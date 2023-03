Der aktuelle Mpox-Ausbruch macht auf die Wichtigkeit der Erhaltung von Herdenimmunität aufmerksam, legt neuerlich dar wie schnell Erreger sich in einer mobilen Weltbevölkerung verbreiten können und dass daher Veränderungen von Inzidenzmustern von Erkrankungen in allen Teilen der Welt wahrgenommen werden sollten. Weiters sollte der aktuelle Ausbruch Anlass bieten, sich mit der nach wie vor existenten Stigmatisierung (und Kriminalisierung) von unterschiedlichen Formen von Sexualität auseinanderzusetzen.

Im weltweiten Ausbruch 2022, der fast ausschließlich Männer, die Sex mit Männern haben, betrifft, zeigt sich ein neues Bild der Erkrankung, oftmals ohne Prodromalstadium, mit wenigen auf Anogenital- und Perioralregion limitierten, aber sehr schmerzhaften Läsionen und einer lokoregionären Lymphadenopathie. Schwere Verläufe und Sterblichkeit in den historisch bisher nicht betroffenen Weltregionen sind gering, trotz eines hohen Anteils an HIV-positiven Patienten in der Risikogruppe. Infektionen bei Frauen und Kindern werden in diesem Ausbruch nur sehr selten gesehen.

Mit Mai 2022 schwappte eine Infektionswelle über weite Teile der Welt und führte zu bisher mehr als 80.000 Fällen in mehr als 100 Ländern weltweit: Monkeypox-Infektionen – so der damals noch geläufige Name – waren bisher im Wesentlichen auf West- und Zentralafrika begrenzt, und kleinere Ausbrüche mit sehr beschränkten Fallzahlen in Europa und den USA in den letzten Jahrzehnten ließen sich immer auf Reisetätigkeit in Endemiegebieten oder Einschleppung des Erregers über infizierte Tiere zurückführen. Mit Ende des Jahres wurde die Erkrankung in Mpox umbenannt.

Bis nun sind weltweit mehr als 80.000 Fälle in mehr als 100 Ländern beobachtet worden, sodass die WHO bereits im Juli diesen Ausbruch zu einem „public health emergency of international concern“ erklärt hat.

Die Infektionswelle von 2022 begann in Großbritannien mit einem Reiserückkehrer aus Nigeria, der Fieber und Hautveränderungen zeigte. Kurz nach diesem ersten Fall wurden europa- und dann weltweit Fälle beobachtet, die in keinem Zusammenhang mit dem Indexfall und dessen Familie standen.

Allerdings konnte bereits in den letzten Jahrzehnten im Kongo ein stetiger Anstieg an Mpox-Fällen beobachtet werden []. In Nigeria wurde 2017–2019 ein Ausbruch von 247 bestätigten und mehr als 500 möglichen Fällen verzeichnet. Im Unterschied zur der kongolesischen Fallserie in den 1980iger Jahren, wo die überwiegende Mehrheit der Erkrankten Kinder unter 10 Jahren waren und Todesfälle fast ausschließlich bei Kleinkindern beobachtet wurden, waren in Nigeria vor allem junge Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren betroffen. Genetische Untersuchungen der Virussequenz lassen mehrere unterschiedliche Infektionsquellen aus dem Tierreich, wiederum vor allem Nagetiere, vermuten. Mensch-zu-Mensch Übertragungen waren auch bei diesem Ausbruch eine Ausnahme [].

Vor dem Jahr 2022 wurden außerhalb endemischer Regionen Mpox-Fälle fast ausschließlich bei Reiserückkehrern beobachtet, und das hat unsere Sichtweise auf diese Infektion bisher geprägt. Bei diesen Fällen kam es nie zu einer weitreichenden Ausbreitung und die weiteren Infektionsketten beschränkten sich im Wesentlichen auf enge Familienkontakte. Eine Ausnahme dazu stellt der größte Ausbruch von Mpox vor 2022 außerhalb Afrikas, nämlich 2003 in den USA dar. Damals waren 71 Personen betroffen. Alle Fälle konnten auf den Kontakt mit infizierten Präriehunden zurückgeführt werden, die zuvor in engem Kontakt mit Gambia-Riesenhamsterratten gehalten worden waren. In Folge dieses Ausbruchs kam es zu keiner Mensch-zu-Mensch Übertragung.

Übertragungen durch unbelebte, mit virushältigen Hautschuppen/Krusten kontaminierten Gegenständen wie Bettwäsche oder Kleidungsstücke sind beschrieben. Nosokomiale Infektionen beziehungsweise Infektionen von Gesundheitspersonal durch Kontakt mit Infizierten sind in endemischen Regionen relativ selten, und in den nichtendemischen Regionen existiert lediglich ein einziger Bericht [].

Im Jahr 1970 wurde in der Demokratischen Republik Kongo der erste humane Fall bei einem 9 Monate alten Buben diagnostiziert []. Seitdem wird immer wieder ein lokales Auftreten in Zentral- und Westafrika berichtet []. Es ist wahrscheinlich, dass Mpox jedoch schon seit Jahrhunderten bei Menschen auftreten, diese Erkrankungsfälle aufgrund ihres Erscheinungsbildes allerdings den humanen Pocken zugeschrieben wurden. In den Endemieregionen Afrikas erfolgt die Übertragung vorwiegend über Kontakt mit infizierten Tieren. Infektionen können auch durch Übertragung von erkrankten Menschen durch direkten Kontakt mit Haut- oder Schleimhautläsionen, bei längerer Exposition mit respiratorischem Sekret bei Haushaltkontakten/innerhalb der Familie erfolgen [].

Die Infektionswelle des Jahres 2022 geht zwar von der westafrikanischen Variante aus, das Virus zeigt aber deutliche Unterschiede zu den zwei ursprünglichen Varianten und wird daher auch als B.1/Clade 2b oder Clade 3 oder „human MPXV“ bezeichnet []. Insbesondere in Hinblick auf die Effizienz der Übertragung von Mensch zu Mensch scheint diese Variante deutlich an Effizienz gewonnen zu haben.

Bis 2022 wurden Affenpocken (Monkeypox, Ende 2022 in Mpox umbenannt) als eine in Teilen Afrikas endemische Zoonose betrachtet. Die Erstbeschreibung des Virus erfolgte bereits 1958 nach zwei unabhängigen Ausbrüchen bei aus Singapur nach Dänemark importierten Makaken []. Menschen und Primaten scheinen aber keine wesentliche Rolle als virologisches Reservoir zu spielen. Im Gegensatz zu dem, was der Name und Erstbeschreibung vermeinen lassen, dürften hauptsächlich Kleinnager mit dem Virus infiziert sein und als Erregerreservoir dienen [].

Typischerweise verläuft Mpox in zwei Phasen; die Prodromalphase ist durch generalisiertes Krankheitsgefühl, Fieber (je nach Studie, im Ausbruch 2003 bei 85 %), Schüttelfrost (71 %), Hals- (60 %), Kopf- (65 %), Rücken- und Muskelschmerzen (56 %) gekennzeichnet. Ein spezifisches Merkmal der MPVX-Infektion ist die Lymphadenopathie (in 71 %), die etwa 1–3 Tage nach Beginn der Allgemeinsymptome auftritt, vor allem die zervikalen und inguinalen Lymphknoten betrifft, auch einseitig auftreten und schmerzhaft sein kann. Gefolgt werden diese Symptome von einem Exanthem (in 97 %), das mehrere Stadien von Makula, Papel, Bläschen bis Pustel durchläuft. Die Pusteln sind genabelt und können exulzerieren. Die Hautveränderungen können jucken und sind oftmals (teilweise auch sehr) schmerzhaft. Das Exanthem beginnt zumeist im Gesicht und breitet sich dann auf den Stamm aus. Typischerweise sind alle Läsionen in einer Region im selben Stadium. Die Hautläsionen heilen krustig ab, narbige Abheilung, vor allem bei bakterieller Superinfektion, sind möglich. Die entstandenen Hautkrusten/-schuppen sind infektiös, und bis zur kompletten Abheilung der Hautveränderungen vergehen im Schnitt zwei Wochen (7–24 Tage; []). Schleimhautläsionen oral und im aktuellen Ausbruch vor allem genital sind möglich.

Brincidofovir (Tembexa), eine langwirksame Prodrug von Cidofovir, wurde 2021 von der FDA zur Behandlung der Pocken zugelassen. Es ist derzeit jedoch weltweit nicht verfügbar. Brincidofovir erreicht höhere Spiegel in Lunge, Leber, Milz bei gleichzeitig niedrigeren renalen Konzentrationen und damit einer geringeren Nephrotoxizität im Vergleich zu Cidofovir. Auch zu Bincidofovir gibt es keine humanen Studien, die Zulassung erfolgte ebenfalls über „Animal Rule“. Anwendungsdaten aus Einzelfällen existieren. Neben einer oralen Darreichungsform existiert auch eine intravenöse Applikationsform. Nebenwirkungen betreffen wiederum vor allem den Gastrointestinaltrakt und die Leber (zusammengefasst in []).

Tecovirimat wird in einer Dosierung von 600 mg 2‑mal täglich über 14 Tage verabreicht. Übliche Nebenwirkungen sind gastrointestinale Beschwerden sowie Kopfschmerzen. Relevante Arzneimittelwechselwirkungen bestehen mit Repaglinid und Midazolam (zusammengefasst in []).

Seit 2022 ist in der EU ein Drittgenerationsimpfstoff mit einem replikationsinkompetenten Lebendimpfstoff (MVA-BN, IMVANEX) zur Prophylaxe von Pockeninfektionen (in den USA unter dem Namen JYNNEOS für Pocken und Mpox) zugelassen. Die Grundimmunisierung besteht aus 2 Dosen im Abstand von 28 Tagen, ein Schutz ist 14 Tagen nach der 2. Dosis zu erwarten. Da es sich nicht um ein replikationsfähiges Virus handelt, hinterlässt diese Impfung keine Narbe an der Inokulationsstelle und ist auch bei Patienten mit Immundefekten anwendbar. Nebenwirkungen sind ähnlich wie beim Zweitgenerationsimpfstoff und umfassen Rötung, Schwellung, Juckreiz und Schmerzen an der Impfstelle sowie Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen. Aus den Zulassungsstudien 2019 in den USA bei 8000 Teilnehmern sind keine Fälle von Myo‑/Perikarditis bekannt [].

2007 wurde von der FDA mit ACAM2000 ein Zweitgenerationspockenimpfstoff zugelassen, der ein replikationsfähiges Vaccinia-Virus enthält. Die Grundimmunisierung besteht aus einer einmaligen perkutanen Dosis. Die Impfung verursacht an der Inokulationsstelle eine Läsion, die innerhalb von 6 Wochen abheilt und deren Entstehen als Marker für ein Ansprechen der Impfung herangezogen werden kann. Nebenwirkungen umfassen vor allem Lokalreaktionen (Juckreiz, Schmerzen), Lymphadenopathie, aber auch Fieber, Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen. Bleibt die Inokulationsstelle unbedeckt, kann es zu einer Verschleppung des Impfvirus an andere Körperstellen, vor allem im Gesicht (Augen, Lippen), Genitalbereich und Rektum, kommen. Seltene Komplikationen sind Myokarditis, Perikarditis und Enzephalitis. Vor allem bei Impflingen mit Hauterkrankungen wie atopischer Dermatitis kann es zum Auftreten eines Ekzema vaccinatum kommen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Lebendimpfstoff handelt, stellt schwere Immunsuppression eine Kontraindikation für die Impfung dar [].

Auch nachdem die WHO offiziell die Pocken für ausgerottet erklärt hatte, wurde an der Entwicklung von besser verträglichen Pockenimpfstoffen vor allem zur militärischen Anwendung gearbeitet.

2005–2007, in etwa 25 Jahre nach Ende des Pockenimpfprogramms, ließ sich eine bis zu 20fach höhere Inzidenz von Mpox im Kongo nachweisen; 92 % der Fälle waren nach 1980 geboren, im Unterschied zu der Analyse aus den Jahren 1980–1985 waren 29 % (versus 8 %) der Erkrankten älter als 15 Jahre. Während in der Gesamtbevölkerung der Anteil der Smallpox-Geimpften 2005–2007 noch bei 26,4 % lag, hatten nur 3,8 % der Erkrankten eine Pockenschutzimpfung erhalten [].

In einer Fallstudie aus dem Kongo von 1980–1985 (d. h. direkt nach Ende der Pockenimpfprogramme) war eine Pockenimpfung mit einem milderen Verlauf, weniger Läsionen, einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit für Läsionen an Händen, Füßen, Gesicht, enoral oder genital assoziiert. Komplikationen traten deutlich seltener bei geimpften als ungeimpften Fällen auf. Betroffen waren vor allem Kinder, Todesfälle fanden sich vor allem bei Kindern unter 4 Jahren [].

Es existiert kein MPXV-spezifischer Impfstoff und Daten zur Wirksamkeit von Pockenimpfstoffen gegen Mpox sind historischen Analysen mit dem nicht mehr in Anwendung stehenden Lebendimpfstoff der Impfprogramme vor 1980 oder Tierstudien entnommen. Daten aus den 1980iger Jahren lassen aufgrund einer hohen Kreuzimmunität zwischen humanen Pocken und MPXV eine hohe Schutzwirkung (85 %) durch die Pockenimpfung vor MPXV-Infektionen (0,9 % vs. 7,2 % Infektionen bei MPXV-Exposition) und im Erkrankungsfall eine Reduktion der Schwere der Erkrankung vermuten [].

35 ‐ 40 ]. Der aktuelle Ausbruch unterscheidet sich nicht nur durch das erstmalig synchrone und weltweite Auftreten von Fällen von allen bisherigen. Von den ersten Fallserien an (UK, Spanien) zeigen auch in Folge alle Berichte von den unterschiedlichsten Regionen der Welt sowie internationale Datensammlungen ein fast ausschließliches Auftreten von Mpox bei Männern, die Sex mit Männern haben [].

39 , 41 ‐ 44 ]. Der Großteil der Infizierten berichtet über sexuelle Aktivität (mit mehreren Partnern) in den letzten 3 Wochen vor Beginn der Symptome. Vor allem zu Beginn des Ausbruchs konnte eine Vielzahl der Fälle mit Reisetätigkeit innerhalb Europas sowie einem Besuch eines Festivals (International Pride Event, Gran Canaria) in Zusammenhang gebracht werden, im weiteren Verlauf des Ausbruchs spielte Reisetätigkeit keine entscheidende Rolle mehr und die Infektionen wurden (und werden) lokal erworben. Etwa 40 % der Betroffenen sind HIV-infiziert, etwa die Hälfte der HIV-negativen Personen nimmt eine HIV-Präexpositionsprophylaxe, was wiederum auf eine hohe sexuelle Aktivität und Promiskuität der Betroffenen schließen lässt. So untersucht, fanden sich in allen kleineren und größeren Fallserien bei fast einem Drittel der Infizierten gleichzeitig Gonokokken oder Chlamydien oder serologische Hinweise auf das Vorliegen einer Syphilis [].

Im Unterschied zu früheren Berichten, in denen Mensch-zu-Mensch-Transmissionen insgesamt selten, und wenn, vor allem innerhalb von Haushaltskontakten (9 % in einem Bericht aus dem Kongo, []) gesehen wurden, finden sich 2022 kaum Übertragung innerhalb von Haushalten (0,6–3 % der Fälle; []). MPXV-DNA kann fast immer in Hautläsionen nachgewiesen werden, der Nachweis an anderen Stellen gelingt deutlich seltener (anal und Rachen 60–70 %, Sperma 50 %, Blut und Harn 20 %) und zeigt eine deutlich geringere Viruslast. Auch replikationskompetentes (infektiöses) Virus kann deutlich häufiger aus Hautläsionen als aus anderen Proben isoliert werden [].

48 ]. Neben dem Fehlen der klassischen Risikofaktoren – Reise in Endemiegebiete, (Wild‑)Tierkontakt – deuten alle diese Charakteristika auf eine ausschließliche Mensch-zu-Mensch-Übertragung im Rahmen von engen, körperlichen (sexuellen) Kontakten hin. Unterstützt werden diese Daten von einer kleinen retrospektiven Analyse von Daten aus Nigeria 2017–2019, die auch schon für den damaligen Ausbruch einen signifikanten Anteil an durch Sexualkontakte übertragenen Infektionen nahelegte [].

Auch in der klinischen Präsentation unterscheidet sich der aktuelle Ausbruch von früheren (zusammengefasst in []): Die Inkubationszeit erscheint kürzer (7–10 Tage), das typische Prodromalstadium (1–5 Tage) mit Fieber, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Lymphadenopathie, das dem Auftreten des Exanthems vorangeht, wird auch in diesem Ausbruch häufig beobachtet. Allerdings gibt es auch Fälle, in denen die Allgemeinsymptome gleichzeitig oder erst nach Beginn der Hautveränderungen auftreten oder ganz fehlen.

Die im Grunde Mpox-typische generalisierte Lymphadenopathie wird bei den aktuellen Fällen kaum gesehen, viel eher beobachtet man eine regionale Lymphknotenschwellung entsprechend der Lokalisation der Haut‑/Schleimhautläsionen. Auch die Hautläsionen sind bei den aktuellen Fällen selten generalisiert, sondern es finden sich – in Zusammenhang mit den vermuteten Inokulationsstellen – oftmals nur wenige, mitunter auch solitäre Läsionen vor allem genital, anal oder perioral.

Eine Ausbreitung im Verlauf auf andere Körperstellen ist möglich, jedoch zumeist nur in Form von wenigen, einzelstehenden Läsionen. Die Läsionen können den für MPXV-Infektionen typischen Wandel von Papel, Bläschen, (Pseudo‑)Pustel, mit Nabelung und möglicher Ulzeration, durchlaufen, die strenge und gleichzeitige Abfolge (in historischen MPXV-Infektionen finden sich alle Läsionen an einer Körperregion in der gleichen Phase) ist jedoch oftmals nicht zu beobachten.

1 Abb. 1 Unterschiedliche Läsionen im Rahmen einer Mpox-Infektion. a Einzelne Pusteln am Stamm. b Genabelte Läsionen und Ulzera mit Entzündungsreaktion der Umgebung am Mons pubis. c Läsionen am Penisschaft. d Einzeln stehende exulzerierte Läsionen mit Entzündungsreaktion gluteal. e Superinfizierte, mazerierte Läsionen inguinal × Die genitalen Läsionen sind häufig sehr schmerzhaft und von einer ausgeprägten Entzündungsreaktion und Schwellung der Umgebung begleitet (Abb.). Proktitis oder Tonsillitis werden insbesondere in Zusammenhang mit der vermuteten Exposition (rezeptiver Analverkehr/Oralverkehr) beobachtet. Auch isolierte Läsionen an den Fingern wurden beschrieben.

Insgesamt zeichnet sich der Ausbruch 2022 durch leichte und eher lokalisierte Verlaufsformen aus. Das spiegelt sich auch in der geringen Hospitalisierungsrate (1–13 %) wider, wobei man zusätzlich erwähnen muss, dass vor allem in den ersten Wochen/Monaten des Ausbruchs Hospitalisierung oftmals nicht aus medizinischer Notwendigkeit, sondern aus Isolationsgründen erfolgte (dies gilt auch für Österreich).

Medizinische Gründe für Hospitalisierung sind vorwiegend Schmerzmanagement bei schwerer Proktitis und Tonsillitis sowie bakterielle Superinfektionen, weit seltener Komplikationen wie Enzephalitis []. Die Mortalität von Mpox ist sehr variabel und abhängig von der Virusvariante; sie liegt historisch zwischen 1 und 12 % für Clade 1 und zwischen 0,1 und 3,6 % für Clade 2. Im aktuellen Ausbruch liegt die Fatalitätsrate bei etwa 0,1 %. Ein Teil der Todesfälle wird einer zugrundeliegenden Immunsuppression, oftmals einer unbehandelten HIV-Infektion zugerechnet [].

Ein hoher Anteil an Mpox-Fällen wurde bei Menschen mit einer chronischen HIV-Infektion (PLWH; je nach Kohorte 30 bis > 40 %) gesehen. In den publizierten Analysen ist der Großteil der inkludierten PLWH antiretroviral behandelt und weist einen guten Immunstatus auf. Berichte über die Auswirkung einer HIV-Infektion auf Verlauf und Schwere der Erkrankung sind widersprüchlich. Wenn auch in manchen Untersuchungen von einer höheren Frequenz von Proktitis und Diarrhoe und einer höheren Zahl an Läsionen bei PLWH berichtet wird, scheint eine kontrollierte HIV-Infektion nicht mit dem Risiko eines schweren Verlaufs oder einer höheren Mortalität assoziiert zu sein []. Dies könnte jedoch nicht für Patienten mit einer unbehandelten HIV-Infektion und fortgeschrittener Immundepletion gelten („personal communication", Mpox in persons with advanced HIV infection: a global case series, Oriol Mitjà, Andrea Alemany, Michael Marks, et al., Lancet, accepted for publication).

Frauen (und Kinder) sind in dem aktuellen Ausbruch absolut unterrepräsentiert und nur in Ausnahmefällen betroffen. Während die wenigen pädiatrischen Fälle auf Haushaltskontakte zurückzuführen sind, lässt sich bei den meisten betroffenen Frauen (61–89 %) eine Übertragung im Rahmen von engen körperlichen/Sexualkontakten annehmen. Mehr Trans-Frauen als Cis-Frauen berichten von Sexualkontakten vor Krankheitsbeginn, Haushaltskontakte oder berufliche Exposition werden ausschließlich bei Cis-Frauen als Transmissionsweg vermutet.