Multiples Myelom

Effektivste Sequenzen mit Daratumumab in der ersten Therapielinie

Daratumumab ist eine effektive Wirksubstanz, die in der Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom etabliert ist. Bei der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) wurde in diversen Präsentationen gezeigt, dass Patienten von der frühen Daratumumab-Gabe in der Erstlinie mit mehreren Jahren Überlebenszugewinn profitieren.