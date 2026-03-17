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Wiener klinische Wochenschrift

MUW researcher of the month: Dr.in Lisa Gabler-Pamer

  • 01.03.2026
  • MUW researcher of the month
Erschienen in:
Erschienen in
Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 5-6/2026
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Titel
MUW researcher of the month: Dr.in Lisa Gabler-Pamer
Publikationsdatum
01.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 5-6/2026
Print ISSN: 0043-5325
Elektronische ISSN: 1613-7671
DOI
https://doi.org/10.1007/s00508-026-02735-7

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