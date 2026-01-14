Personalisierte und humanmilchbasierte Ernährungstherapie in der Neonatologie

Entsprechend der Physiologie des Frühgeborenen bzw. kritisch kranken Neugeborenen bestehen spezielle Anforderungen an die Energie‑, Nährstoff‑, Flüssigkeits- und Elektrolytversorgung. Diese richten sich nach den Phasen der postnatalen Adaptation (Transitionsphase, Zwischenphase und Phase des stabilen Wachstums). Während in der initialen Transitionsphase die Regulation des Flüssigkeitshaushaltes im Vordergrund steht und das Rearrangement der Körperzusammensetzung stattfindet, erfolgt die Etablierung der oralen Ernährung in der Zwischenphase und es kommt zu einem Wiedererreichen des Geburtsgewichtes an Tag 7–10. Ziel ist es, ein Wachstum den intrauterinen Bedingungen entsprechend sicherzustellen. Optimalerweise beginnt der Nahrungsaufbau mit Kolostrum unmittelbar nach der Geburt. Die frühe Gabe dient vorranging der Vorbeugung einer Darmschleimhautatrophie, weniger einer kalorisch bedarfsdeckenden Ernährung. Zusätzlich scheint dadurch das Immunsystem ebenfalls zu profitieren, wie sich durch die vermehrte Ausschüttung von Immunfaktoren, Enzymen und Wachstumsfaktoren deutlich zeigt []. Ein zügiger Nahrungsaufbau, welcher auf den individuellen, gesundheitlichen Zustand des Frühgeborenen abgestimmt ist, kann die Dauer der parenteralen Ernährung mit den korrelierenden, potenziellen Nebenwirkungen verkürzen. Eine Steigerung der enteralen Ernährung um täglich 30 ml/kgKG/d bis 150 ml/kgKG/d gilt als sicher. Ziel ist es, das Maximum nach 14 Tagen erreicht zu haben. Adäquates Wachstum kann durch eine tägliche Kalorienzufuhr zwischen 115–140 kcal/kg/d gewährleistet werden. Der tägliche Proteinbedarf liegt bei 3–3,5 g/kg/d. Bei sehr kleinen Frühgeborenen kann der Eiweißbedarf auf bis zu 4 g/kg/d steigen []. In der Phase des stabilen Wachstums ist auf eine bedarfsgerechte Nährstoffzufuhr zu achten und eine Gewichtszunahme im Bereich von 17–20 g/kgKG/Tag anzustreben. Die Bestimmung der Energie- und Nährstoffzufuhr erfolgt primär orientiert an den einschlägigen Empfehlungen sowie anhand des Wachstumsverlaufs, dies gilt auch für die Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Altersentsprechend gedeihende Kinder sollen bis zum errechneten Geburtstermin angereicherte Humanmilch erhalten. Bei notwendigem Aufholwachstum erfolgt eine Anreicherung bis zu einem postmenstruellen Alter von 52 Wochen [].