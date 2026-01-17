Zum Inhalt

Wiener klinisches Magazin

Neue Einblicke in die feminisierende genitalangleichende Chirurgie

  • 16.01.2026
  • Originalie
Verfasst von
Dr. Hanna Hagen
Magdalena Schneider
Michael Lotterstätter
Philip Klumpen
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin

Zusammenfassung

Geschlechtsaffirmierende medizinische Maßnahmen ermöglichen trans und genderdiversen Personen eine körperliche Angleichung an ihre erlebte Geschlechtsidentität und tragen wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität bei. In Österreich stellt die Vulvovaginoplastik mittels peniler Inversion die Standardtechnik der feminisierenden Genitalchirurgie dar. Sie erlaubt eine ästhetisch und funktionell zufriedenstellende Rekonstruktion des äußeren weiblichen Genitals sowie die Anlage einer Neovagina. Neben der klassischen Methode gewinnen alternative Verfahren wie die peritoneale oder sigmakolonbasierte Vaginoplastik zunehmend an Bedeutung, insbesondere bei unzureichendem Hautangebot oder Revisionseingriffen. Trotz technischer Fortschritte und insgesamt hoher Zufriedenheitsraten bestehen weiterhin strukturelle Herausforderungen in der medizinischen Versorgung genderdiverser Personen: Ein begrenztes Angebot an spezialisierten Anlaufstellen und lange Wartezeiten führen zu erheblichem Leidensdruck. Zudem sind genderdiverse Personen noch immer Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen ausgesetzt, da es häufig an Wissen und Sensibilität im Umgang mit geschlechtsdiversen Patient:innen mangelt. Zukünftig sind daher eine stärkere Integration geschlechtsaffirmierender Medizin in die medizinische Aus- und Weiterbildung sowie eine Erhöhung der zur Verfügung gestellten Ressourcen erforderlich, um eine diskriminierungsfreie, kompetente und zeitgerechte Versorgung zu gewährleisten.
