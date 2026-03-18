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Chronische Rückenschmerzen vermeiden: Was Patienten wirklich hilft

Leitlinien zeigen: Bewegung statt Schonung kann Millionen Betroffene vor dauerhaften Schmerzen bewahren.

Verfasst von
Martin Krenek-Burger
Volkmar Weilguni

 Chronische Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen in Österreich. Rund ein Viertel der Bevölkerung leidet darunter. In vielen Fällen ließe sich die Chronifizierung vermeiden. Der „Tag des Rückenschmerzes“ am 15. März soll darauf aufmerksam machen. Frühe Information, Bewegung und eine rasche Rückkehr in den Alltag sind entscheidend. 

Dr. Richard Crevenna (li.) und Medizinjournalist Volkmar Weilguni in Vorbereitung auf das Hörgang-Gespräch.


M. Krenek-Burger

Trotz bestehender Leitlinien und Qualitätsstandards setzen viele dieses Wissen nicht um. Viele Patientinnen und Patienten schonen sich unnötig, obwohl gerade Aktivität langfristig Schmerzen reduziert. Ein zentrales Ziel ist es, Betroffene frühzeitig richtig zu informieren und zu begleiten. 

Ein dreistufiges Versorgungskonzept soll künftig sicherstellen, dass akute, ungefährliche Rückenschmerzen rasch erkannt und effektiv behandelt werden. So könnten bis zu 80 % der Fälle vor einer Chronifizierung bewahrt werden. Dies wäre ein Gewinn für die Lebensqualität der Betroffenen und für das Gesundheitssystem insgesamt. 

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