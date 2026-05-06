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psychopraxis. neuropraxis

Neue Wege in der Arbeit mit Erwachsenen mit Autismus: Das Potenzial der Multifamilientherapie

  • 05.05.2026
  • Neurologie
Verfasst von
Anas Nashef
Wiebke Teichmann
Lea Beckmann
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis

Zusammenfassung

Da die multifamilientherapeutische Arbeit mit Erwachsenen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ein bislang wenig erforschtes Feld darstellt, wurde in einem Pilotprojekt erstmals eine Multifamilientherapiegruppe für Erwachsene mit hochfunktionaler ASS und deren Familien durchgeführt. Im Erwachsenenalter geraten Themen wie psychische Gesundheit, Partnerschaft, berufliche Teilhabe, Selbstständigkeit sowie die Loslösung vom Herkunftssystem stärker in den Fokus. Deshalb nahmen neun Familien mit zehn diagnostizierten Erwachsenen im Autismus-Spektrum an der Gruppe teil. Das Alter der Betroffenen lag zwischen 18 und 62 Jahren, sieben der zehn Teilnehmenden befanden sich parallel in Einzeltherapie. Die Intervention umfasste sieben Gruppensitzungen, die durch vorbereitende Einzelvorgespräche sowie abschließende Evaluationsgespräche ergänzt wurden. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist durch mehrere Limitationen eingeschränkt, die im Rahmen dieser Arbeit dargelegt werden. Erste, nicht repräsentative Ergebnisse liegen vor und liefern vorläufige Hinweise auf mögliche positive Zusammenhänge.
Titel
Neue Wege in der Arbeit mit Erwachsenen mit Autismus: Das Potenzial der Multifamilientherapie
Verfasst von
Dr. Anas Nashef
Wiebke Teichmann
Lea Beckmann
Publikationsdatum
05.05.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis
Print ISSN: 2197-9707
Elektronische ISSN: 2197-9715
DOI
https://doi.org/10.1007/s00739-026-01172-5
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