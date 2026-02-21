Mundschleimhauterkrankungen im Kindesalter

Neben infantilen Hämangiomen können sich auch kapilläre, venöse („low-flow“) sowie arteriovenöse (AVM, „high-flow“) Malformationen klinisch als bläuliche oder rote, überwärmte, gelegentlich pulsierende (AVM) tumoröse Mundschleimhautveränderungen präsentieren – und zeigen nicht selten am Beginn der Pubertät einen Wachstumsschub (Abb.a, c). Lymphatische Malformationen hingegen, die bei Infekten oder Traumata an Größe zunehmen können, manifestieren sich als multiple kleine, transparente Vesikel, weich-elastische gelblich-transluzente Schwellungen (bei Einblutung rötlich-blau) oder mit diffuser Makroglossie. Sie sind vor allem an der Zunge, Mundboden sowie Lippen und der bukkalen Mukosa lokalisiert [].

a Bläuliche, prall-elastische venöse Malformation im Bereich der Oberlippe, seit Geburt leicht größenprogredient bei einem 4‑jährigen Mädchen. c Lingua geographica bei einem 4‑jährigen Mädchen mit rezidivierenden, wandernden Exfoliationen und weißlicher Begrenzung. b Kapilläre Malformation seit Geburt bei einem 3 Monate alten Säugling, die über die Lippenhautgrenze hinausreicht und keine Wachstumstendenz zeigt

Lippenhämangiome zeigen häufig eine verzögerte Involutionsphase. Prinzipiell verläuft die Erkrankung selbstlimitierend und erfordert oft keine Therapie, allerdings haben orale Hämangiome eine gehäufte Komplikationsrate (z. B. funktionelle Beeinträchtigung, Ulzeration) und zählen zu den problematischen Lokalisation, weshalb eine systemische Therapie mit Propranolol (initial 0,5 mg/kg/Tag in 3 Dosen – bis 2–3 mg/kg/Tag) Mittel der ersten Wahl ist. Eine chirurgische oder laserbasierte Intervention sollte nur in Ausnahmefällen erwogen werden [].

Der häufigste benigne vaskuläre Tumor im Kindesalter ist das. Die Prävalenz beträgt etwa 4–5 % aller Neugeborenen, wobei Mädchen häufiger betroffen sind als Jungen und eine Assoziation mit Frühgeburtlichkeit besteht []. Rund 60 % der infantilen Hämangiome sind im Kopf-Hals-Bereich lokalisiert []. Sie sind zumeist erst nach einigen Tagen bis wenigen Wochen erkennbar. Klinisch werden infantile Hämangiome abhängig von der Ausdehnung in fokale, multifokale und segmentale Hämangiome unterteilt, bei Letzteren gilt es im Kopf-Hals-Bereich auf mögliche ipsilaterale Gefäßanomalien zu achten []. Infantile Hämangiome weisen ein charakteristisches Wachstums- und Involutionsmuster auf: In den ersten 4 Lebensmonaten kommt es zu einem raschen Wachstum, wobei etwa 80 % der maximalen Größe erreicht werden. Das Wachstum verlangsamt sich anschließend, die vollständige Ausprägung erfolgt meist bis zum 10. Lebensmonat. Bis zum 4. Lebensjahr haben sich rund 80 % der ursprünglichen Läsion zurückgebildet.

Vaskuläre Anomalien können prinzipiell an jeder beliebigen Lokalisation angeboren oder erworben auftreten und sind im Kindesalter keine Seltenheit.

Himbeer‑/Erdbeerzunge

Bei einer Himbeer- oder Erdbeerzunge kommen differenzialdiagnostisch vor allem Scharlach, Kawasaki-Syndrom und Mangelzustände in Betracht, aber auch bei anderen infektiösen oder toxinvermittelten Erkrankungen (z. B. EBV). Bei Scharlach zeigt sich initial eine weiß belegte Zunge, später intensiv gerötete Zunge aufgrund einer toxinvermittelten Papillenentzündung durch Streptococcus pyogenes .

29 , 30 ]. Das Kawasaki-Syndrom ist eine systemische akute Vaskulitis der mittelgroßen Arterien, mit hohem Fieber, bilateraler Konjunktivitis, ein polymorphem Exanthem, rissige Lippen, sowie palmoplantarer Rötung und tritt bevorzugt bei Kindern unter dem 5. Lebensjahr auf. Die intravenöse Immunglobulintherapie (IVIG) gilt als Erstlinientherapie, allerdings sprechen etwa 10–20 % der Patienten nicht ausreichend auf diese Behandlung an, was mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen der Koronararterien einhergeht [].

Schließlich können auch Vitamin- (Vitamin B12, Folsäure) oder Eisenmangel zu einer glatt-roten, glänzenden Zunge infolge einer Papillenatrophie führen. Gossitiden infektiöser, allergischer oder toxischer Genese zeigen typischerweise Schmerzen, Rötung, Schwellung und Brennen.