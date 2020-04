Neue Verordnung auf alten Daten

Heuer trat tritt die aktualisierte Verordnung (VO) für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung in Kraft. Als Grundlage wurden allerdings lediglich Studien bis zum Jahr 2013 herangezogen. Die Ergebnisse berücksichtigen daher, so einige Experten, nicht den aktuellsten Erkenntnisstand. So sind Prebiotische Ballaststoffe (GOS/FOS) und Arachidonsäure (ARA) weiterhin nur optionale anstatt obligatorische Zutaten. ...