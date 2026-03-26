Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn: In nur fünf Tagen per Diät zur Remission? 01.04.2026 Morbus Crohn Aktuell Erschienen in: Erschienen in Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Schlank und MASLD – das macht der Leber schwer zu schaffen Metadaten Titel Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn: In nur fünf Tagen per Diät zur Remission? Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Schlagwörter Morbus Crohn Ernährung Gastrointestinale Erkrankungen Gastroenterologie Gastrointestinale Störungen Erschienen in Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1728-6263 Elektronische ISSN: 1728-6271 DOI https://doi.org/10.1007/s41971-026-00251-z