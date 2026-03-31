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psychopraxis. neuropraxis

Neuer KI-​Ansatz ermöglicht Diagnose und Monitoring von Hirntumoren

Analyseverfahren klassifiziert präzise mit Hilfe von Tumor-DNA aus dem Gehirnwasser

  • 01.04.2026
  • Aktuell
Erschienen in:
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 2/2026
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Titel
Neuer KI-​Ansatz ermöglicht Diagnose und Monitoring von Hirntumoren
Analyseverfahren klassifiziert präzise mit Hilfe von Tumor-DNA aus dem Gehirnwasser
Publikationsdatum
01.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 2/2026
Print ISSN: 2197-9707
Elektronische ISSN: 2197-9715
DOI
https://doi.org/10.1007/s00739-026-01160-9

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