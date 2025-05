Neurologische Nebenwirkungen von CAR-T-Zell-Therapien

Einleitung

Chimäre Antigen-Rezeptor- (CAR-)T-Zell-Therapien sind eine bereits etablierte Immunotherapieform für refraktäre oder wiederkehrende B‑Zell- und Plasmazell-Neoplasien. Von der EMA werden sie als „advanced therapeutic medicinal products“ geführt. Zumindest sieben kommerziell erhältliche CAR-T-Zell-Produkte sind seit 2017 zugelassen für refraktäre oder wiederkehrende akute lymphatische B‑Zell-Leukämien (B-Zell-ALL), diffus großzellige B‑Zell-Lymphome (DLBCL), mediastinale follikuläre B‑Zell-Lymphome, chronische lymphatische Leukämien (CLL), Mantelzell-Lymphome und das Multiple Myelom (MM). Die meisten dieser Produkte haben als Zielantigen CD19, wenige (2 ×) auch BCMA („B cell maturation antigen“).

1 Abb. 1 18 ] Schematischer Ablauf der CAR-T-Zell-Therapie: Nach einer nichtstimulierten Leukapherese werden die T-Zellen in spezialisierten Labors aufgereinigt und aktiviert, durch Gentransfer mittels retro- oder lentivirale Vektoren mit dem CAR ausgerüstet, expandiert und anschließend eingefroren. Die Produktionsprozessdauer variiert (einige Wochen). Da kann eine Bridging-Chemotherapie erfolgen. Nach der Produktfreigabe können die CAR-T-Zellen über einen zentralen Venenkatheter infundiert werden; für mindestens 2–3 Wochen sollen Nebenwirkungen überwacht und behandelt werden [ × Der Ablauf der CAR-T-Zelltherapie von der Herstellung bis zur Infusion ist in Abb.schematisch dargestellt. Nach Leukapherese werden die T‑Zellen der Patient:innen ex vivo mit einem inaktivierten viralen Vektor transfiziert. Die T‑Zellen produzieren einen CAR, der an der Oberfläche präsentiert wird. Die CAR-T-Zellen werden vermehrt und auf ihre Qualität geprüft. Vor manchen CAR-T-Produkten muss eine depletierende Chemotherapie durchgeführt werden, um die eigenen T‑Zellen des Patienten zu reduzieren, was den CAR-T-Zellen eine bessere Ausgangsbasis bietet. Die gentechnisch veränderten CAR-T-Zellen werden dem Patienten schließlich infundiert, um die Tumorzellen zu binden und diese zu zerstören. Diese lebenden Zellen können sich im Körper weiter vermehren und so eine längerfristige Tumorkontrolle ermöglichen.

Der zugrunde liegende Mechanismus des CAR-T-Zell-Engineerings besteht darin, den Antigen-bindenden Rezeptor synthetisch aus verschiedenen Komponenten zusammenzusetzen, um die Spezifität, die Funktion und den Stoffwechsel der T‑Zelle zu verändern. So vereint man die Spezifität eines Antikörpers (externe Domäne) mit der T‑Zell-Aktivierungsfunktion eines T‑Zell-Rezeptors (interne Domäne). Die CAR-T-Struktur besteht aus einer Antigen-bindenden Ektodomäne (künstlich hergestellter Antikörper), einer Hinge- (Scharnier‑)Region fusioniert mit einer Transmembrandomäne und einer intrazellulären T‑Zell-signalgebenden Domäne mit am häufigsten verwendeten kostimulatorischen Domäne(n) CD28 oder 4‑1BB. Durch Bindung an spezifische Tumorzellantigene werden die mit CAR ausgerüsteten T‑Zellen stimuliert und die Tumorzellen durch direkte zytotoxische Wirkung eliminiert.

CAR-T-Zell-Therapien sind etablierte Immuntherapien bei B‑Zell- und Plasmazell-Neoplasien

CAR-T-Zellen weisen viele Vorteile im Vergleich zu anderen Immuntherapieformen auf, insbesondere können gentechnisch modifizierte CARs in T‑Zellen integriert und an deren Oberfläche präsentiert werden. So ermöglichen die chimären Antigenrezeptoren die Erkennung der Zielantigene in einer MHC („major histocompatibility complex“) unabhängigen Art. Bemerkenswert ist, dass einige Tumoren den MHC-Komplex als Zeichen eines Immun-Escape-Mechanismus herunterregulieren können. Darüber hinaus ist bekannt, dass bei soliden Tumoren die meisten tumorassoziierten Antigene nur eine sehr geringe Immunogenität besitzen und nicht ausschließlich auf den Tumorzellen zu finden sind, sondern auch in normalem Gewebe vorkommen.

Um die spezifische T‑Zell-Proliferation, Expansion und das Fortbestehen/die Langlebigkeit zu gewähren, wurden die CAR-T-Zell-Produkte stetig weiterentwickelt, sodass aktuell die 4. Generation der CAR-T-Zellen (TRUCKs [T cells Redirected for Universal Cytokine Killing]) mit optimierten Eigenschaften eingesetzt wird. Diese CAR-T-Zellen sind so konstruiert, dass sie nicht nur Tumorzellen direkt angreifen, sondern auch Zytokine produzieren, die das Tumormikromilieu beeinflussen. Dadurch wird die Immunantwort verstärkt und die Rekrutierung weiterer Immunzellen angeregt. Sie sind auch in der Lage, die Mikroumgebung des Tumors zu erkennen und darauf zu reagieren, wodurch die Auswirkungen auf gesunde Zellen minimiert und durch die gezielte Regulierung der Immunantwort auch Überreaktionen oder die Ausprägung des Zytokinfreisetzungssyndroms (CRS) reduziert werden. Weitere Innovationen sind „Dual- oder Multi-CARs“, die mehrere Antigene gleichzeitig erkennen und so dem Phänomen des Antigenverlusts oder der Antigenvariabilität entgegenwirken. Zudem wird durch gezieltes Gen-Editing, durch Integration von Genen für Langlebigkeit, das Fortbestehen dieser Zellen im Körper und deren Proliferation verlängert, was zu einer länger anhaltenden antitumoralen Wirkung führen kann.

Die 4. Generation von CAR-T-Zell-Therapien verbessert die Immunantwort und Funktionalität gezielt

Diese besonderen Eigenschaften machen die 4. Generation der CAR-T-Zellen zu einem vielversprechenden Ansatz in der Krebsimmuntherapie, insbesondere bei schwer behandelbaren Tumoren jenseits der Indikation hämatologische Neoplasien. Es ist zu hoffen, dass diese Therapien in naher Zukunft das Arsenal bestehender Therapien zur Behandlung von soliden Tumoren, immunologischen Erkrankungen und anderen neurologischen Erkrankungen erweitern werden (SLE, MS, NMO-SD, Myasthenia gravis, Stiff-Person-Syndrom, Lambert-Eaton-Myasthenes-Syndrom, infektiologische Erkrankungen etc.).

Diese innovative Therapieform hat jedoch auch eine Reihe von möglichen Nebenwirkungen zur Folge.

Bei > 50 % der Betroffenen treten neurologische Toxizitäten auf. Seit 2018 hat sich der Begriff Immuneffektorzell-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) für die Zuordnung der neurologischen Symptome und deren Gradierung etabliert. ICANS nach einer CAR-T-Zell-Therapie tritt gewöhnlich innerhalb von < 7 Tage ab CAR-T-Infusion auf (Beginn innerhalb von 4–6 Tagen, max. 7–9 Tage, mediane Dauer 5–17 Tage mit Verläufen bis hin zu 8 Wochen; 10 % persistierend), ist meistens selbstlimitierend, mit gelegentlich schweren Verläufen mit der Notwendigkeit der intensivmedizinischen Behandlung und fatalem Ausgang. In einer Vergleichsstudie der unterschiedlichen Produkte wurde in 20 % der Fälle ein tödlicher Ausgang beschrieben und scheint für Tisagenlecleucel etwas höher zu sein (30,36 %).

Aufgrund der großen Variabilität in der Präsentation und dem Beginn des ICANS sollte das Benutzerhandbuch des jeweiligen Präparats vor Einsatz der Therapie studiert werden.