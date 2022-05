Multimodale Therapiekonzepte beim Rektumkarzinom

Als Rektumkarzinom gelten in Europa entsprechend den S3-Leitlinien Tumoren, die mit dem starren Rektoskop 16 cm oder weniger von der Anokutanlinie entfernt sind. Es wird zwischen Karzinomen des oberen Rektumdrittels (12–16 cm ab Anokutanlinie) und Karzinomen des mittleren (6–12 cm) und unteren (< 6 cm) Drittels unterschieden. Die Abgrenzung vom Kolon- zum Rektumkarzinom und Differenzierung in das jeweilige Rektumdrittel ist therapeutisch relevant, da sich hieraus die Indikation zu einer neoadjuvanten Therapie resp. einer primär operativen Therapie ergibt.

Die kurative Resektion des Rektumkarzinoms wird durch die vollständige Entfernung des Primärtumors sowie die Entfernung des Mesorektums mit dem darin enthaltenen Lymphabflussgebiet erreicht. Einzig bei pT1-Karzinomen mit einem maximalen Durchmesser von 3 cm ist die lokale chirurgische Exzision im Sinne einer Vollwandexzision oder endoskopischen submukösen Dissektion (ESD) onkologisch vertretbar, sofern keine Risikofaktoren wie Lymphgefässinfiltration (L1), venöse Infiltration (V1), schlechtere Differenzierung (G2/3) oder ungenügender Sicherheitsabstand < 1 mm vorhanden sind. Bei allen höhergradigen Stadien wird der Tumor mit einer onkologisch-chirurgischen Resektion behandelt. Entsprechend der Tumorlokalisation, insbesondere bezogen auf den Abstand zum Sphinkterkomplex, wird eine tiefe anteriore Rektumresektion oder in gewissen Fällen eine abdominoperineale Rektumamputation durchgeführt. Die Rektumamputation muss heute jedoch lediglich bei vorhandener oder drohender Sphinkterinfiltration mit Sicherheitsabstand < 10 mm nach vorgängiger neoadjuvanter Therapie gewählt werden. Dieser Sicherheitsabstand darf in Einzelfällen unterschritten werden, sofern mittels intraoperativer Schnellschnittuntersuchung die Resektion im Gesunden gesichert wird [].

Minimal-invasive Operationstechniken

Die laparoskopische Chirurgie beim Rektumkarzinom ist eine etablierte Technik und heutzutage, bei entsprechender Expertise des Chirurgen, onkologisch gleichwertig zur offenen Chirurgie; zudem ist die laparoskopische Chirurgie mit geringerer perioperativer Morbidität und somit mit einer schnelleren Rückkehr in den Alltag verbunden. Vorteile dieser Verfahren sind insbesondere der kürzere Spitalaufenthalt, eine tiefere Rate an Wundkomplikationen und auch eine geringere Rate verwachsungsbedingter Ileusepisoden. Während dies beim Kolonkarzinom bereits länger praktiziert wird, wurde die minimal-invasive Chirurgie beim Rektumkarzinom erst in den letzten Jahren in der Literatur als onkologisch gleichwertig akzeptiert. Beim Rektumkarzinom mit engen Verhältnissen besonders im männlichen Becken kann die laparoskopische Resektion jedoch eine technische Herausforderung darstellen.

5 ]. Dabei wurde die laparoskopische mit der roboterassistierten Methode bei der Resektion des Rektumkarzinoms verglichen. Es wurden Endpunkte wie die Konversion zur offenen Operation, Schonung der Nerven und der sexuellen Funktion und die Rate der Lokalrezidive beurteilt. Die Operationen wurden mit dem DaVinci-System (Intuitive Surgical®) durchgeführt (Abb. 2 3 Abb. 2 Operationssaal-Setting: Der Operateur steuert die Roboterarme über die Konsole; im Bild dargestellt ist die Doppelkonsole zu Lehrzwecken in der Ausbildung zum Konsolenchirurgen. Assistent und Operationsfachperson sind steril beim Patienten Abb. 3 Intraoperativer Situs bei einer roboterassistierten tiefen anterioren Rektumresektion: Zentrale Präparation der A. mesenterica inferior × × Die minimal-invasive Chirurgie mithilfe von Operationsrobotern ist trotz steigender Operationszahlen weltweit wissenschaftlich noch wenig erforscht. Es gibt nur einige Studien, die diese neue Technik untersuchen, die bekannteste ist die ROLARR-Studie aus dem Jahr 2017 []. Dabei wurde die laparoskopische mit der roboterassistierten Methode bei der Resektion des Rektumkarzinoms verglichen. Es wurden Endpunkte wie die Konversion zur offenen Operation, Schonung der Nerven und der sexuellen Funktion und die Rate der Lokalrezidive beurteilt. Die Operationen wurden mit dem DaVinci-System (Intuitive Surgical®) durchgeführt (Abb.). Mit dem Operationsroboter erfährt man im Vergleich zur Laparoskopie viele Vorteile, z. B. ein dreidimensionales Bild, stabile Kameraführung und die intuitive Handhabung der feinen Instrumente (Abb.). Die ROLARR-Studie zeigte die Gleichwertigkeit von roboterassistierter Chirurgie zur Laparoskopie bezüglich onkologischer Resultate und Sicherheit.

Während in kleineren Studien Vorteile insbesondere beim Erhalt der Blasen- und Sexualfunktion festgestellt werden konnten, fanden sich in der ROLARR-Studie diesbezüglich keine statistisch signifikanten Unterschiede. In dieser internationalen multizentrischen Studie wurden Chirurgen mit durchweg grosser Erfahrung in Laparoskopie, jedoch zum Teil nur geringer Erfahrung in roboterassistierter Chirurgie eingeschlossen. Es wurden verschiedene Robotersysteme verwendet, auch ältere, die bislang primär für urologische, nichtviszeralchirurgische Eingriffe verwendet worden waren.

Seither konnten diverse Studien aber spezifische Vorteile der roboterassistierten Technik belegen, diese sind in erster Linie geringerer Blutverlust, kürzere Hospitalisationsdauer, geringere Koversionsraten (auf offene Operationen) und eine bessere Qualität der resezierten Präparate. Letzteres insbesondere wird mit einem besseren onkologischen Verlauf (insbesondere weniger Lokalrezidive) assoziiert. Weiter ist heute bekannt, dass die roboterassistierte Rektumresektion mit geringerer Einbusse der Blasen- und der männlichen Sexualfunktion einhergeht.

In Konkurrenz zur klassischen Laparoskopie wie auch zur Robotik steht die transanale totale mesorektale Exzision (TA-TME). Hierbei wird die Präparationsschicht um das (Meso‑)Rektum von abdominal wie auch von anal endoskopisch präpariert. Trotz gewisser technischer Vorteile (Zugänglichkeit zum unteren Rektumdrittel) wird dieses Verfahren in der Literatur kontrovers diskutiert, auch wenn die TA-TME in der klinischen Routine in vielen Zentren Einzug gefunden hat.