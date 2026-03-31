Neuer KI-Ansatz ermöglicht Diagnose und Monitoring von Hirntumoren Analyseverfahren klassifiziert präzise mit Hilfe von Tumor-DNA aus dem Gehirnwasser 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Panorama Nächster Artikel Rheumatische Erkrankungen und Depression Metadaten Titel Neuer KI-Ansatz ermöglicht Diagnose und Monitoring von Hirntumoren Analyseverfahren klassifiziert präzise mit Hilfe von Tumor-DNA aus dem Gehirnwasser Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 2197-9707 Elektronische ISSN: 2197-9715 DOI https://doi.org/10.1007/s00739-026-01160-9