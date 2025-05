Meilensteine und Innovationen bei der Diagnose der Alzheimer-Krankheit

Der Nachweis von Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen in frühen Stadien der Alzheimer-Krankheit (AD) wird heute als Schlüssel für dessen effektive Behandlung mit neuen pharmakologischen Therapien verstanden. Auf der 22. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie berichteten Frau Primaria Univ.Prof.in Dr.in Elisabeth Fertl, Klinik Landstrasse, Wien und Herr Priv. Doz. Dr. Atbin Djamshidian-Tehrani, Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Innsbruck, über die Meilensteine und Innovationen bei der Diagnose der AD.