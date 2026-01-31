Nanopore-Sequenzierung zur ultraschnellen molekularen Hirntumordiagnostik

Gleichzeitig zeigen sich im klinischen Alltag klare Limitationen der etablierten molekularen Verfahren. Klassische DNA-methylierungsbasierte Tests mittels Illumina-Arrays oder Whole-Genome-Bisulfit-Sequenzierungen liefern hochauflösende Ergebnisse, sind jedoch zeitaufwendig und häufig mit einem Turnaround von mehreren Wochen verbunden. In Situationen, in denen rasch über das Ausmaß der operativen Resektion oder den unmittelbaren Therapiebeginn entschieden werden muss, ist dies eine relevante Einschränkung. Vor diesem Hintergrund rückt die Frage in den Fokus, wie molekulare Information schneller und ohne Verlust an diagnostischer Aussagekraft, verfügbar gemacht werden kann.

Die Diagnostik von Hirntumoren stellt eine besondere Herausforderung dar, da therapeutische Entscheidungen häufig unter erheblichem Zeitdruck getroffen werden müssen und gleichzeitig eine hohe diagnostische Präzision erforderlich ist. Neben der anatomischen Lokalisation und dem Alter der Betroffenen spielt heute vor allem die integrierte histologisch-molekulare Klassifikation eine zentrale Rolle für die Prognoseabschätzung und Therapieplanung. Während die Histologie weiterhin eine tragende Säule darstellt, sind molekulare Analysen wie DNA-Methylierungsmuster und Kopienzahlveränderungen (CNVs) aus der modernen Hirntumordiagnostik mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Nanopore-Sequenzierung als Beschleuniger der Diagnostik

2 , 3 ]. Die Nanopore-Sequenzierung hat sich in den letzten Jahren als eine technologische Innovation etabliert, die das Potenzial besitzt, diese Lücke zu schließen. Im Gegensatz zu etablierten Short-Read-Technologien basiert sie auf der direkten Analyse einzelner, langer DNA-Moleküle in Echtzeit. Die Sequenzierung erfolgt ohne vorherige Amplifikation, wodurch nicht nur die Basenabfolge, sondern auch epigenetische Modifikationen wie die DNA-Methylierung direkt detektiert werden können. Diese Eigenschaft macht die Technologie besonders attraktiv für die molekulare Hirntumordiagnostik, in der DNA-Methylierungsmuster als hochspezifische diagnostische Signaturen für die einzelnen Tumortypen dienen [].

1 Abb. 1 Workflow zur molekularen Tumordiagnostik, beginnend mit der operativen Entnahme von Gewebe und Liquor, gefolgt von DNA- und cfDNA-Extraktion, Echtzeit-Sequenzierung und bioinformatischer Analyse bis hin zur finalen Befundung. CSF Liquor cerebrospinalis, cfDNA zellfreie DNA, pA Picoampere (Eigene Darstellung) Bild vergrößern Bereits wenige Stunden nach Probenentnahme stehen ausreichend Daten zur Verfügung (d. h. Informationen zu 10.000 und 50.000 DNA-Methylierungsstellen), um eine erste Klassifikation des Tumortyps sowie die Analyse von CNVs durchzuführen. In spezialisierten Zentren ist es damit möglich, eine molekulare Charakterisierung von Hirntumoren am selben Tag zu erreichen. Die Nanopore-Sequenzierung wird dabei nicht als Ersatz, sondern als ergänzender Bestandteil einer integrierten Diagnostik verstanden, die histologische, molekulare und klinische Informationen zusammenführt (Abb.).

Ein zentraler Vorteil der Nanopore-Sequenzierung liegt in der Geschwindigkeit

4 , 5 ]. Im diagnostischen Workflow kommt die Nanopore-Sequenzierung parallel zur konventionellen histopathologischen Aufarbeitung zum Einsatz. Bereits während der laufenden Operation kann Tumormaterial molekular analysiert werden, während zeitgleich histologische Schnellschnitte und die weitere Gewebeaufarbeitung erfolgen. Die frühe Verfügbarkeit molekularer Informationen ermöglicht es, histologische Verdachtsdiagnosen zeitnah zu bestätigen oder zu präzisieren. Insbesondere bei morphologisch schwer einzuordnenden Tumoren oder bei diskrepanten Befunden kann die DNA-methylierungsbasierte-Klassifikation einen entscheidenden Beitrag leisten [].

2 ‐ 5 ]. Die schnelle Verfügbarkeit molekularer Rohdaten allein ist jedoch nicht ausreichend, um eine klinisch relevante Diagnose zu ermöglichen. Entscheidend ist vielmehr die automatisierte, robuste und reproduzierbare Interpretation der gewonnenen DNA-Methylierungs- und Kopienzahlinformationen. Zu diesem Zweck kommen speziell entwickelte Klassifikationsalgorithmen zum Einsatz, die auf Deep-Learning-basierten maschinellen Lernverfahren beruhen und gezielt für die Hirntumordiagnostik trainiert wurden. Diese Modelle vergleichen Nanopore-basierte DNA-Methylierungsprofile mit umfangreichen Referenzdatensätzen definierter Hirntumorentitäten und ermöglichen innerhalb kurzer Zeit eine probabilistische Zuordnung zu einer dieser etablierten Tumorklassen. Die Integration solcher KI-gestützter Klassifikationsmodelle erlaubt eine standardisierte, zeitnahe und objektive Auswertung komplexer molekularer Signaturen und stellt damit eine zentrale Voraussetzung für die molekulare Echtzeitdiagnostik dar. In Kombination mit der histologischen Beurteilung leisten diese Verfahren einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der integrierten WHO-Klassifikation in einem zeitkritischen klinischen Umfeld [].

Die Bedeutung der DNA-Methylierung als diagnostisches Werkzeug ist inzwischen gut etabliert

Zahlreiche Hirntumorentitäten lassen sich anhand charakteristischer DNA-Methylierungssignaturen eindeutig zuordnen, selbst wenn die histologische Morphologie unspezifisch oder überlappend erscheint. Die Nanopore-Sequenzierung erlaubt es, diese Methylierungsmuster ohne den Umweg über Array-basierte Verfahren direkt aus nativer DNA zu gewinnen. Ergänzend liefert die Analyse der Kopienzahlveränderungen wichtige Informationen über chromosomale Aberrationen, die ebenfalls in die WHO-Klassifikation einfließen und prognostische Relevanz besitzen.

Während Illumina-basierte Methylierungsarrays auf vordefinierte CpG-Stellen beschränkt sind, ermöglicht die Nanopore-Sequenzierung eine genomweite Erfassung von Methylierungsmustern. Dies eröffnet nicht nur diagnostische, sondern perspektivisch auch explorative Möglichkeiten, etwa zur Identifikation neuer molekularer Subgruppen oder zur besseren Charakterisierung seltener Tumorentitäten.

Ein weiterer Vorteil der Technologie liegt in ihrer Flexibilität

Die Möglichkeit, innerhalb von Stunden bzw. eines Tages eine fundierte molekulare Klassifikation zu erhalten, kann den Beginn einer adäquaten adjuvanten Therapie deutlich beschleunigen. Darüber hinaus können molekulare Informationen bereits frühzeitig in die Beurteilung des operativen Vorgehens einfließen. In ausgewählten Fällen kann dies Einfluss auf das Ausmaß der Resektion oder auf die Entscheidung zu einer frühzeitigen Reoperation haben, ohne dass dabei auf die endgültige histomolekulare Diagnose verzichtet werden muss.