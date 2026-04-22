MUW researcher of the month: Dr. Dennis Wienand 01.04.2026 MUW researcher of the month Erschienen in: Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 7-8/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Primary hyperparathyroidism: targeted, focused exploration with “selective” parathyroidectomy Nächster Artikel ÖGP Grants & Stipendien 2026 Metadaten Titel MUW researcher of the month: Dr. Dennis Wienand Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 7-8/2026 Print ISSN: 0043-5325 Elektronische ISSN: 1613-7671 DOI https://doi.org/10.1007/s00508-026-02744-6