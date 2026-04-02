MedUni Wien und AKH Wien Neues Therapieangebot für Jugendliche nach Gewalterfahrungen 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Pädiatrie & Pädologie | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Anorektale Fehlbildungen Nächster Artikel Zusammenhang von Geburtsmonat und Essverhalten Metadaten Titel MedUni Wien und AKH Wien Neues Therapieangebot für Jugendliche nach Gewalterfahrungen Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Pädiatrie & Pädologie / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 0030-9338 Elektronische ISSN: 1613-7558 DOI https://doi.org/10.1007/s00608-026-01367-4