News vom ECTRIMS Kongress 2020

Der 36. Kongress des European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) fand dieses Jahr virtuell im Zeitraum vom 09. bis 12. September statt. Der Fokus lag hierbei unter anderem auf praxisrelevanten Erfahrungen mit dem neuen Wirkstoff Siponimod bei sekundär progredienter Multipler Sklerose (SPMS). Vorgestellte Daten aus der EXPAND-Extension-Studie zeigen die langanhaltende Effektivität und Sicherheit von Siponimod über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren. Die bereits vermutete Förderung einer Re-Myelinisierung durch Siponimod bei SPMS konnte mittels MTR (Magnetisation Transfer Ratio) erneut bestätigt werden. Siponimod erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Verbesserung der kognitiven Funktion bei SPMS mit Krankheitsaktivität.