Wiener klinische Wochenschrift

MUW researcher of the month: Dr. Vinod Rajendra

  • 01.12.2025
  • MUW researcher of the month
Erschienen in:
Erschienen in
Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 23-24/2025
Vorheriger Artikel MUW researcher of the month: Sarah Stadlmayr, Bsc., MSc, PhD
Nächster Artikel Das war die ÖGP | OGTC Jahrestagung 2025
Titel
MUW researcher of the month: Dr. Vinod Rajendra
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 23-24/2025
Print ISSN: 0043-5325
Elektronische ISSN: 1613-7671
DOI
https://doi.org/10.1007/s00508-025-02679-4

