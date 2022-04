Neue Behandlungsstrategien bei adrenogenitalem Syndrom/21‑Hydroxylase-Mangel

Dagegen wurde Chronocort® (Entwicklungsname) bzw. Efmody® (Handelsname; EU Autorisierung Mai 2021) speziell für die Behandlung von AGS entwickelt []. Hier wird der Wirkstoff (5 mg, 10 mg, 20 mg, Hartkapseln) erst ab 4 h nach Einnahme freigesetzt, sodass bei Einnahme von 2/3 der Tagesdosis um 23.00 Uhr der morgendliche ACTH-Anstieg und dadurch die Androgenproduktion unterdrückt wird. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Cortisolversorgung über den Tag wird das restliche 1/3 der Tagesdosis in der Früh eingenommen. Dadurch lässt sich bei nur zweimaliger Einnahme pro Tag ein Cortisoltagesprofil erreichen, das der natürlichen zirkadianen Cortisolrhythmik ähnelt []. Während in der Phase-2-Studie niedrigere Androstendion- und 17-OHP-Spiegel unter niedrigerer Dosierung in der Chronocort®-behandelten Gruppe erreicht wurden [], konnte in der bisher einzigen randomisierten Phase-3-Studie an 122 Erwachsenen das primäre Endziel, eine Verminderung des 24-Stunden-17-Hydroxyprogesteron(17-OHP)-SDS nach sechs Monaten, in der MRHC- gegenüber der Standard-IRHC-behandelten Gruppe nicht erreicht werden []. Dies war zum Teil auf die ebenfalls eintretende Verbesserung der IRHC-Gruppe unter Studienbedingungen mit vorgesehenen Dosisadaptierungen nach einem und drei Monaten zurückzuführen (gute Einstellung = 17-OHP unter 12 ng/ml zu Studienbeginn bei 52 % der Studienteilnehmer_innen; nach sechs Monaten bei 91 % der MRHC-Gruppe, bei 71 % der IRHC-Gruppe). In den Subanalysen fanden sich bei MRHC signifikant niedrigere 17-OHP-SDS nach einem und drei Monaten sowie nach sechs Monaten zwischen 09.00 und 15.00 Uhr. Anschließend wurde die Studie zur Bestimmung von Effektivität, Sicherheit und Verträglichkeit von MRHC auf 18 Monate ausgedehnt, wo die Dosis (30 mg) um ein Drittel auf schließlich 20 mg/Tag gesenkt werden konnte. Im Einklang mit einer verbesserten Stoffwechseleinstellung trat im Verlauf bei sieben MRHC-Frauen wieder die Menstruation ein (1 bei IRHC) und kam es bei MRHC zu sieben Schwangerschaften (3 weibliche Studienteilnehmerinnen und 4 Partnerinnen männlicher Studienteilnehmer). Bis auf Hypokaliämie bei einem Studienteilnehmer wurden keine schweren, potenziell auf die Medikation zurückführbaren Nebenwirkungen beobachtet []. Nebennierenkrisen (drei bei IRHC, vier bei MRHC) traten mit 6,2 Ereignissen pro 100 Patientenjahren mit erwartbarer Häufigkeit auf (5–10 pro 100 Patientenjahre []). Das Medikament wird voraussichtlich demnächst zum Einsatz ab 12 Jahren bereitstehen. Eine Studie an jüngeren Kindern ist bereits am Laufen. Zusammenfassend bietet Efmody vom Prinzip her eine attraktive Therapieoption zur effektiven Androgenunterdrückung bei niedrigeren erforderlichen Hydrocortisondosen als unter IRHC. Als Anwendungsbereiche kommen insbesondere Jugendliche mit schwieriger Einstellungssituation und Erwachsene mit metabolischen Folgewirkungen durch IRHC in Betracht.