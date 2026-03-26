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Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn: In nur fünf Tagen per Diät zur Remission?

Erschienen in:
Erschienen in
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen | Ausgabe 1/2026
Vorheriger Artikel Schlank und MASLD – das macht der Leber schwer zu schaffen
Titel
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Morbus Crohn: In nur fünf Tagen per Diät zur Remission?
Publikationsdatum
01.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen / Ausgabe 1/2026
Print ISSN: 1728-6263
Elektronische ISSN: 1728-6271
DOI
https://doi.org/10.1007/s41971-026-00251-z

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