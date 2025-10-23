Zum Inhalt
psychopraxis. neuropraxis

Biomarker im Blut

Paradigmenwechsel in der Diagnostik demenzieller Erkrankungen

Verfasst von
Prim. Univ. Doz. Dr. Christian Bancher
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis

Zusammenfassung

Mit Entwicklung ultrasensitiver Labormethoden ist es möglich geworden, die Alzheimer-spezifischen Biomarker Amyloid Aβ42 und tau-Protein in unterschiedlichen Stadien der pathologischen Phosphorylierung im Blut zu messen. Im Besonderen haben sich verschiedene Phospho-tau-Epitope als diagnostisch hilfreich gezeigt. Sie spiegeln den Fortschreitungsgrad der Alzheimer-spezifischen Tauopathie im Gehirn wider. Unterschiedliche Blutbiomarker haben verschiedene Indikationen: Risikostratifizierung, Frühdiagnose, Staging, Therapiemonitoring. Die diagnostische Treffsicherheit vieler Marker ist der Diagnostik im Liquor und der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) weitgehend ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Durch die Kombination mehrerer Marker gelingt es, die molekulare Signatur der Alzheimerkrankheit in vivo zu bestimmen. Sie ist die Voraussetzung für krankheitsmodifizierende Behandlungen. Renommierte Memory-Kliniken in den USA indizieren heute bereits Anti-Amyloid-Antikörper auf der Basis von Biomarkerbefunden aus dem Blut. In der EU ist u. a. der Test auf p‑tau181 auf der Elecsys-Plattform seit Kurzem zugelassen. Durch fehlende Invasivität, breite Verfügbarkeit und moderate Kosten werden diese Marker die Diagnostik von Demenzerkrankungen in absehbarer Zukunft maßgeblich verbessern und die Grundlage einer personalisierten Diagnose darstellen. Voraussetzung ist allerdings eine gezielte Indikation und Ergebnisinterpretation durch qualifizierte Fachkräfte und – heute noch – die Vermeidung von Tests symptomfreier Individuen, um Verunsicherung und unsichere Voraussagen zu vermeiden.
