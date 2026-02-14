MUW researcher of the month: Dr. Raphael Wurm, PhD 01.02.2026 MUW researcher of the month Erschienen in: Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 3-4/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel When rash challenges treatment: reintroducing cystic fibrosis modulator therapy safely Nächster Artikel Fortbildungen der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie Metadaten Titel MUW researcher of the month: Dr. Raphael Wurm, PhD Publikationsdatum 01.02.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 3-4/2026 Print ISSN: 0043-5325 Elektronische ISSN: 1613-7671 DOI https://doi.org/10.1007/s00508-026-02712-0