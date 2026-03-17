MUW researcher of the month: Dr.in Lisa Gabler-Pamer 01.03.2026 MUW researcher of the month Erschienen in: Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 5-6/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Transient global amnesia with bilateral punctate hippocampal hyperintensities on diffusion-weighted imaging Nächster Artikel Birt-Hogg-Dubé-Syndrom Metadaten Titel MUW researcher of the month: Dr.in Lisa Gabler-Pamer Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 5-6/2026 Print ISSN: 0043-5325 Elektronische ISSN: 1613-7671 DOI https://doi.org/10.1007/s00508-026-02735-7