagnostik eine Behinderung oder Missbildung des bereits empfangenen Kindes nicht erkannt wurde, weshalb der Arzt die Schwangere nicht darüber informierte. Aus diesem Grund unterblieb ein (gemäß § 97 Abs 1 Z 2 2. Fall StGB (Strafgesetzbuch) bei Vorliegen einer embryopathischen Indikation straffreier) Abbruch der Schwangerschaft. In diesem Fall können die Eltern Schadenersatzansprüche aus dem Behandlungsvertrag der Mutter geltend machen („Unterhalt für behindertes Kind als Schaden“). Anzeige Der wesentliche Unterschied zwischen „wrongful conception“ und „wrongful birth“ liegt also darin, dass im ersten Fall schon die Empfängnis verhindert werden sollte, während im zweiten Fall ein Embryo vorhanden ist; die entscheidende Frage ist, ob die Schwangerschaft abgebrochen werden soll. Ein Schadenersatzanspruch setzt daher voraus, dass die Mutter dann, wenn sie im Rahmen von Untersuchungen während der Schwangerschaft über die Gefahr einer schweren Behinderung des Kindes richtig beraten worden wäre, die Schwangerschaft abgebrochen hätte. Bei „wrongful life“ („unerwünschtes eigenes Leben“) ist der Ausgangspunkt gleich wie bei „wrongful birth“, allerdings nicht aus Sicht der Eltern, sondern aus Sicht des Kindes, das einen Schadenersatzanspruch geltend macht. Da ein solcher Anspruch ein Recht auf Nichtexistenz implizieren würde, wird er abgelehnt. Keine eigene Bezeichnung gibt es für Fälle, in denen es im Rahmen fehlgeschlagener Familienplanung (Empfängnisverhütung) zur Geburt eines kranken oder behinderten Kindes kommt. Der Grundkonzeption nach entsprechen diese Fälle den Wrongful-conception-Konstellationen. Die Krankheit oder Behinderung des Kindes wird aber in der Regel Auswirkungen auf die Höhe des Schadenersatzes haben. Da der Anspruch auf Ersatz des aus der Unterhaltspflicht folgenden Vermögensnachteils gerichtet ist und der Unterhaltsanspruch gegenüber kranken bzw behinderten Kindern im Allgemeinen höher ist, wird bei Wrongful-conception-Fällen, bei denen das Kind krank oder behindert ist, auch der Ersatzanspruch höher sein.

Haftung aus einem Vertrag wegen sorgfaltswidrigen Handelns Im Unterschied zu den „gewöhnlichen“ Arzthaftungsfällen begehren die Eltern sowohl bei „wrongful birth“ als auch bei „wrongful conception“ keinen Körperverletzungsschaden, sondern den schon erwähnten reinen Vermögensschaden, der vor allem im Unterhaltsaufwand für das Kind besteht, das nach der Vorstellung der Eltern ohne das ärztliche Fehlverhalten nicht geboren worden wäre. Der Grund dafür, dass es in den Fällen von „wrongful birth“ und „wrongful conception“ – anders als in Produkthaftungsfällen – zum Ersatz von reinen Vermögensschäden kommen kann, liegt darin, dass es um die Haftung aus einem Vertrag (Behandlungsvertrag) geht. Bei der Vertragshaftung haftet der Vertragspartner auch für Vermögensschäden. Der Vertrag diente ja gerade dazu, die Geburt eines Kindes zu verhindern. Dagegen besteht in den Fällen der Produkthaftung keine vertragliche Beziehung zum Hersteller der Verhütungsspiralen (den Behandlungsvertrag hat die Frau mit dem Gynäkologen abgeschlossen – und diesem ist kein Fehlverhalten vorzuwerfen). Es kommt also nur eine Produkthaftung des Herstellers infrage, die nur Schäden aus einer Körperverletzung vorsieht, reine Vermögensschäden aber ausschließt. Anzeige Eine (strafbare) Körperverletzung liegt bei „wrongful birth“ und „wrongful conception“ nicht vor Diese Unterscheidung ist auch strafrechtlich relevant: Eine (strafbare) Körperverletzung liegt in den Fällen von „wrongful birth“ und „wrongful conception“ nicht vor. Der Haftpflichtige hat hier nicht die Krankheit/Behinderung, sondern die durch den Unterhaltsaufwand bewirkte Vermögenseinbuße der Eltern zu verantworten.

Die Rechtsprechung des OGH bis zum 21.11.2023 In seiner früheren Rechtsprechung unterschied der OGH zwischen der unerwünschten Empfängnis („wrongful conception“) und der unerwünschten Geburt („wrongful birth“) eines behinderten Kindes. Während bei „wrongful conception“ grundsätzlich kein Schadenersatz zugesprochen wurde, wurde bei „wrongful birth“ der Ersatz des gesamten Unterhaltsschadens (= „Basisunterhalt“ + behinderungsbedingter Mehraufwand) zuerkannt (OGH 14.09.2006, 6 Ob 101/06f). Die einen Schadenersatzanspruch in Wrongful-conception-Fällen faktisch verneinende Rechtsprechung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die Geburt eines gesunden, wenn auch unerwünschten Kindes keinen Schaden im Rechtssinn bedeute. Der OGH räumte aber ein, dass Schadenersatz zugesprochen werden könnte, wenn der Kindesunterhalt für die Eltern eine ganz außergewöhnliche Belastung darstellt. Tatsächlich wurde vom OGH in keinem Fall Schadenersatz zugesprochen, auch nicht in dem doch bemerkenswerten Fall 6 Ob 101/06f, dem zugrunde lag, dass sich die Eltern dreier Kinder nicht zuletzt aus finanziellen Gründen für eine Vasektomie entschieden hatten; der OGH verneinte in diesem Fall eine – möglicherweise zu einem Schadenersatzanspruch führende – außergewöhnliche Belastung und Notsituation bei einem Familiennettoeinkommen von 2600 €. Selbst in einem Fall, in dem der Frau entgegen der mit dem Arzt getroffenen Vereinbarung drei statt der vereinbarten zwei Embryonen eingesetzt wurden, was zur Geburt von Drillingen geführt hat, hat der OGH den Schadenersatzanspruch abgelehnt (OGH 07.08.2008, 6 Ob 148/08w). Auch hier war, was man allerdings nur den erstinstanzlichen Feststellungen entnehmen kann, das Familieneinkommen sehr gering. Anzeige Während im ersten vom OGH zu „wrongful birth“ (am 25.05.1999) entschiedenen Fall 1 Ob 91/99k nur der behinderungsbedingte Mehraufwand verlangt worden war, sprach der OGH in seiner weiteren Rechtsprechung ab der im Jahr 2006 gefällten Entscheidung 5 Ob 165/05h den gesamten aus dem Leben des Kindes resultierenden Unterhaltsaufwand als Schadenersatz zu. Eine Widersprüchlichkeit, die oftmals in Diskussionen konstatiert wurde, ist darin allerdings nicht zu sehen, weil im ersten Fall (1 Ob 91/99k) nur der durch die Behinderung bewirkte Mehraufwand von den Klägern begehrt wurde und ein Zuspruch nicht über das Begehren hinausgehen kann.

Widersprüche in der Rechtsprechung Eine tatsächliche Widersprüchlichkeit der Rechtsprechung trat allerdings im Jahr 2006 auf: Am 07.03.2006 war zu 5 Ob 165/05h entschieden worden, dass bei der Geburt eines behinderten Kindes („wrongful birth“) der gesamte Unterhaltsaufwand – also nicht nur der behinderungsbedingte Mehraufwand, sondern auch der „Basisunterhalt“ – zu ersetzen sei. Ein halbes Jahr später, am 14.09.2006, berief sich der OGH in der Entscheidung 6 Ob 101/06f auf den Eigenwert des Lebens des Kindes: Gemäß den Wertungen der Rechtsordnung sei die Geburt eines Kindes grundsätzlich kein schadensbegründendes Ereignis. Immerhin stand der OGH mit seiner Rechtsprechung zu „wrongful conception“ im Einklang mit der Rechtsprechung im Vereinigten Königreich. Im berühmt gewordenen Fall Rees v Darlington Memorial Hospital NHS Trust [2003] UKHL 52 entschied das damalige Höchstgericht, das House of Lords, im Jahr 2003 mit einer Mehrheit von 4:3, dass eine Mutter, die sich wegen ihrer körperlichen Beeinträchtigung einer Tubenligatur unterzogen hatte, trotz der fehlerhaften Behandlung keinen Anspruch auf Ersatz der Kosten für das Aufziehen des ungeplant geborenen gesunden Kindes hat. Sie erhielt lediglich einen Anerkennungsbetrag als Ausgleich für die Verletzung ihrer Selbstbestimmung. Die Ablehnung von Schadenersatz bei „wrongful conception“ führt unweigerlich zur Frage, warum es bei einem mit einer (im Rahmen der Pränataldiagnostik erkennbaren) Behinderung geborenen Kind anders ist. Liegt der Grund für die Differenzierung in der Behinderung, dürfte konsequenterweise in Wrongful-birth-Fällen höchstens der Ersatz des behinderungsbedingten Mehraufwands zugesprochen werden.

Blick ins deutschsprachige Ausland Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat – unter überwiegender Billigung der Lehre – den planwidrig ausgelösten Unterhaltsaufwand bereits in den 1980er-Jahren als grundsätzlich ersatzfähigen Vermögensschaden anerkannt. Vom Bundesverfassungsgericht geäußerten Bedenken (die Unterhaltspflicht für ein Kind könne nicht als Schaden begriffen werden) sind die Zivilgerichte nicht gefolgt. Der BGH spricht sowohl bei „wrongful conception“ als auch bei „wrongful birth“ „vollen“ Schadenersatz zu, also sowohl den „Basisunterhalt“ des Kindes als auch einen behinderungsbedingten Mehraufwand. Grundlage des Schadenersatzanspruchs ist eine Vertragsverletzung, nämlich die Verletzung des – meist mit der Mutter, zuweilen auch mit dem Vater (Vasektomie) abgeschlossenen – Behandlungsvertrags. Ebenso wie der österreichische OGH bezieht auch der BGH den Ehepartner (Vater bzw Mutter des Kindes) über die Figur des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in den Schutzbereich des Behandlungsvertrags ein. Dem Ehepartner stellt der BGH den in Lebensgemeinschaft lebenden Partner gleich, während ein am Abschluss des Behandlungsvertrags nicht beteiligter Vater eines nichtehelichen Kindes vom BGH nicht in den Schutzbereich des Behandlungsvertrags einbezogen wurde, weil er die Entscheidung der Mutter, das Kind auszutragen, hinnehmen müsse. Diese Einschränkung ist wenig überzeugend. Bemerkenswert ist das Urteil des schweizerischen Bundesgerichts vom 20.12.2005 zu einem Wrongful-conception-Fall (misslungene Eileiterunterbindung). Das Bundesgericht befasste sich ausführlich mit der Judikatur ausländischer Gerichte und kritisierte scharf den OGH, der in der Entscheidung 1 Ob 91/99k die Ansicht vertreten hatte, dass zwischen der Geburt eines behinderten Kindes („wrongful birth“) und eines gesunden Kindes („wrongful conception“) zu unterscheiden sei.

Entscheidung eines verstärkten Senats des OGH vom 21.11.2023, 3 Ob 9/23d Der Standpunkt des OGH zu „wrongful conception“ war auch in Österreich in der Lehre weitgehend auf Kritik gestoßen. Ein Teil der Lehre kritisierte zudem die Gewährung vollen Schadenersatzes bei „wrongful birth“ („Basisunterhalt“ + behinderungsbedingter Mehraufwand); ersatzfähig könne nur der behinderungsbedingte Mehraufwand sein. Argumentiert wird mit den unterschiedlichen Schutzzwecken der Behandlungsverträge: Während in den Wrongful-conception-Fällen die Eltern tatsächlich kein Kind haben wollten (und der Behandlungsvertrag genau darauf abzielte, dass es zu keiner Empfängnis kommt), wollten die Eltern in den Wrongful-birth-Fällen ein Kind; mit dem Vertrag über die Durchführung pränataler Untersuchungen am angeborenen Kind wollten sie verhindern, dass ein behindertes Kind auf die Welt kommt. Darüber hinaus wurde im Zuspruch auch des Basisunterhalts eine Behindertendiskriminierung gesehen. In Zukunft soll auch bei „wrongful conception“ der volle Unterhaltsaufwand zugesprochen werden Der OGH nahm 2023 einen Wrongful-birth-Fall zum Anlass, in einem „verstärkten Senat“ (11 Richter statt 5 Richter) „wrongful birth“ und „wrongful conception“ schadenersatzrechtlich gleichzustellen. Der OGH kündigte an, dass in Zukunft auch in Wrongful-conception-Fällen der volle Unterhaltsaufwand als Schadenersatz zugesprochen wird. Die Kritik eines Teils der Lehre, die im Fall von „wrongful birth“ grundsätzlich nur Ersatz des behinderungsbedingten Mehrbedarfs des Kindes zubilligt, hält der OGH – so wie der deutsche BGH – für wenig überzeugend.

Überlegungen zur Höhe des Unterhaltsschadens In der Entscheidung 3 Ob 9/23d ging der OGH nur knapp auf die Bemessung der Höhe des Unterhaltsschadens ein und verwies – wenn auch selbst etwas zweifelnd – auf die „unterhaltsrechtliche Rechtsprechung“. Allerdings ist diese für Konstellationen entwickelt worden, in denen ein Elternteil Unterhalt in Form von Betreuung leistet und der andere Elternteil zu Geldunterhalt verpflichtet ist. Da die Rechtsprechung für die Geldunterhaltsbemessung vor allem das Einkommen des geldunterhaltspflichtigen Elternteils für maßgeblich hält, müsste konsequenterweise auch die Höhe des Schadenersatzes von den Einkommensverhältnissen der Eltern bzw eines Elternteils abhängen. Eine solche Abhängigkeit der Schadenshöhe vom Einkommen ist dem Schadenersatzrecht nicht unbekannt (z.B. beim Verdienstentgang). Dieser Ansatz kann auch damit gerechtfertigt werden, dass Kinder, die in besseren Lebensverhältnissen aufwachsen, in der Regel einen höheren Bedarf haben. Hat eine Familie bereits drei Kinder, wird das vierte Kind, das aufgrund eines Familienplanungsfehlers auf die Welt kam, finanziell kaum anders behandelt werden als die ersten drei Kinder. Der deutsche BGH orientiert sich für die Berechnung des Schadenersatzanspruchs an den unterhaltsrechtlichen Leitlinien, allerdings ausgehend vom durchschnittlichen Unterhaltsaufwand für ein Kind, unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern. Praktisch verdoppelt er den gesetzlichen Mindestunterhalt, um sowohl die Geldunterhaltskomponente als auch die Betreuung abzudecken. Dogmatisch ist diese Variante nicht leicht zu begründen, weil sie nicht auf die konkreten Verhältnisse der Geschädigten abstellt; sie vereinfacht die Abwicklung aber enorm. Bei einem behinderten Kind ist der Ersatz nach der deutschen Judikatur an dessen individuelle Bedürfnisse anzupassen, weshalb immer eine einzelfallbezogene Schätzung der Höhe des Schadenersatzes geboten ist. Der behinderungsbedingte Mehraufwand ist jedenfalls ersatzfähig. Den gesamten Unterhaltsaufwand umfasst der Ersatzanspruch demgegenüber nur dann, wenn die fehlerhafte Beratung gerade dazu diente, eine Entscheidung über einen Abbruch der Schwangerschaft zu treffen.

Schadenersatzanspruch des Kindes oder der Eltern? Nach dem OGH liegt der zu ersetzende Schaden im Unterhaltsschaden der Eltern: Sie müssen Unterhalt leisten, den sie – bei „wrongful conception“ – durch eine empfängnisverhindernde Maßnahme bei einem Elternteil bzw. – bei „wrongful birth“ – durch einen Abbruch der Schwangerschaft verhindern wollten. Dass der Anspruch den Eltern zugesprochen wird, ist darin begründet, dass ein Elternteil mit dem Arzt oder dem Krankenhausträger einen Vertrag geschlossen hat, der die Geburt eines zu versorgenden Kindes verhindern sollte; der andere Elternteil wird in den Schutzbereich dieses Vertrages einbezogen. Der Anspruch steht also nicht dem Kind zu, denn dieses hat einen gesetzlichen Anspruch auf Unterhalt gegenüber seinen Eltern, deren Schaden eben in der sie treffenden Unterhaltspflicht liegt, die sie an sich verhindern hätten wollen. Dadurch ist zweifellos nicht mit Sicherheit gewährleistet, dass der Ersatzbetrag wirtschaftlich auch dem Kind zukommt. Allerdings ist es aus der vertraglichen Beziehung heraus betrachtet konsequent, den Schadenersatzanspruch den Eltern zuzuweisen und nicht dem Kind, denn bei diesem selbst tritt – aufgrund des Bestehens eines gesetzlichen Unterhaltsanspruchs gegenüber den Eltern – kein Schaden ein.

Schadenersatzansprüche von Geschwistern wegen geringerer elterlicher Zuwendung? Bereits kurz vor der Entscheidung des verstärkten Senats hatte sich der 5. Senat des OGH mit einem Fall zu befassen, in dem ein Kind, bei dessen Bruder infolge Nichtvornahme eines Organscreenings ein Herzfehler unentdeckt blieb, den Ersatz ideellen Schadens aufgrund des vermehrten Betreuungsaufwands für den Bruder und der sozialen Isolation geltend machte. Nach dem OGH (5 Ob 82/23d) ist der begehrte immaterielle Schaden der Schwester nicht vom Schutzzweck der gegenüber der Mutter bestehenden Aufklärungspflicht des Arztes erfasst, weil diese Vertragspflicht des Arztes nicht gerade den von der Schwester behaupteten Schaden verhindern sollte.

Schadensminderungsobliegenheit der Eltern? Der OGH hat in der Entscheidung 3 Ob 9/23d eine Obliegenheit der Eltern, das Kind zur Adoption freizugeben, abgelehnt. Allgemein wird die Ansicht vertreten, dass auch ein Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der Schadensminderungspflicht nicht geboten ist.

Möglichkeit des Arztes, eine Haftung vorweg abzulehnen? Beim Unterhaltsschaden handelt es sich nicht um einen Personenschaden, sondern um einen Vermögensschaden, weshalb sich die Frage stellt, ob und inwieweit eine Freizeichnung von der Haftung zulässig ist. Speziell „generellen“ Freizeichnungserklärungen setzt der OGH Grenzen. Gerade wenn ein weitgehender Haftungsausschluss Sach- und Vermögensschäden umfasst, die bei Verletzung vertraglicher Hauptpflichten leicht fahrlässig verursacht wurden, ist im Sinn der Klauselkontrolle nach § 879 Abs 3 ABGB eine sachliche Rechtfertigung erforderlich. Hier ist die vom OGH in einem anderen Bereich entwickelte Rechtsprechung zu beachten: In einem Fall, in dem die Hauptpflicht einer Tierärztin darin lag, im Rahmen der Ankaufsuntersuchung betreffend den Gesundheitszustand eines Pferdes ein inhaltlich zutreffendes Gutachten zu erstatten, sah der OGH einen generellen Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit in Bezug auf Sach- und Vermögensschäden als eine gröbliche Benachteiligung nach § 879 Abs 3 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) an. Dies vor allem deshalb, weil der Ausschluss der Haftung die die Tierärztin aus dem Vertrag treffende Hauptpflicht betraf. Dafür konnte der OGH keine sachliche Rechtfertigung erkennen. Der OGH sah daher die entsprechende Klausel als unwirksam an und ließ die Tierärztin auch für leichte Fahrlässigkeit haften (1 Ob 243/16s).

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt M. Neumayr gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt.

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