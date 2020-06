EXPAND: Neue Einsichten zur Wirksamkeit von Siponimod (Mayzent®) bei der SPMS

Multiple Sklerose

Siponimod (Mayzent®) ist die erste orale Option für die Behandlung der sekundär progredienten multiplen Sklerose (SPMS) mit Krankheitsaktivität. Die Zulassung beruht auf der Phase III Studie EXPAND, in der Siponimod im Vergleich zu Placebo eine Reduktion der Behinderungsprogression, als auch der Schubrate zeigen konnte [1, 2, 3] Aktuelle Analysen der EXPAND-Studie beleuchten Hintergründe und Details der Wirksamkeit von Siponimod.

Im Verlauf einer MS-Erkrankung kommt es zu einer Abnahme der extrinsischen Entzündung und damit der Schubaktivität bei gleichzeitiger Zunahme der intrinsischen Entzündung mit Neurodegeneration. Progressive MSPatienten haben typischerweise weniger Schübe und auch oft eine verminderte MRT-Aktivität. Die intrinsische Entzündung findet hinter der Blut-Hirnschranke statt und ist daher für viele medikamentöse Therapien nicht erreichbar [4, 5]. Die dokumentierte Wirksamkeit von Siponimod bei SPMS mit Krankheitsaktivität beruht einerseits auf der Erkenntnis, dass die zentrale Entzündung eine entscheidende Rolle bei SPMS spielt und andererseits auf dem, gegen S1P1 und S1P5 gerichteten, dualen Wirkmechanismus. S1P1 und S1P5 sind zwei Schlüsselrezeptoren, von denen angenommen wird, dass sie eine Rolle bei MS Entzündungen und Neurodegeneration spielen. Siponimod senkt reversibel die Anzahl von freien Lymphozyten im Blutkreislauf und vermindert so die extrinsische Entzündung. Doch Siponimod gelangt auch durch die Blut- Hirnschranke ins ZNS, wo es möglicherweise direkt als selektiver S1P1 und S1P5 Rezeptor Modulator die entzündliche Aktivität und Neurodegeneration beeinflusst [3, 6]. In der EXPAND Studie konnte dies besonders in der Subgruppe der SPMS-Patienten mit Krankheitsaktivität in einer signifikanten Reduktion des Risikos einer nach drei und sechs Monaten bestätigten Behinderungsprogression (CDP) um 31 bzw. 37 % gegenüber Placebo dargestellt werden [2].

Siponimod: Neue Erkenntnisse zu Wirkmechanismus und Wirksamkeit

In mehreren für das Annual Meeting der American Academy of Neurology angedachten Poster- Präsentationen wurde die Wirksamkeit von Siponimod bei Patienten mit SPMS und aktiver Erkrankung näher beleuchtet. Eine dieser Arbeiten untersuchte anhand mehrerer präklinischer Modelle die Unterschiede zwischen den Sphingosin-1-Rezeptormodulatoren Fingolimod und Siponimod. Dabei zeigte sich, dass sich Siponimod von Fingolimod hinsichtlich dreier maßgeblicher Aspekte unterscheidet: Es weist eine höhere Target-Selektivität auf, hat keine aktiven Metaboliten und zeigt charakteristische pharmakokinetische und pharmakodynamische Profile in Blut und ZNS. Siponimod löst S1P1-abhängige anti-inflammatorische Effekte auf pathogene Lymphozyten und Glia-Zellen im ZNS aus und triggert S1P5-abhängige reparaturfördernde Effekte auf Oligodendrozyten. Aufgrund der Selektivität von Siponimod kommt es nicht zu einer proinflammatorischen Wirkung auf die S1P3 und S1P4 Rezeptoren der Astrozyten. Hinter dem Effekt auf die Lymphozyten steht ein funktionaler Antagonismus: Als Reaktion auf die Stimulation von S1P1- Rezeptoren kommt es zu einer dosisabhängigen Downregulation dieser Rezeptoren und zur Inhibition der Migration pathogener Lymphozyten aus sekundären lymphatischen Organen [7]. Die selbe Gruppe untersuchte in unterschiedlichen Tiermodellen, aber auch bei fünf Patienten aus der EXPAND-Studienpopulation, die Verteilung von Siponimod zwischen Plasma und dem zentralen Nervensystem. So konnte bei Mäusen und Ratten gezeigt werden, dass die orale Gabe von Siponimod über zehn Tage zu einem dosisabhängigen steadystate Spiegel von Siponimod im Blut führt, die mit sechs- bis achtfach höheren Siponimod-Konzentrationen im Gehirn-Homogenisat korrespondieren. Mittels SPECT Monitoring konnte bei nicht-humanen Primaten für Siponimod ein Blut/Gehirn Verhältnis von sechs bis acht ermittelt werden – vergleichbar den Werten bei Nagetieren. Von fünf Siponimodbehandelten Patienten aus der EXPAND Studie waren Liquor-Proben verfügbar, in denen ebenfalls Siponimod nachweisbar war [8].

Neue Analysen der EXPAND Studie

In einer weiteren Arbeit wurden die Behandlungseffekte von Siponimod in der EXPAND Studie mittels zweier neuer Subskalen der Expanded Disability Status Scale (EDSS) reevaluiert. Die Subskalen wurden Motor-Integration (Gang, Kleinhirn/ pyramidale Funktionen) und Collateral (Verdauungstrakt und Blase, Hirnstamm, zerebrale, sensorische und visuelle Funktionen) genannt. Analysen wurden für alle Patienten durchgeführt. Bei Patienten mit/ohne Schübe innerhalb von 24 Monaten vor Einschluss in die Studie, sowie bei Patienten mit/ohne Gadolinium-anreichernden Läsionen bei Studienbeginn. Daten wurden für 1645 Patienten analysiert (Siponimod, n=1099; Placebo, n=546). Behandlungseffekte waren über 36 Monate sowohl in der Bewertung durch die EDSS als auch für beide Subskalen nachweisbar und wurden erstmals nach sechs Monaten sichtbar. Behandlungseffekte wurden früher in der Motor-Integration- Subskala erkennbar – für Patienten mit Läsionen bei Einschluss allerdings erst nach 12 Monaten. In der Collateral- Subskala wurden die Effekte in der Subgruppe mit Schüben nach 15 Monaten erkennbar, bei den übrigen Patienten jedoch erst nach 27 Monaten [9]. Eine weitere Analyse der EXPAND Studie untersuchte die Wirkung von Siponimod im Vergleich zu Placebo auf die Atrophie der kortikalen grauen Substanz (cGM) und des Thalamus bei Patienten mit SPMS. Eine Atrophie der grauen Substanz (GM) ist bei progredienten MS-Formen ausgeprägter und mit anhaltender, irreversibler Akkumulation von Behinderung assoziiert. Für die aktuelle post hoc Analyse wurde die prozentuelle Volumsveränderung von Thalamus und cGM nach 12 und 24 Monaten erhoben und nach den Subgruppen Alter (≤45/>45 Jahre), Krankheitsdauer (≤15/>15 Jahre), EDSS Score (<6.0/≥6.0), Symbol Digit Modalities Test Score (SDMT; ≤43/>43) sowie Krankheitsaktivität vor Behandlung (aktiv/nicht-aktiv) ausgewertet. Die Studie zeigte durch alle Subgruppen eine konsistente Reduktion der cGM- und Thalamus-Atrophie unter Siponimod – auch bei Patienten mit weiter fortgeschrittener und weniger aktiver Erkrankung. Die Reduktion der Atrophie bewegte sich im Vergleich zu Placebo zwischen 48 % und 116 % für die kortikale graue Substanz und zwischen 30 % und 68 % für den Thalamus [10]. Auch Langzeitdaten zur EXPAND Studie über bis zu fünf Jahre liegen mittlerweile vor. Nach dem Ende der Core-Phase der Studie konnten Patienten von Placebo auf Siponimod umgestellt und in die Extensionsstudie übernommen werden. Insgesamt wurden 74 % (n=1.224) der randomisierten Patienten in die Verlängerungsstudie eingeschlossen, davon 878 aus der Verum-Gruppe der Core Studie. Die Langzeitauswertung zeigte bei Patienten, die von Beginn an Siponimod erhalten hatten, ein geringeres Risiko einer bestätigten Behinderungsprogression auf dem EDSS Score nach drei und nach sechs Monaten (3mCDP, 6mCDP). Auch die Zeit bis zur 6mCDP war bei Patienten, die in der Core Studie Verum erhalten hatten, verlängert, was einer Verzögerung der Behinderungsprogression entspricht. Die mediane Zeit bis zur 6mCDP wurde bei den Siponimod-Patienten der Core Studie, im Gegensatz zur Gruppe die von Placebo auf Siponimod geswitcht wurde, nicht erreicht. Ähnliche Ergebnisse wurden in Bezug auf andere Skalen, wie zum Beispiel den SDM Test gesehen. Auch die annualisierte Schubrate wurde bei Patienten, die von Beginn der Core Studie an Siponimod erhalten hatten, deutlicher reduziert. Die Autoren betonen angesichts dieser Daten den offensichtlichen Vorteil eines frühen Beginns der Behandlung mit Siponimod [11]. Eine weitere aktuelle Studie untersuchte von Neurologen zur Verfügung gestellte Daten, hinsichtlich Diagnosestellung einer SPMS im klinischen Setting in der USA seit der Zulassung von Siponimod im Jahr 2019. Die Auswertung zeigt, dass eine SPMS meist anhand einer progredienten Verschlechterung der Behinderung unabhängig von einer Schubaktivität diagnostiziert wird. Außerdem werden die bestätigte Behinderungsprogression über sechs Monate aber auch eine Gehirn-Atrophie häufiger als Kriterien herangezogen als dies noch vor einem Jahr der Fall war. Das Ausbleiben von Schüben, die Zeit seit Beginn der Erkrankung und die Abnahme der jährlichen Schubrate verlieren hingegen an Bedeutung als Kriterien für die SPMS Diagnose. Im Vergleich zu 2018 stieg auch der Anteil der Patienten mit Diagnose einer aktiven SPMS, wobei MS-Spezialisten diese Diagnose eher stellten als Neurologen ohne MS-Spezialisierung [12].

