Cladribin (MAVENCLAD®) bereichert seit nunmehr vier Jahren das Portfolio der Behandlungsmöglichkeiten bei hochaktiver Multipler Sklerose (MS). Welche Vorteile sich dadurch für die Patient*innen ergeben können und welchen Stellenwert MAVENCLAD® in der Praxis hat, erläutert Frau OÄ Dr. Christiane Gradl, Fachärztin für Neurologie, Leiterin der MS-Ambulanz am Universitätsklinikum in St. Pölten und Präsidentin der niederösterreichischen Multiple Sklerose Gesellschaft, im Interview.