Neues aus der SGEM 01.04.2026 Neues aus der SGEM Erschienen in: Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel menoQueens Nächster Artikel Vulväre Atrophie und Lichen Sclerosus Metadaten Titel Neues aus der SGEM Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1995-6924 Elektronische ISSN: 2520-8500 DOI https://doi.org/10.1007/s41975-026-00441-1