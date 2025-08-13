Neue Standards in der Behandlung der primären biliären Cholangitis

1 , 2 ] und häufig nicht oder nicht rechtzeitig der empfohlenen Zweitlinientherapien zugeführt werden. So belegen etwa Kohortendaten aus Deutschland, dass nur etwa ein Drittel dieser PBC-Patient:innen die indizierte Zweitlinientherapie erhält [ 3 , 4 ]. Ein unzureichendes Krankheitsmanagement hat nicht nur Konsequenzen für die Lebensqualität, sondern beschleunigt auch das Fortschreiten der Fibrose, mit einhergehend erhöhter Mortalität und geringerem transplantationsfreiem Überleben [ 5 , 6 ]. Jüngste Erkenntnisse aus grossen Kohortendaten haben die Risikostratifizierung und das pathophysiologische Verständnis der Krankheit verbessert. Dieser Artikel fasst die neusten Fortschritte in der PBC-Therapie zusammen und zeigt auf, wie die frühzeitige Identifizierung von Risikogruppen das transplantationsfreie Überleben verlängern und die Symptomlast lindern könnte. Die primäre biliäre Cholangitis (PBC) ist eine chronische, immunvermittelte cholestatische Lebererkrankung, die häufig mit lähmenden Symptomen wie Müdigkeit, Pruritus und Sicca-Syndrom einhergeht. Unbehandelt kann die PBC zur biliären Zirrhose mit entsprechenden Komplikationen fortschreiten. Die Einführung der Ursodeoxycholsäure (UDCA) in den 1980er-Jahren führte zu einem deutlichen Rückgang des Anteils der PBC-Patient:innen, die eine Lebertransplantation benötigen. Dieser Anteil ist jedoch seit Ende der 1990er-Jahre mit 2–3 % aller Lebertransplantationen relativ stabil geblieben. Ein Hauptgrund für diese Stagnation ist, dass 20–40 % der Patient:innen nicht ausreichend auf die Erstlinientherapie mit UDCA ansprechen [] und häufig nicht oder nicht rechtzeitig der empfohlenen Zweitlinientherapien zugeführt werden. So belegen etwa Kohortendaten aus Deutschland, dass nur etwa ein Drittel dieser PBC-Patient:innen die indizierte Zweitlinientherapie erhält []. Ein unzureichendes Krankheitsmanagement hat nicht nur Konsequenzen für die Lebensqualität, sondern beschleunigt auch das Fortschreiten der Fibrose, mit einhergehend erhöhter Mortalität und geringerem transplantationsfreiem Überleben []. Jüngste Erkenntnisse aus grossen Kohortendaten haben die Risikostratifizierung und das pathophysiologische Verständnis der Krankheit verbessert. Dieser Artikel fasst die neusten Fortschritte in der PBC-Therapie zusammen und zeigt auf, wie die frühzeitige Identifizierung von Risikogruppen das transplantationsfreie Überleben verlängern und die Symptomlast lindern könnte.

Diese Ergebnisse wurden durch internationale Kohortenstudien unter realen Bedingungen weiter untermauert, und eine Propensity-Score-Matching-Analyse mit internationalen PBC-Registern wies auch klinische Vorteile mit 70 % Risikoreduktion für Transplantation oder leberassoziierte Mortalität nach [ 10 , 11 ]. Die halbsynthetische Gallensäure Obeticholsäure (OCA) hatte 2016 von der EMA und der FDA die bedingte Zulassung als Zweitlinientherapie für PBC erhalten. OCA wirkt als Agonist des nukleären Farnesoid-X-Rezeptors (FXR) und hat anticholestatische, entzündungshemmende und insbesondere antifibrotische Wirkungen []. Die Phase-3-Studie POISE und ihre mehrjährige offene Verlängerung bestätigten die Wirksamkeit im Sinne eines biochemischen Ansprechens []. Pruritus ist die häufigste unerwünschte Wirkung unter OCA-Therapie und tritt dosisabhängig auf []. Dieser Pruritus kann durch die Gabe von Bezafibrat oder Rifampicin, eine Dosisreduktion oder vorübergehendes Pausieren wirksam behandelt werden []. Oft kann auch unter fortgeführter Therapie eine spontane Verbesserung beobachtet werden, und nur eine Minderheit der Patient:innen bricht die Therapie deswegen ab []. Zu den Kontraindikationen für OCA gehören eine dekompensierte Leberzirrhose und, gemäss der US-amerikanischen und schweizerischen Fachinformation, eine kompensierte Zirrhose mit portaler Hypertonie. Wie bei jeder Therapie ist der Nutzen in fortgeschrittenen Krankheitsstadien begrenzt []. 16 ]. Die Studie wurde jedoch durch ein frühzeitiges Ausscheiden von Studienteilnehmern und den grossen Wechsel (32,5 %) von Placebo zu offenem OCA erheblich beeinträchtigt, wodurch die Interpretation der Ergebnisse praktisch unmöglich wird [ 17 ]. In der klinischen Routine sind die meisten PBC-Patient:innen nicht zirrhotisch, vertragen OCA gut und zeigen ein günstiges biochemisches Ansprechen []. Daher wird die Fortsetzung der OCA-Therapie, sofern sie noch verfügbar ist, für jene empfohlen, die ein deutliches Ansprechen auf die Behandlung zeigen, diese gut tolerieren und keine dekompensierte Zirrhose oder portale Hypertonie aufweisen. PPAR-Agonisten 18 , 19 ]. PPAR kommen ubiquitär vor, aber jede der drei PPAR-Isoformen alpha (α), gamma (γ) und delta (δ) weist eine unterschiedliche gewebespezifische Expression auf [ 19 , 20 ]. Pharmakologische PPAR-Agonisten können selektive Isoformen oder global alle PPARs aktivieren (sog. pan-PPAR). Alle Isoformen haben anticholestatische und entzündungshemmende Eigenschaften, und das therapeutische Potenzial wird zudem durch den Klasseneffekt einer Reduktion des Pruritus erhöht [ 21 ‐ 23 ]. Klinisch wird die PPAR-Aktivierung mit einer verbesserten Gallensäurensekretion bzw. -zusammensetzung und verringerten Gallensäuresynthese in Verbindung gebracht []. Anzeige Fibrate: langjährig bekannte PPAR-Agonisten 26 , 27 ]. Zusätzlich zum biochemischen Ansprechen wurde auch ein positiver Einfluss auf klinische Endpunkte wie transplantationsfreies Überleben und Mortalität in einem japanischen Register nachgewiesen [ 28 ]. Die randomisierte kontrollierte BEZURSO-Studie unterstreicht die biochemische Wirksamkeit von Bezafibrat als Zweitlinientherapie: Bei unvollständigem Ansprechen auf UDCA kann durch Zugabe von 400 mg Bezafibrat täglich bei 31 % der Patient:innen eine Normalisierung der Leberwerte und bei einem weiteren Drittel nach 2 Jahren eine Normalisierung der alkalischen Phosphatase (ALP) erreicht werden. Darüber hinaus nahm die Lebersteifigkeit ab, und der Pruritus verbesserte sich tendenziell [ 23 ]. Bei unverhältnismässigem oder kontinuierlichem Anstieg des Kreatinins sollte das Medikament abgesetzt werden. Bis zu 20 % der Patient:innen entwickeln unter Fibrattherapie Myalgien. Fälle von Rhabdomyolyse sind insbesondere bei höheren Dosen, in Kombination mit Statinen, und bei CKD beschrieben [ 23 , 36 , 37 ]. Von der gleichzeitigen Anwendung von Statinen und Fibraten wird deshalb bei Patient:innen mit CKD abgeraten [ 30 ]. Die Verwendung von Fibraten bei cholestatischen Lebererkrankungen scheint im Allgemeinen gut verträglich zu sein, jedoch fehlen umfassende Sicherheitsdaten aufgrund der Off-label-Verwendung. In der BEZURSO-Studie wurde bei etwa 6 % der Patient:innen eine Hepatotoxizität festgestellt, von denen einige einer Steroidtherapie bedurften []. Die Ausscheidung von Bezafibrat erfolgt fast ausschliesslich renal und ist gemäss Hersteller bei geschätzter glomerulärer Filtrationsrate (eGFR) von ≤60 ml/min kontraindiziert. Neue PPAR-Agonisten Seladelpar ist ein selektiver PPAR-δ-Agonist, der in der Phase-2-Studie hohe biochemische Ansprechraten und eine Verbesserung des Pruritus aufwies [ 38 , 39 ]. Diese Wirkung bestätigte sich in den anschliessenden Phase-3-Studien ENHANCE und RESPONSE [ 40 , 41 ]. In Letzterer erreichten 61,7 % nach 12 Monaten die sog. POISE-Ansprechkriterien (= ALP <1,67× ULN [Upper Limit of Normal = oberer Normwert], 15 % ALP-Reduktion und normwertiges Gesamtbilirubin nach einem Jahr), 25 % gar eine Normalisierung der ALP. Auch der vordefinierte sekundäre Endpunkt der Verbesserung des Pruritus wurde deutlich erreicht. Eine Post-hoc-Analyse untermauerte diese Ergebnisse, indem fast jeder 5. Patient mit schwerem Pruritus über ein nahezu vollständiges Verschwinden berichtete. Ausserdem entwickelte keiner der bei Studieneinschluss asymptomatischen Patient:innen de novo Pruritus unter Seladelpar, verglichen mit jedem Vierten unter Placebo [ 42 ]. Diese Ergebnisse führten zur Zulassung durch die FDA und die EMA als Zweitlinientherapie für PBC-Patient:innen mit unzureichendem Ansprechen oder Unverträglichkeit von UDCA. Derzeit werden weitere Daten zum Einsatz bei Patient:innen mit etablierter, aber noch kompensierter Zirrhose gesammelt (AFFIRM, NCT06051617). Elafibranor und der PPAR-α/γ-Agonist Saroglitazar haben in Phase-2-Studien als Zweitlinientherapie ein vergleichbares biochemisches Ansprechen gezeigt (Erreichen der POISE-Kriterien mit Elafibranor 79 % nach 12 Wochen, mit Saroglitazar 71 % nach 16 Wochen [ 21 , 44 ]). Die Phase-3-Studie (ELATIVE) bestätigte diese Ergebnisse für Elafibranor mit biochemischem Ansprechen in 51 % über 52 Wochen, wobei 15 % der Patient:innen eine ALP-Normalisierung erreichten [ 45 ]. Die Verbesserung des Pruritus als vordefinierter sekundärer Endpunkt wurde nicht erreicht, jedoch deuteten Analysen unter Verwendung differenzierter Fragebogen zur Erfassung des Pruritus auf eine Linderung von insbesondere moderat bis schwerem Pruritus hin. Diese Daten führten zur bedingten Zulassung von Elafibranor durch die FDA und EMA als Zweitlinienoption für PBC-Patienten mit unzureichendem Ansprechen oder Unverträglichkeit von UDCA. Drittlinienoptionen und Kombinationstherapie 47 ‐ 49 ]. Die Kombination von OCA und Bezafibrat wird in laufenden Studien untersucht (NCT04594694, NCT05239468). Wenn eine Zweitlinientherapie kein ausreichendes biochemisches Ansprechen erreicht oder es Anzeichen für eine fortschreitende Fibrose gibt, sollte entweder der Wirkstoff gewechselt werden oder eine Kombinationstherapie erfolgen. Bei Patient:innen, die trotz Zweitlinientherapie laborchemisch nicht vollständig ansprechen, kann eine Kombination von OCA plus Fibraten (unter fortgeführtem UDCA) wirksam sein, wie Real-World-Daten belegen []. Die Kombination von OCA und Bezafibrat wird in laufenden Studien untersucht (NCT04594694, NCT05239468). Immunsuppressiva 50 ‐ 53 ]. Es bleibt eine Herausforderung, die dominierende Komponente (AIH vs. PBC) beim Therapieansprechen nichtinvasiv zu differenzieren. In Fällen, in denen die Trends bei den Leberenzymen und den Serum-Immunglobulin-G-Spiegeln nicht schlüssig sind, kann eine wiederholte Leberbiopsie gerechtfertigt sein, um das vorherrschende Merkmal zu bestimmen. In Fällen, in denen die Trends bei den Leberenzymen und den Serum-Immunglobulin-G-Spiegeln nicht schlüssig sind, kann eine wiederholte Leberbiopsie gerechtfertigt sein, um das vorherrschende Merkmal zu bestimmen.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass selbst bei Patient:innen mit ALP <1,5 ULN oder Bilirubinwerten zwischen 0,6 und 1 ULN eine pharmakologische Behandlung gerechtfertigt ist, insbesondere bei zusätzlichen Risikofaktoren wie einem Alter unter 62 Jahren, einer erhöhten Elastographie oder bei Nachweis von gp210-Autoantikörpern. Jüngste Analysen der GLOBE-Kohorte unterstreichen jedoch, dass die Sterblichkeit und das Risiko einer Lebertransplantation bereits bei Bilirubinwerten von >0,6× ULN und ALP >1,0× ULN ansteigen. Insbesondere Patient:innen, die einen niedrig-normalen Bilirubinwert von ≤0,6× ULN erreichten, hatten eine signifikant bessere Überlebensrate als jene mit Werten im oberen Normalbereich (10-Jahres-Überlebensrate 91 % vs. 79 %). In ähnlicher Weise hatten Patient:innen mit normaler ALP eine höhere 10-Jahres-Überlebensrate als jene mit ALP zwischen 1,0 und 1,67× ULN (93 % vs. 86 %; []). Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt, wenn beide Risikofaktoren vorhanden sind []. 60 , 61 ]. Eine Biopsie ist zur Diagnose der PBC in der Regel nicht notwendig, kann aber in Fällen mit Verdacht auf hepatobiliäre Komorbiditäten oder bei hohen Transaminasen (> 5× ULN) sinnvoll sein. Histologisch präsentiert sich die PBC sehr heterogen, jedoch sind die Interface-Hepatitis und die lobuläre Entzündung seit langem als Prädiktoren für das Fortschreiten der Fibrose bei PBC bekannt [ 60 , 62 ]. Die Histologie kann zudem Patient:innen mit Merkmalen einer Autoimmunhepatitis identifizieren (PBC-AIH-Variante), die von einer zusätzlichen Immunsuppression profitieren könnten. Eine Leberbiopsie wird daher empfohlen, wenn serologische AIH-Merkmale wie eine vorherrschende Erhöhung der Transaminasen, IgG oder positive AIH-Autoantikörper vorliegen. Diese Merkmale können zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Krankheitsverlauf auftreten [ 57 ]. Daher dient die Quantifizierung der Leberfibrose als wichtiger prognostischer Parameter für die Risikostratifizierung zu Beginn der Therapie und als Surrogatmarker für das Fortschreiten der Erkrankung im Verlauf. Die Elastographie ist für den Einsatz bei PBC validiert und wird von internationalen Konsortien wie der EASL und der AASLD empfohlen [ 57 , 58 ]. Eine retrospektive Analyse der Elastographie-Daten von fast 4000 PBC-Patient:innen über einen mittleren Beobachtungszeitraum von 5 Jahren belegte, dass Cut-off-Werte von 8 und 15 kPa effektiv zwischen niedrigem, mittlerem und hohem Risiko für einen ungünstigen Verlauf unterscheiden [ 64 ]. Selbst bei jenen, welche die Paris-II-Kriterien erfüllen, ist eine Lebersteifigkeit von ≥10 kPa immer noch mit einer signifikant erhöhten Mortalität verbunden [ 59 ]. Es ist wichtig, nicht nur den absoluten Steifigkeitswert, sondern auch dessen zeitliche Dynamik zu bewerten, da ein Anstieg der Lebersteifigkeit um nur 20 %, unabhängig vom biochemischen Ansprechen, mit einer deutlich höheren Morbidität und Mortalität verbunden ist [ 65 ]. In Abb. 1 Abb. 1 Möglicher Therapiealgorithmus unter Berücksichtigung des Progressionsrisikos. AIH Autoimmunhepatitis, ALP alkalische Phosphatase, AST Aspartat-Aminotransferase, FXR Farnesoid-X-Rezeptor, PBC primäre biliäre Cholangitis, PPAR Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor, UDCA Ursodeoxycholsäure, ULN Upper Limit of Normal (oberer Normwert) Bild vergrößern Unabhängig vom biochemischen Ansprechen ist die Leberfibrose einer der wichtigsten Risikofaktoren für das Fortschreiten der Krankheit, eine Lebertransplantation und die Sterblichkeit []. Es ist wichtig, nicht nur den absoluten Steifigkeitswert, sondern auch dessen zeitliche Dynamik zu bewerten, da ein Anstieg der Lebersteifigkeit um nur 20 %, unabhängig vom biochemischen Ansprechen, mit einer deutlich höheren Morbidität und Mortalität verbunden ist []. In Abb.ist ein möglicher Therapiealgorithmus zusammengefasst. Anzeige Symptomkontrolle Pruritus tritt bei bis zu 80 % der PBC-Patient:innen auf, kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und sollte folglich bei jeder Visite erfragt werden [ 66 , 67 ]. In den früheren Leitlinien wurden neben physikalischen Massnahmen die Medikamente Cholestyramin, Rifampicin, Naltrexon und SSRIs (Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) als antipruriginöse Therapien empfohlen [ 57 ]. Bei vielen Betroffenen lässt sich der Pruritus damit jedoch nicht zufriedenstellend kontrollieren. Inzwischen ist der antipruriginöse Effekt von Bezafibrat gut belegt [ 23 , 68 ]. Die Phase-3-Studie GLISTEN wurde auf dem Internationalen Leberkongress (EASL) im Mai 2025 mit positivem Ergebnis vorgestellt. Fatigue kann unabhängig von pruritusbedingten Schlafstörungen auftreten, nach einer Transplantation fortbestehen und bleibt ein schwer zu behandelndes Symptom. Der NADPH-Oxidase-1/4-Hemmer (NOX1/4-Hemmer) Setanaxib zeigte in einer Post-hoc-Analyse eine positive Wirkung auf mässige bis schwere Fatigue [ 72 ]. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Effekt in der laufenden Phase-3-Studie (NCT05014672) bestätigen lässt. Derzeit konzentrieren sich die Behandlungsmöglichkeiten in erster Linie auf den Ausschluss alternativer Ursachen der Fatigue, wie Hypothyreose, nächtlicher Pruritus, Diabetes mellitus, Anämie, kardiale Ursachen oder Depressionen sowie auf die Durchführung von Verhaltenstherapien und strukturierten Bewegungsprogrammen []. Präkonzeptionelle Beratung und Betreuung während der Schwangerschaft/Stillzeit Die PBC betrifft vor allem Frauen, und die Krankheit kann bereits im frühen gebärfähigen Alter auftreten. Obwohl der mütterliche und neonatale Ausgang bei PBC im Allgemeinen günstig ist, sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden. Anzeige Physiologische Veränderungen während der Schwangerschaft können die Krankheitsaktivität beeinflussen: Östrogene sind wichtige Regulatoren der Gallensäuresynthese, und sehr hohe Östrogen- und Progesteronspiegel üben während der Schwangerschaft eine starke entzündungshemmende Wirkung aus [ 74 ‐ 76 ]. Beratung vor der Empfängnis : Alle Patientinnen mit Leberkrankungen sollten idealerweise in einem spezialisierten Zentrum präkonzeptionell untersucht und beraten werden [ 78 ]. Ein Screening auf das Vorhandensein einer fortgeschrittenen Fibrose und portaler Hypertonie ist unerlässlich, da diese mit einem erhöhten Risiko maternaler und fetaler Komplikationen verbunden ist. Bei portaler Hypertonie ist das Risiko einer Varizenblutung im letzten Trimester und während der Geburt besonders hoch, und ein endoskopisches Varizenscreening wird vor der Empfängnis bei allen Patientinnen mit Zirrhose bzw. fortgeschrittener Fibrose empfohlen, unabhängig von nichtinvasiven Surrogatparametern wie Elastographie oder Thrombozytenzahl [ 78 ]. : Alle Patientinnen mit Leberkrankungen sollten idealerweise in einem spezialisierten Zentrum präkonzeptionell untersucht und beraten werden []. Mycophenolsäure ist teratogen und muss 12 Wochen präkonzeptionell umgestellt werden. Idealerweise sollten Patientinnen mit Merkmalen einer AIH in den 2 Jahren vor Konzeption unter einer stabilen, niedrig dosierten Therapie in biochemischer Remission sein. Für alle anderen PBC-spezifischen Medikamente sind die verfügbaren Daten unklar: Wenngleich OCA in Tierversuchen keine Teratogenität gezeigt hat, sollte es aufgrund fehlender Sicherheitsdaten nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit verabreicht werden [ 78 ]. Bezüglich Fibraten wurde in Tiermodellen und Fallberichten zwar keine Teratogenität beschrieben, für eine sichere Anwendung in der Schwangerschaft oder Stillzeit besteht jedoch nicht genügend Evidenz („Klasse-C-Arzneimittel“ laut FDA) [ 81 , 82 ]. Fazit für die Praxis Bei allen Patient:innen mit PBC sollte zum Zeitpunkt der Diagnose und bei jeder Folgevisite eine Risikostratifizierung erfolgen. Diese umfasst nicht nur demografische Merkmale und biochemische Parameter, sondern auch eine Beurteilung des Fibrosegrades mittels Elastographie. Anhand dieser Surrogatmarker lassen sich Risikopatient:innen identifizieren und abschätzen, ob eine Zweitlinientherapie gerechtfertigt ist. Neue therapeutische Optionen ermöglichen eine personalisierte Therapie, die darauf abzielt, die ALP- und Bilirubinwerte zu normalisieren, das Fortschreiten der Fibrose aufzuhalten und zusätzlich auch die Symptomlast zu lindern. Neben der Verbesserung der Leberwerte müssen neue Therapien auch ihre Wirksamkeit hinsichtlich klinischer Endpunkte wie dem transplantationsfreien Überleben unter Beweis stellen, um ihre Überlegenheit gegenüber etablierten Behandlungen wie UDCA zu belegen. Eine rechtzeitige Diagnose und personalisierte Therapie der PBC erfordern mehr als die Entwicklung neuer prognostischer Scores oder innovativer Therapeutika. Entscheidend ist die Sensibilisierung für aktuelle Fortschritte in der PBC-Therapie sowie die Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Hausärzt:innen, Gastroenterolog:innen und spezialisierten Zentren. Darüber hinaus sollen extrahepatische Manifestationen und assoziierte Komorbiditäten wie Hypothyreose, Osteoporose, Fatigue, Pruritus oder das Sicca-Syndrom systemisch erfasst und integrativ in das therapeutische Gesamtkonzept einbezogen werden.

