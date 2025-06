Exzellent eingestellt

In immer mehr Kliniken kommt die neue Methode der Krebsbehandlung zum Tragen. Mit ihrer Hilfe können Tumoren auf molekularer Ebene diagnostiziert und gezielt behandelt werden. Die Werkzeuge dazu sind radioaktive Marker, Radiopharmaka und präzise PET-Scans. Bei einigen Krebsarten ist die theranostische Therapie heute schon Standard.

„Theranostik“ ist ein Kunstwort, gebildet aus den Wörtern „Therapie“ und „Diagnostik“. Was aber genau ist diese „Theranostik“, von der man so viel hört? Fachleute sprechen von der fünften Generation der Krebstherapie – nach Chirurgie, Strahlentherapie, Chemotherapie und Immuntherapie. Theranostik kombiniert Diagnostik und Therapie in einem einheitlichen Ansatz. Krankheiten werden mit bildgebenden Verfahren auf molekularer Ebene diagnostiziert und anschließend sofort mit radioaktiven Wirkstoffen gezielt behandelt. Der Erfolg der Therapie wird immer wieder mit PET- oder SPECT-Scans und CT-Scans überprüft. Die Therapie erfolgt individuell nach dem Ansprechverhalten jedes einzelnen Patienten.

Anzeige

Wie läuft eine theranostische Behandlung ab? Auf einer Webseite von Siemens Healthineers wird das anhand einer Patientin mit dem Namen „Glenda“ erklärt. Die 61-Jährige leidet an einem neuroendokrinen Tumor. Diese Tumorzellen haben eine hohe Dichte an Somatostatin-Rezeptoren auf ihrer Oberfläche.

Glendas „Patient Journey“ beginnt mit der Gabe eines radioaktiv markierten Somatostatin-Analogons. Anschließend beurteilen die behandelnden Ärzte im PET-Scan, wie gut dieses diagnostische Medikament vom Tumor angenommen wurde.

Dort, wo das Medikament im diagnostischen Scan angereichert wurde, wird auch das therapeutische Medikament gut angenommen werden. Der Scan bestätigt, dass Glendas Tlumor mit therapeutischen Dosen von 177Lu-Dotatate erfolgreich behandelt werden kann. Dieses radiopharmazeutische Therapeutikum wird mit Infusionen in den Körper eingebracht. Es bringt seine Strahlung direkt auf die Krebszellen, und das mit hoher Präzision und mit minimaler Schädigung von gesundem Gewebe.

Überwacht wird der therapeutische Fortschritt mit SPECT/CT-Bildgebung. Dieses Verfahren kombiniert Single-Photon-Emissions-Tomografie (SPECT) mit Computertomografie (CT). Ein Radiotracer wird injiziert; die SPECT-Kamera erfasst die vom Tracer emittierten Gammastrahlen. Der CT-Scan ergänzt detaillierte anatomische Informationen. Sie werden mit den Daten des SPECT-Scans fusioniert. Nach vier Sitzungen im Abstand von je acht Wochen wird Glendas Therapie erfolgreich abgeschlossen.

Schlüsseltechnik der Theranostik

Mehrere Technologien sind entscheidend für den Erfolg und die rasche Akzeptanz der Theranostik:

Molekulare Bildgebung: PET-CT, SPECT-CT-Untersuchungen und spezifische MRT-Anwendungen ermöglichen die präzise Visualisierung von Krankheitsmarkern. Dadurch wird eine genaue Lokalisierung und Charakterisierung von Gewebearten möglich.

Radiopharmaka: Doppelzweckstoffe wie Gallium-68 und Lutetium-177 integrieren Bildgebungs- und Behandlungsmöglichkeiten, was die Theranostik hochwirksam und effizient macht.

Nanotechnologie: Nanopartikel liefern Medikamente direkt an die betroffenen Zellen, verbessern die Wirksamkeit der Therapie und reduzieren die Toxizität. Innovationen in der Nanomedizin erweitern das Spektrum der Krankheiten, die mit Theranostik behandelt werden können.

Biomarker-Forschung: Die Identifizierung molekularer Ziele stellt sicher, dass Therapien als personalisierte Medizin individuell auf Patienten abgestimmt sind. Das verbessert Genauigkeit und Wirksamkeit.

Künstliche Intelligenz: KI-gestützte Algorithmen analysieren Bildgebungsdaten und helfen den Ärzten, die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Diagnosesicherheit zu erhöhen.

Anwendung von Theranostik heute

Theranostik ist eine Säule der Präzisionsmedizin, insbesondere in der Onkologie. Ihre Anwendungen erstrecken sich über mehrere medizinische Disziplinen und wachsen mit der Weiterentwicklung der Technologien stetig.

Prostatakrebs: Die Theranostik hat die Behandlung von Prostatakrebs durch PSMA-gerichtete Therapien revolutioniert. PET-Scans mit Gallium-68 identifizieren das prostataspezifische Membranantigen (PSMA) in Krebszellen. Dies wird gefolgt von einer Behandlung mit Lutetium-177, das gezielte Strahlung an den Tumor abgibt, umliegendes Gewebe schont und die Behandlungsergebnisse verbessert.

Neuroendokrine Tumoren: Patienten mit neuroendokrinen Tumoren profitieren von theranostischen Ansätzen mit DOTATATE, einer Verbindung, die an Somatostatin-Rezeptoren anbindet und sowohl für die Bildgebung als auch für die Therapie eingesetzt wird. Diese Doppelwirkstoffe liefern Echtzeiteinblicke in das Verhalten und die Reaktion des Tumors unter Therapie.

Alzheimerkrankheit: Amyloid-PET-Bildgebung kann Beta-Amyloid-Plaques nachweisen, die mit Alzheimer assoziiert sind, und eine frühe und genaue Diagnose ermöglichen. Es wird daran geforscht, diese diagnostische Fähigkeit mit gezielten Therapeutika zu kombinieren, die das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen oder stoppen sollen.

Amyloidose: Molekulare Bildgebungstechniken identifizieren gefährdende Plaques in Arterien und leiten gezielte Behandlungen zur Reduzierung des Risikos von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Ergebnisse für die Patienten, sondern minimiert auch unnötige invasive Eingriffe.

Bakterielle Infektionen: Theranostische Werkzeuge werden entwickelt, um Infektionsherde zu identifizieren und lokalisierte Antibiotikatherapien bereitzustellen, wodurch systemische Nebenwirkungen minimiert werden. Dies stellt einen Fortschritt im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen dar.

Autoimmunerkrankungen: Forschungen untersuchen den Einsatz von Theranostik zur Erkennung und Behandlung spezifischer Immunpfade, die bei Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Sarkoidose und Lupus Erythematodes beteiligt sind.

Wohin die Reise geht

Bei Siemens Healthineers ist Wolfgang Gruber Gesprächspartner für Theranostik. „Wir haben in den letzten Jahren auf dem Gebiet der Radiopharmazie zahlreiche Innovationen gesehen. Es wird intensiv an neuen Kombinationen von Tracern für die Onkologie, Neurologie und Kardiologie geforscht“, sagt Gruber. Auch wenn man in der Forschung und Entwicklung einen langen Atem brauche von der ersten Studie bis zur Anwendung im menschlichen Körper, so sei man in der Behandlung des Prostata-Karzinoms „schon weit gekommen“.

Anzeige

Tumoren sollen besser identifiziert und genauer behandelt werden. „Viele der Innovationen kommen aus Europa, das sich als Forschungs- und Entwicklungsstandort für Radiopharmazie etabliert hat“, erläutert Gruber. „Jetzt geht es darum, diesen Vorteil der guten Verfügbarkeit von Tracern zu den Patienten mit Krebs, Herzerkrankungen oder neurologischen Störungen zu bringen. Die beste Therapie hilft nur, wenn sie rasch verfügbar ist“. Deshalb habe Siemens Healthineers das eigene Logistik-Netzwerk für Radiopharmazeutika mit der Übernahme des Produzenten und Händlers Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging erweitert.

„Mit Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging haben wir eine starke europäische Komponente in unserem PETNET-Solutions-Netzwerk und zusätzliche Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien.“

Siemens Healthineers ist heute schon Spitzenreiter in Sachen Theranostik. Einen Zugewinn an einschlägigen Fähigkeiten erwartet das Unternehmen vom Zukauf bei Novartis. Für mehr als 200 Millionen Euro wechselte deren Diagnosesparte „Advanced Accelerator Applications (AAA)“ im August 2024 den Eigentümer. Zukauf von Novartis bringt Produktionsstandorte in der EU „AAA“ ist ein Pionier in der Produktion und Logistik von Radiopharmazeutika – sowohl für diagnostische als auch für therapeutische Anwendungen. Mit dem Kauf sichern sich die Healthineers den Zugang zu fortschrittlichen Therapien. Das Wissen und Können der Novartis-Crew soll neue Therapien für verschiedene Krebsarten bringen. In der Transaktion enthalten sind 13 Produktionsstätten für Tracer in Europa. Dadurch gelangen radioaktive Tracer schnell an ihren Einsatzort.