Narbe, Mut und Nähe

Ein Stoma zu bekommen war für mich ähnlich dem Moment, in dem jemand das Leben auf „Pause“ drückt, obwohl ich innerlich gerade erst auf „Play“ gedrückt hatte. Nach einem kurzen, aber intensiven Kampf, wurde mir mit 23 Jahren ein endständiges Ileostoma gelegt — ein kleiner, unscheinbarer Beutel am Bauch, der den kompletten Dickdarm aufnahm und plötzlich so viel mehr beeinflusste als nur meine Verdauung. Während ich medizinisch stabil war, wackelte mein Selbstbild gewaltig. Wie geht man um mit einem Körper, der sich fremd anfühlt? Wie erklärt man jemandem, dass man buchstäblich ein Stück Darm auf dem Bauch trägt — ohne, dass sofort die Luft raus ist aus jeder romantischen Fantasie? …