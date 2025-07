MTX-Osteopathie in der rheumatologischen Praxis

Methotrexat (MTX) wird in niedrigen Dosen (5–25 mg/Woche) als Erstlinientherapie bei Autoimmunerkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis (RA) eingesetzt. Neben seiner gut etablierten entzündungshemmenden Wirkung sind jedoch auch seltene knochentoxische Effekte beschrieben. Die methotrexatinduzierte Osteopathie (MTX-Osteopathie) manifestiert sich durch Insuffizienzfrakturen, v. a. an den gewichtstragenden Knochen der unteren Extremität. Die Pathophysiologie ist multifaktoriell und nicht vollständig geklärt. Diskutiert werden unter anderem eine gestörte Knochenneubildung und erhöhte Osteoklastenaktivität. Während niedrig dosiertes MTX in großen Kohorten keine signifikante Reduktion der Knochendichte zeigte, mehren sich Fallserien mit klinisch relevanten Frakturen. Diagnostisch ist die MRT dem konventionellen Röntgen überlegen, da sie frühe Knochenmarködeme und bandförmige Frakturlinien im metaphysären Bereich nachweist. Therapeutisch stehen das Absetzen von MTX, konsequente Entlastung, adäquate Vitamin-D-Substitution und – je nach individueller Konstellation – osteoanabole oder antiresorptive Therapien im Vordergrund. Neue Substanzen wie Romosozumab könnten in Zukunft eine Rolle spielen, bisher fehlen jedoch kontrollierte Studien. Aufgrund unspezifischer klinischer Symptome und limitierter Sensitivität der Röntgendiagnostik wird die MTX-Osteopathie häufig verkannt. RheumatologInnen sollten daher bei Patienten mit langjähriger MTX-Therapie und mechanischen Belastungsschmerzen differenzialdiagnostisch an eine MTX-Osteopathie denken.

