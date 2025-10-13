Podcasts aus Neurologie & Psychiatrie

Zum Inhalt
MS und Kinderwunsch: Was Ärztinnen und Ärzte jetzt wissen sollten

Schwanger trotz MS? Lange Zeit galt dies als ein heikles Thema – heute jedoch lautet die Antwort: Ja, aber mit sorgfältiger Planung. In der neuesten Folge des Experten-Podcasts „Hörgang Exklusiv" diskutieren Dr. Bettina Heschl von der MedUni Graz und Prof. Dr. Gabriel Bsteh von der MedUni Wien die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Vereinbarkeit von multipler Sklerose und Familienplanung. 
PRIDE Kids – Identität im Wandel

Was tun, wenn ein Kind sagt: „Ich bin kein Mädchen – oder kein Bub“?
In einer Zeit, in der Identität heftig diskutiert wird, braucht es vor allem eines: Verständnis. Psychologin Dr. Diana Klinger spricht über das Aufwachsen jenseits binärer Geschlechterrollen.

Multiple-Sklerose-Therapie im Wandel: früher, stärker, gezielter

Anlässlich des Welt-MS-Tages am 30. Mai gewährt Prof. Dr. Michael Khalil, Neurologe an der MedUni Graz, Einblicke in die neuesten Entwicklungen bei der Behandlung der Multiplen Sklerose (MS). In Österreich leben etwa 13.500 Menschen mit dieser chronisch-entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems – und die Zahl steigt stetig.

Neue Geschichten aus der Psychiatrie

Der ehemalige Primar der psychiatrischen Abteilung in Klagenfurt, Herwig Oberlerchner, will sein Fach öffnen und ein realistisches Bild seiner Patienten zeichnen. Das ist auch nötig, denn bis heute noch herrscht die Vorstellung, dass Psychiatrien abgeschlossene Anstalten sind, und dass das, was hinter ihren Mauern passiert, auch dort bleiben muss.

Hemayat hilft den Opfern von Krieg und Folter

Das Betreuungszentrum Hemayat in Wien behandelt seit 30 Jahren Kinder, Frauen und Männer, die unter den Folgen von Krieg und Folter leiden. Bisher haben rund 22.000 schwertraumatisierte Menschen Hilfe erhalten. „Die Menschen, die wir betreuen, kommen aus den Krisenherden dieser Welt", sagt Geschäftsführerin Cecilia Heiss. Die häufigste Erkrankung ist die posttraumatische Belastungsstörung.

Vergiss Demenz! Strategien für ein fittes Gehirn

Haben Sie Ihren Schlüssel schon mal im Kühlschrank gefunden? Vergesslichkeit gehört zum Alltag – doch wann steckt mehr dahinter? Gemeinsam mit Dr. Barbara Plagg, Wissenschaftlerin und Autorin von „Smart bis zum Sarg“, sprechen wir über Demenzprävention, Risikofaktoren und die besten Strategien für ein fittes Gehirn. Jetzt reinhören und erfahren, wie Sie Ihr Gedächtnis langfristig schützen können!

Wahrheit im Nebel - Nikotinsüchtig durch Vapes und Snus

Ob durch glühende Kohlen oder fruchtige Liquids – Nikotin bleibt Nikotin. Wer glaubt, mit der E-Zigarette dem Gesundheitsrisiko zu entkommen, irrt. Neue Produkte wirken weniger schädlich, haben aber ihre Tücken. Und halten vor allem die Sucht aufrecht. 

So liebt Östereich: vom ersten Mal bis zur Polyamorie

Mehr als 6.000 Österreicherinnen und Österreicher wurden viele pikante Fragen gestellt. Herausgekommen ist der neue Sexreport von Marktagent in Kooperation mit Puls4. Und herausgekommen sind auch tatsächlich einige Überraschungen. 

Ärztinnen und Ärzte unter Druck - Wie Mediziner Stress bewältigen

Wir alle kennen Zeiten der Überforderung, ein Zuviel an Verpflichtungen und Aufgaben. Das alles erzeugt ein Gefühl von Stress. Doch was genau versteckt sich hinter diesem Begriff und stimmt das Klischee, dass Ärztinnen und Ärzte besonders hohe Stresslevel aufweisen?

Hit hard and early - neue Strategien gegen die schubförmig remittierende Multiple Sklerose

Die schubförmig remittierende Multiple Sklerose ist die häufigste Form der Multiplen Sklerose (MS). Es gibt neue Diagnosekriterien und die Therapiestrategien haben sich ebenfalls gewandelt. Für ein Update in Sachen MS ist Dr. Barbara Kornek, Universitätsklinik für Neurologie in Wien, zu Gast in dieser Episode. 

Wenn Weihnachten mit der Familie ein Graus ist - was tun?

Ausgerechnet Weihnachten, das christliche Familienfest schlechthin, scheitert regelmäßig in großem Stil. Es ist nicht nur die wochenlange Vorbereitung und die damit verbundene Erwartungshaltung, es ist  die Zusammenkunft von Menschen, die einander fremd geworden sind, die zu Problemen führt. 

Die Kinder von Moria

Moria? Sie erinnern sich? Das griechische Flüchtlingscamp ist aus den Nachrichten verschwunden. Viele Menschen leben auch nach dem verheerenden Brand 2020 noch unter unwürdigen Bedingungen. Die Kinder und deren Psyche leiden darunter am meisten.

Mit einem Bein weniger wäre ich glücklicher

Ihr Arm fühlt sich nicht an, als würde er zu Ihnen gehören? Vielleicht haben Sie das Gefühl, Ihre Beine sollten eigentlich nicht funktionieren und Sie müssten in einem Rollstuhl sitzen. Es gibt Menschen, die solche Gedanken haben.

Delir verhindern - Delir behandeln

Das Delir ist kein eigenständiges Erkrankungsbild, sondern ein Symptom. Fieberhafte Infekte oder Operationen kommen als Ursachen infrage. Patient:innen mit Delir sind vital gefährdet. Sie benötigen intensivmedizinische Betreuung. 

Endlich das Handy weglegen - so wichtig ist das für den Kinderschlaf

Abends wird noch gezockt, unzählige Videos auf TikTok angeschaut oder auch WhatsApp-Nachrichten verschickt. Die Nutzung digitaler Medien nimmt bei Kindern und Jugendlichen immer weiter zu. Vor allem abends kann das Auswirkungen auf den so wichtigen Schlaf haben.

Sigmund Freuds Stimme

Synapsen „tunen“

Podcast: Beweglichkeit bei multipler Sklerose

Dem Vergessen vorbeugen - Demenzrisiko ausschalten

Multiple Sklerose: Wie schwer wird der nächste Schub?

Podcast: Diagnose und Therapie der sekundär progredienten Multiplen Sklerose (SPMS)

Podcast: COVID-19 und Haut

Podcast: Weniger Suizide im ersten Lockdown

Podcast: Technik und Internetsucht

Podcast: Kopfschmerz

Krankheit Schmerz

Podcast: Schlafstörungen - Ursachen, Therapie und Schlafhygiene

Idiopathische Umweltintoleranz

Die Medizin erneuern

Das Corona-Tagebuch der Amalie Kratochwill

Terroranschlag in Wien

Podcast: Verletzliche Schulter

Podcast: Geschichten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Sinnsuche - Viktor Frankl als Bergsteiger

Podcast: Leben mit Multipler Sklerose

