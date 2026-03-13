Müssen Patienten mit einer Psoriasis-Arthritis mit DMARDs behandelt werden?

Die Psoriasis-Arthritis (PsA) ist eine heterogene, chronisch-entzündliche Erkrankung, die häufig nach oder zusammen mit einer Psoriasis der Haut auftritt. Typische Manifestationen sind Arthritis, Enthesitis, Daktylitis sowie Haut- und Nagelveränderungen. Assoziierte Erkrankungen wie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Uveitis und kardiometabolische Komorbiditäten sind häufig. Pathophysiologisch spielen genetische Faktoren und eine Fehlregulation der IL-23/IL-17-Achse eine zentrale Rolle. Aufgrund der Vielgestaltigkeit der Symptome bleibt die Diagnose oft schwierig; die CASPAR-Kriterien und bildgebende Verfahren können unterstützen. Therapieentscheidungen richten sich nach dem Schweregrad und den betroffenen Manifestationen. Nicht alle Patienten benötigen zu Beginn eine krankheitsmodifizierende Therapie (DMARD). Bei milden Verläufen kann eine symptomatische Behandlung, etwa mit NSAR oder lokalen Maßnahmen, ausreichend sein. Persistiert die Entzündung oder droht Gelenkschaden, sollte frühzeitig eine DMARD-Therapie eingeleitet werden. Eine individuelle, manifestationsbezogene und interdisziplinäre Behandlung ist entscheidend, um Entzündung, Funktion und Lebensqualität langfristig zu erhalten.