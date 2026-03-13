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rheuma plus

Müssen Patienten mit einer Psoriasis-Arthritis mit DMARDs behandelt werden?

  • 12.03.2026
  • Originalien
Verfasst von
PD Dr. Michaela Köhm
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Die Psoriasis-Arthritis (PsA) ist eine heterogene, chronisch-entzündliche Erkrankung, die häufig nach oder zusammen mit einer Psoriasis der Haut auftritt. Typische Manifestationen sind Arthritis, Enthesitis, Daktylitis sowie Haut- und Nagelveränderungen. Assoziierte Erkrankungen wie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Uveitis und kardiometabolische Komorbiditäten sind häufig. Pathophysiologisch spielen genetische Faktoren und eine Fehlregulation der IL-23/IL-17-Achse eine zentrale Rolle. Aufgrund der Vielgestaltigkeit der Symptome bleibt die Diagnose oft schwierig; die CASPAR-Kriterien und bildgebende Verfahren können unterstützen. Therapieentscheidungen richten sich nach dem Schweregrad und den betroffenen Manifestationen. Nicht alle Patienten benötigen zu Beginn eine krankheitsmodifizierende Therapie (DMARD). Bei milden Verläufen kann eine symptomatische Behandlung, etwa mit NSAR oder lokalen Maßnahmen, ausreichend sein. Persistiert die Entzündung oder droht Gelenkschaden, sollte frühzeitig eine DMARD-Therapie eingeleitet werden. Eine individuelle, manifestationsbezogene und interdisziplinäre Behandlung ist entscheidend, um Entzündung, Funktion und Lebensqualität langfristig zu erhalten.
Titel
Müssen Patienten mit einer Psoriasis-Arthritis mit DMARDs behandelt werden?
Verfasst von
PD Dr. Michaela Köhm
Publikationsdatum
12.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-026-00956-2
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