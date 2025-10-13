Podcasts aus Neurologie & Psychiatrie

Die schubförmig remittierende Multiple Sklerose ist die häufigste Form der Multiplen Sklerose (MS). Es gibt neue Diagnosekriterien und die Therapiestrategien haben sich ebenfalls gewandelt. Für ein Update in Sachen MS ist Dr. Barbara Kornek, Universitätsklinik für Neurologie in Wien, zu Gast in dieser Episode.

