Mundgesundheit konsequent fördern

Zusammenfassung

Der Expertenstandard „Förderung der Mundgesundheit in der Pflege“ richtet sich an Pflegefachkräfte, die in allen Settings der pflegerischen Versorgung tätig sind. Er beinhaltet die Mundgesundheit in jeder Altersstufe. Durch die Anwendung des Expertenstandards wird es Einrichtungen und Diensten ermöglicht, durch gezielte Fort- und Weiterbildungen, Kooperationen mit anderen Berufsgruppen und eine gute Durchführung der Mundpflege unter Einbeziehung der Menschen mit Unterstützungsbedarf und ihrer Angehörigen zu einer Verbesserung der Mundgesundheit aller Menschen mit Unterstützungsbedarf beizutragen.