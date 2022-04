Neue Hydrocortisonpräparate in der Therapie der Nebenniereninsuffizienz

Da auch Plenadren nicht in der Lage ist, den frühmorgendlichen Cortisolanstieg zu imitieren, und da es mit den aktuell verfügbaren Therapien eine große Herausforderung ist, die Balance zwischen Cortisolsubstitution, ausreichender Androgenkontrolle und Vermeidung von Übersubstitution beim AGS zu erzielen, wurde ein weiteres Hydrocortisonpräparat mit veränderter Wirkstofffreisetzung entwickelt. Mit dem neuen Hydrocortisonpräparat mit veränderter Wirkstofffreisetzung Efmody® (Chronocort, Diurnal Group plc, Cardiff, UK) kann ein nahezu physiologisches Cortisolprofil imitiert [] und die biochemische Kontrolle beim AGS optimiert werden []. Das Ziel der biochemischen Kontrolle beim AGS ist erfüllt, wenn 17-OH-Progesteron (17OHP), ein Androgenvorläufer, unter dem Dreifachen der Obergrenze des Normbereichs und Androstendion im Referenzbereich liegen. Mit den derzeit verfügbaren Cortisolsubstitutionsoptionen kann dieses Ziel nur in ca. 40 % der Patient*innen mit AGS erreicht werden, und dies teils nur auf Kosten einer zu hoch angesetzten Glukokortikoiddosis []. Wiewohl kein Unterschied im primären Endpunkt, also im 24-Stunden-SD-Score (SDS) des 17OHP nach sechs Monaten, zwischen der Standard-Hydrocortison- und der Chronocort-Gruppe bestand, kam es zu einem niedrigeren 17OHP-SDS nach vier und zwölf Wochen und zwischen 07:00 h und 15:00 h nach sechs Monaten in der Chronocort-Gruppe []. Die Anzahl der adäquat therapierten Patient*innen konnte durch Efmody® innerhalb der Randomisierungsphase von 52 % auf 91 % nach sechs Monaten (und 71 % durch Standardtherapie) und 80 % nach 18 Monaten Extension erhöht werden. Die Glukokortikoiddosis, die initial 25 mg betrug, konnte dabei in der Verlängerungsphase auf 20 mg reduziert werden. Bei einigen Patient*innen zeigte sich eine Zyklusverbesserung, und auch über Schwangerschaften wurde in der Studie berichtet []. Der Einsatz von Efmody® könnte also nicht nur eine bessere biochemische Kontrolle von 17OHP und Androstendion morgens und am frühen Nachmittag bei AGS bringen, sondern auch eine sichere Glukokortikoiddosisreduktion ermöglichen, ohne ein höheres Risiko für Nebennierenkrisen []. Zudem könnte Efmody® mit seiner einfachen Einnahmemodalität („toothbrush regimen“ mit Einnahme abends vor dem Schlafengehen und morgens nach dem Aufstehen) Patient*innen mit schlechter Compliance entgegenkommen. Langzeitdaten zu dieser neuen therapeutischen Option liegen aufgrund ihrer Aktualität noch nicht vor. Zugelassen ist Efmody® in Österreich für Patient*innen mit AGS ab zwölf Jahren, und es sind sowohl eine 5‑ als auch eine 10 mg-Tablette verfügbar. Das Präparat befindet sich derzeit noch in der roten Box. Eine Phase-2-Studie zum Vergleich von Chronocort versus Plenadren beim Morbus Addison wurde bereits gestartet (NCT05222152).