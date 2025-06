Neue Behandlungsansätze bei Zöliakie: Was die Zukunft bringt

Die einzige nachgewiesene Behandlung für Zöliakie ist die lebenslange Einhaltung einer strikten glutenfreien Diät. Allerdings ist eine vollständige Glutenvermeidung schwierig und viele Patient:innen zeigen trotz größter Bemühungen weiterhin Symptome oder histologische Veränderungen. Aufgrund der hohen Prävalenz der Zöliakie und ihrer gut erforschten Pathophysiologie rückt die Entwicklung neuer Medikamente zunehmend in den Fokus, um die Grenzen der diätetischen Therapie zu überwinden. Aktuelle therapeutische Ansätze konzentrieren sich hauptsächlich auf die nichtresponsiven Formen der Zöliakie – also anhaltende Symptome oder Krankheitsaktivität trotz glutenfreier Ernährung – sowie auf die schwereren Formen der refraktären Zöliakie Typ I und II. Mehrere gezielt wirkende Therapieoptionen befinden sich bereits in Phase-II- und Phase-III-Studien. Diese Übersichtsarbeit beleuchtet die vielversprechendsten Ansätze im Hinblick auf Wirksamkeit, Praktikabilität und Sicherheit.