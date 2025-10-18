MUW researcher of the month: Dr. Ralph Gradisch 01.10.2025 MUW researcher of the month Erschienen in: Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 19-20/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel MUW researcher of the month: Ap. Prof.in Dr.in Stefanie Widder Nächster Artikel Wir stellen vor: ÖGP Grants und Preisträger*innen 2025 Metadaten Titel MUW researcher of the month: Dr. Ralph Gradisch Publikationsdatum 01.10.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 19-20/2025 Print ISSN: 0043-5325 Elektronische ISSN: 1613-7671 DOI https://doi.org/10.1007/s00508-025-02636-1