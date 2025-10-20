Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der chronischen Nierenkrankheit (CKD) der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie

Hier stellen wir einen praxisorientierten Leitfaden zur Diagnostik, Früherkennung und Therapie der CKD in Österreich zur Verfügung.

Die chronische Nierenkrankheit („chronic kidney disease“ [CKD]) ist eine häufige Erkrankung, welche weltweit mit einer Prävalenz von 9–13 % auftritt []. Auch in Österreich liegt die Prävalenz bei etwa 7–10,6 % []. Dennoch wissen von diesen Erkrankten weltweit nur 6–10 % von ihrer Krankheit und sogar unter Hochrisikopatient*innen ist das Bewusstsein für CKD gering []. Diese große Zahl an Patient*innen führt auch dazu, dass viele keine wirksame Therapie erhalten, während die CKD voranschreitet und damit oft zu spät erkannt wird. Aktuelle Daten prognostizieren, dass die CKD durch den Anstieg ursächlicher und/oder treibender Faktoren wie Diabetes mellitus, Hypertonie, Adipositas und dem höher werdenden Lebensalter im Jahr 2040 die fünfthäufigste Todesursache sein wird, wenn sie weiterhin unterdiagnostiziert und untertherapiert bleibt []. In den letzten Jahren sind neue effektive Interventionen etabliert worden, welche die CKD-Progression signifikant reduzieren können. Damit werden auch die folgenreichen Konsequenzen einer CKD wie erhöhtes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko deutlich gemindert.

Eine eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 mschließt das Bestehen einer CKD nicht aus. Liegen ein oder mehrere der in Tab.angeführten Marker vor, so ist die Diagnose einer CKD gegeben, trotz noch erhaltener eGFR.

Die chronische Nierenkrankheit ist definiert als eine mindestens über 3 Monate bestehende strukturelle und/oder funktionelle Einschränkung der Nieren mit gesundheitlichen Konsequenzen []. KDIGO () empfiehlt eine Klassifizierung nach „, d. h. nach Ursache (engl.ause),FR-Kategorie (glomeruläre Filtrationsrate, G1–G5) undlbuminurie-Kategorie (A1–A3) []. Anhand dieser 3 Komponenten können bei der initialen Diagnosestellung sowie auch im weiteren Verlauf der Schweregrad der Krankheit sowie die Prognose und Therapie besser eingeschätzt werden.

Für die Berechnung der eGFR benötigt man das Serum-Kreatinin und/oder Serum-Cystatin C sowie Geschlecht und Alter des/der Patient*in. Es gibt zahlreiche Formeln, wobei in Europa die CKD-EPI 2009 für die eGFR-Bestimmung mit Serum-Kreatinin (eGFR) und die CKD-EPI 2021-Formel für die eGFR-Bestimmung mit Serum-Kreatinin und Cystatin C (eGFR) empfohlen wird. Die neuere CKD-EPI 2021-Formel für eGFRhat im Gegensatz zur CKD-EPI 2009-Formel keinen Koeffizienten für Menschen mit dunkler Hautfarbe und stellt somit eine Alternative ohne Berücksichtigung der Ethnie des/der Patient*in dar. Da sich der ethnische Hintergrund der Gesamtbevölkerung in den USA von jener in Europa deutlich unterscheidet, ist die neuere Formel in Europa ungenau und überschätzt die tatsächliche GFR um ca. 6 ml/min/1,73 mund sollte deshalb in Österreich keine breitflächige Anwendung finden []. In Laboratorien kann die CKD-EPI-Formel von 2009 in einer Version hinterlegt werden, die keine Unterscheidung nach ethnischer Zugehörigkeit vornimmt („race-agnostic“). Da weder das Serum-Kreatinin noch das -Cystatin C unabhängige Marker für die GFR sind (s. Abschn. 1.4.), liefert die Kombination der beiden Marker zusammen als eGFReine präzisere Annäherung an die mGFR, was für therapeutische und prognostische Entscheidungen wichtig ist.

Für einen adäquaten Vergleich zwischen einzelnen eGFR-Werten im Krankheitsverlauf wird empfohlen, stets dieselbe Methode zur Bestimmung der eGFR zu verwenden.

Wenn verfügbar, sollte die eGFR auch anhand einer Kombination aus Cystatin und Serum-Kreatinin (eGFR cr-cys ) berechnet werden, um für die Diagnosestellung eine präzisere Annäherung an die mGFR zu erhalten.

Bei Patient*innen, bei denen die eGFR cr als nicht ausreichend akkurat erachtet wird, ist der Einsatz der eGFR cr-cys empfohlen.

Wir empfehlen für die initiale Diagnosestellung sowie auch das weitere Monitoring von CKD-Patienten*innen die Verwendung der eGFR cr (CKD-EPI 2009).

Auch die Messung der Kreatininausscheidung mit einem 24‑h Harn (sog. 24-h-Kreatinin-Clearance) ist laut KDIGO nur in gezielten Sonderfällen anzuwenden, etwa wenn die geschätzte GFR als inakkurat erachtet wird oder kein anderes Verfahren der mGFR verfügbar ist. Durch variable tubuläre Sekretion von Serum-Kreatinin (s. Abschn. 1.4) sowie hohe intraindividuelle Schwankungen bei der Harnsammlung ist auch die 24-h-Kreatinin-Clearance keine verlässliche Methode der GFR-Bestimmung. Daher ist sowohl im klinischen Alltag zum Monitoring der renalen Filtrationsleistung als auch zum Screening einer CKD die Verwendung der eGFR zweckmäßig.

Die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) ist ein Marker für die exkretorische Kapazität der Nieren und damit ein essenzieller funktioneller Indikator der Nierenleistung. Man unterscheidet dabei die tatsächlich gemessene GFR („measured“ – mGFR), welche mithilfe externer Filtrationsmarker wie den in Österreich verfügbaren Substanzen Iohexol oderCr-EDTA bestimmt wird, von der geschätzten oder „estimated“ GFR (eGFR), die mithilfe einer Formel die tatsächliche GFR näherungsweise angibt. In der klinischen Praxis ist der Goldstandard zur Messung der eigentlichen GFR teuer sowie zeitlich aufwendig und damit unpraktisch [].

1.4. Serum-Kreatinin vs. Serum-Cystatin C

Die Bestimmung des Serum-Kreatinins ist eine günstige und weitverbreitete Methode zur Beurteilung der Nierenfunktion (glomeruläre Filtration). Kreatinin ist ein Abbauprodukt aus dem Muskelstoffwechsel und wird glomerulär frei filtriert sowie tubulär sezerniert. Da die Kreatinin-Produktion v. a. von der individuellen Muskelmasse abhängig ist, kommt es bei Patient*innen mit überdurchschnittlich viel (z. B. Bodybuilder) oder wenig Muskelmasse (z. B. Anorexie, Kachexie, vegane Ernährung, St.p. Extremitätenamputation, etc.) zu Unter- oder Überschätzungen der GFR. Zudem gibt es einen sog. „blinden Bereich“ der eGFR, da das Serum-Kreatinin in der Regel erst dann ansteigt, wenn bereits ein beträchtlicher Anteil der GFR verloren gegangen ist. Ebenso können bestimmte Medikamente mit der tubulären Sekretion von Kreatinin interferieren und somit den Serumwert erhöhen, ohne dass eine GFR-Einschränkung tatsächlich vorliegt.

11 ]. Letztere gilt dabei aber als ungenaueste Methode und kann beispielsweise durch Bilirubin oder Glukose beeinflusst werden. Je nach gewählter Methode können demnach die Serum-Kreatinin-Werte variieren, was bei der Interpretation von Befunden bedacht werden muss [ 12 ]. Weiter ist zu erwähnen, dass es für die Bestimmung des Serum-Kreatinins keine einheitliche Methode gibt. Als Goldstandard gilt die Isotopenverdünnungs-Massenspektrometrie, wobei etliche Laboratorien und Krankenhäuser die spezifisch enzymatische Methode oder Jaffe-Reaktion anwenden []. Letztere gilt dabei aber als ungenaueste Methode und kann beispielsweise durch Bilirubin oder Glukose beeinflusst werden. Je nach gewählter Methode können demnach die Serum-Kreatinin-Werte variieren, was bei der Interpretation von Befunden bedacht werden muss [].

Aufgrund all dieser Unzulänglichkeiten der Kreatinin-basierten GFR-Schätzung sollte ggf. eine andere Methode zur Bestimmung der eGFR verwendet werden.

13 ]. Daher sind nur sehr geringe Mengen an Cystatin C im Harn nachweisbar, zudem bietet es eine deutlich bessere Sensitivität in höheren eGFR-Bereichen, sodass auch Patient*innen mit nur geringem eGFR-Verlust früher im Krankheitsverlauf erfasst werden können [ 14 ]. Auch bei älteren Patient*innen mit niedriger eGFR kann Cystatin C das Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko besser vorhersagen [ 15 ]. Nachteile von Cystatin C sind die höheren Kosten sowie auch eine mögliche nierenfunktionsunabhängige Erhöhung bei Schilddrüsenerkrankungen, Adipositas, Diabetes mellitus, Rauchen, Inflammation oder hoch dosierter Kortisontherapie. Eine von der Muskelmasse, aber auch vom Geschlecht unabhängige Alternative, die GFR zu ermitteln, stellt die Bestimmung von Serum-Cystatin C dar, welches als niedermolekulares Protein von allen Körperzellen produziert und ebenfalls frei filtriert, aber anschließend tubulär reabsorbiert und abgebaut wird []. Daher sind nur sehr geringe Mengen an Cystatin C im Harn nachweisbar, zudem bietet es eine deutlich bessere Sensitivität in höheren eGFR-Bereichen, sodass auch Patient*innen mit nur geringem eGFR-Verlust früher im Krankheitsverlauf erfasst werden können []. Auch bei älteren Patient*innen mit niedriger eGFR kann Cystatin C das Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko besser vorhersagen []. Nachteile von Cystatin C sind die höheren Kosten sowie auch eine mögliche nierenfunktionsunabhängige Erhöhung bei Schilddrüsenerkrankungen, Adipositas, Diabetes mellitus, Rauchen, Inflammation oder hoch dosierter Kortisontherapie.

2 Kreatinin Cystatin C Ursprung Abbauprodukt des Muskelstoffwechsels Von sämtlichen Zellen sezernierter Proteaseinhibitor Glomeruläre/tubuläre Prozesse Glomerulär frei filtriert, tubulär sezerniert, nicht reabsorbiert Glomerulär frei filtriert, tubulär nicht sezerniert, tubulär komplett reabsorbiert und katabolisiert Vorteile Günstig, schnell, universell verfügbar Sensitiv bereits bei geringen GFR-Verlusten, genauere Annäherung an GFR als Kreatinin Nachteile Abhängig von Muskelmasse, Alter, Geschlecht, Ethnie, Ernährungsform; „blinder Bereich“ – erst bei höheren GFR-Verlusten erhöhte Werte Beeinflusst durch Diabetes mellitus, Schilddrüsenerkrankungen, Inflammation, Kortikosteroidtherapie, Adipositas; teuer Zusammenfassend erlaubt eine eGFR-Bestimmung anhand der Serumkonzentration von Cystatin C, aber v. a. die anhand der Kombination aus Serum-Cystatin C und -Kreatinin, eine genauere Annäherung an die tatsächliche GFR als die alleinige Bestimmung des Serum-Kreatinins und sollte daher in Zweifelsfällen bestimmt werden (s. Tab.).

