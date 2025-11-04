Neue Therapieoptionen bei Diabetes mellitus Typ 1

In den vergangenen Jahren wurden in der Therapie des Typ-1-Diabetes durch die Einführung neuer Analoginsuline und bedeutender Entwicklungen im Bereich der Diabetestechnologie erhebliche Fortschritte erzielt. Eine wesentliche Innovation stellt die kontinuierliche Glukosemessung (CGM) dar. Sie liefert fortlaufend Daten über den Glukosespiegel, ermöglicht frühzeitige Warnungen vor Hypoglykämien und verbessert nachweislich die Glykämiekontrolle. Auf CGM basierende Kennzahlen wie „Time in Range“ haben sich mittlerweile in der klinischen Praxis etabliert. In Verbindung mit sogenannten Smart-Pens werden CGM-Daten direkt zur Berechnung und Dokumentation von Insulindosen genutzt, was die Therapie erheblich erleichtern kann. Einen weiteren Meilenstein in der Therapie des Typ-1-Diabetes stellen Hybrid-AID-Systeme (automatische Insulindosierung) dar. Sie verbessern sowohl die Glykämiekontrolle als auch die Lebensqualität und gelten inzwischen als Standardtherapie bei Kindern und Jugendlichen. Aber auch für alle erwachsenen Menschen mit Typ-1-Diabetes, die mit der bisherigen Therapie ihre individuellen Therapieziele nicht erreichen, wird eine Hybrid-AID-Therapie empfohlen. Zukünftige Entwicklungen wie bihormonale oder vollständig automatisierte AID-Systeme versprechen eine nahezu selbstständige Regulierung des Blutglukosespiegels und könnten mittelfristig eine „technische Heilung“ des Typ-1-Diabetes ermöglichen. Insbesondere bei zusätzlich vorliegender Adipositas oder metabolischem Syndrom kann die Gabe von Metformin, Glucagon-like Peptide(GLP)-1-Analoga oder Sodium dependent Glucose-linked Transporter(SGLT)-2-Inhibitoren begleitend zur Insulintherapie sinnvoll sein, bleibt aber aufgrund der fehlenden Zulassung bei Typ-1-Diabetes nur auf den Off-Label-Einsatz beschränkt. Im präventiven Ansatz gewinnen immunmodulierende Therapien zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2026 wird die europäische Zulassung von Teplizumab erwartet, das den Übergang vom präsymptomatischen Stadium zur klinischen Manifestation der Erkrankung durchschnittlich um zwei Jahre hinauszögern kann. Weitere Substanzen werden aktuell in klinischen Studien getestet. Ein zukunftsweisender Ansatz für eine „biologische Heilung“ des Typ-1-Diabetes sind stammzellbasierte Therapien. Dabei werden aus humanen pluripotenten Stammzellen Inselzellen differenziert und transplantiert. Erste Studien zeigen positive Ergebnisse mit hohen Raten an exogener Insulinunabhängigkeit. Herausforderungen bestehen allerdings weiterhin in der Notwendigkeit einer lebenslangen Immunsuppression und in fehlenden Langzeit- sowie Sicherheitsdaten.

Graphic abstract Bild vergrößern