Moralpolygon ärztlichen Handelns: Ein mathematisches Modell zur Visualisierung und Quantifizierung moralischer und ethischer Überlegungen in der Medizin.

Visualisierungen und heuristische Methoden können in medizinethischen Diskussionen hilfreich sein und zu einer mathematischen Fassbarkeit und Quantifizierung von Entscheidungsprozessen beitragen. In diesem Artikel wird ein Modell für eine solche Visualisierung entwickelt und dessen Anwendungsmöglichkeiten beschrieben. Dafür werden beispielhaft Grafiken und Berechnungen vorgestellt. Es wird ein „ethisches Feld“ konstruiert, in dem es Konflikte geben kann und Entscheidungen getroffen werden, damit Handlungen entstehen können. Zur Berechnung von „Konfliktwerten“ werden Achsen (mathematisch Vektoren) definiert, um ethische Prinzipien grafisch darzustellen, zu quantifizieren und mathematisch fassbar zu machen. Dies kann in weiterer Folge zur Reflexion, Verbesserung der Kommunikation und auch zur Lösung von Konfliktsituationen beitragen. Das „Moralpolygon“ versucht die Moralvorstellungen (und Grenzen dieser) als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage einer Person oder eines Systems in einem Feld ethischer Betrachtungen und Prinzipien zu symbolisieren und - soweit dies logisch nachvollziehbar möglich scheint - auch zu quantifizieren und berechenbar zu machen.