Möglichkeiten und Grenzen der Physikalischen Medizin und Rehabilitation

Die nachfolgende Darstellung hat zum Ziel, auf die Relevanz der Physikalischen Medizin und Rehabilitation (PMR) für den Einzelnen und für das Gesundheits- und Sozialsystem , also die Allgemeinheit, hinzuweisen und auch darauf, welche Möglichkeiten (Chancen, Potenziale, Handlungsfelder etc.) sich daraus ergeben.

Möglichkeiten der PMR für das Individuum Vor der Beschreibung der Systemperspektive wird zunächst auf die Individualebene , d. h. auf die Relevanz für den einzelnen Menschen fokussiert: Was bedeutet nun Physikalische Medizin und Rehabilitation für den einzelnen Menschen in Bezug auf Gesundheit, Alltag und Lebensqualität? Für den Einzelnen bedeutet Physikalische Medizin und Rehabilitation die Chance auf mehr Lebensqualität, Selbstständigkeit und Teilhabe. Ihre Maßnahmen und Konzepte ermöglichen, Schmerzen zu reduzieren, Funktionen zu erhalten oder wiederherzustellen und das Risiko für Folgeerkrankungen zu senken. Anzeige Durch individualisierte, ganzheitliche Ansätze wird der Patient aktiv in seine Genesung und Prävention eingebunden – mit unmittelbarem Nutzen für Gesundheit, Alltag und Beruf . Relevante Aspekte sind hier Themen wie u. a. Schmerzmanagement, psychische Gesundheit, Lebensqualität, Funktionserhalt, Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit, Beruf und Teilhabe sowie Prävention. Diese Themen sind letztlich untrennbar miteinander verbunden. Eine Verbesserung der Schmerzkontrolle, Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Schmerzkontrolle, etc. führt im Sinne eines gelebten Schmerzmanagements zu mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit und damit zu höherer Zufriedenheit und Lebensqualität im Alltag. Funktionserhalt bzw. Funktionsverbesserung lassen sich durch eine Vermeidung von Verschlechterungen, sowie den Erhalt von Beweglichkeit (Flexibilität) und Mobilität sowie Kondition und Muskelmasse durch eine rechtzeitige und adäquate Unterstützung durch Maßnahmen der PMR bei chronischen Erkrankungen (wie u. a. Diabetes, Rheuma, Herzinsuffizienz, Krebs, etc.) erreichen. Gelebtes Schmerzmanagement führt zu mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit im Alltag Adäquates Schmerzmanagement und leitliniengerechte Diagnostik und Schmerztherapie gelingen nur im multimodalen Ansatz, der u. a. auch Bewegungstherapie, Trainingstherapie sowie weitere physikalische Modalitäten umfasst. Wirkungen auf die mentale und psychosoziale Gesundheit wie u. a. Stärkung des Selbstvertrauens, Reduktion von Stress, Förderung sozialer Teilhabe, etc. reduzieren Rückzugstendenzen und Isolation und steigern die Motivation und Teilhabe . Die Förderung von Alltagskompetenzen und Eigenaktivität wiederum reduziert die Abhängigkeit von fremder Hilfe und Pflege, erhöht die Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit , wodurch die Menschen länger zu Hause leben können. Physikalische und rehabilitative Konzepte ermöglichen eine Unterstützung der Rückkehr an den Arbeitsplatz und/oder die Anpassung an die und der Arbeitsumgebung. Dies ermöglicht die Vermeidung von Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit und Arbeitsausfall sowie auch eine bessere soziale Integration. Sie verbessert dementsprechend die berufliche und soziale Teilhabe (Partizipation) . Physikalische Maßnahmen sind wiederum auch Herzstück aller Präventionskonzepte , die auf eine Senkung des Risikos von Erkrankungen bzw. auch Folgeerkrankungen abzielen. Anzeige Individuelle Patient:innen profitieren in der Physikalischen Medizin und Rehabilitation von individualisierten Therapien wie u. a. maßgeschneiderten, rezeptierten Trainings- und Behandlungsprogrammen, u. a. angepasst an Alter, Geschlecht, Erkrankung, Begleiterkrankungen, laufenden medikamentösen Therapien, klinische Belastbarkeit, Leistungsfähigkeit und persönliche Ziele. Durch gezieltes Empowerment können die Patient:innen lernen, ihre Gesundheit in Bezug auf u.a, Bewegung, Training, Ernährung, Stressbewältigung aktiv mitzugestalten. Der ganzheitliche Ansatz über die reine Krankheitsbehandlung hinaus ermöglicht die Integration von Körper, Psyche und sozialer Situation. Dies ermöglicht u. a. die Vorbeugung von Folgekomplikationen, wie z. B. von Stürzen, Amputationen, Immobilität, etc. und gibt so langfristige Sicherheit . Lebenslange Begleitung mit Unterstützung in allen Lebensphasen, z. B. nach Verletzung, bei chronischer Krankheit, im Alter – im Idealfall schon präventiv davor – durch individualisierte gezielte Beweglichkeits‑, Bewegungs- und Trainingsprogramme sind möglich und sinnvoll. Sog. „Neue Technologien“ mit einem modernen Zugang zu Tele-Reha, Wearables sowie Apps zur Verlaufsdokumentation und Motivation helfen hier dranzubleiben und weiterzukommen.

Möglichkeiten der PMR für das Gesundheits- und Sozialsystem Physikalische Medizin und Rehabilitation ist für das Gesundheits- und Sozialsystem hochrelevant, weil dadurch der Funktions- und Teilhabeverlust bei chronischen und akuten Erkrankungen reduziert, Pflegebedürftigkeit hinauszögert und Arbeitsfähigkeit erhalten werden kann. Damit können nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch die Sozialversicherung mit Pflege- und Berentungskosten entlastet werden. Durch Prävention, neue Technologien und interdisziplinäre Ansätze bietet die Physikalische Medizin und Rehabilitation bei genauer Betrachtung enorme Chancen für ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Versorgungssystem . Besondere Relevanz für das Gesundheits- und Sozialsystem erhält die Physikalische Medizin und Rehabilitation dabei u. a. durch den sog. demografischen Wandel mit einer Überalterung der Bevölkerung und einer Zunahme chronischer Erkrankungen sowie Themen wie Arbeitsfähigkeit und sozialer Teilhabe und einem entsprechend zunehmenden Bedarf an Pflege, aber auch Prävention und einem Ruf nach Versorgungskontinuität. In Bezug auf den demografischen Wandel mit einer zunehmend älteren Bevölkerung mit Multimorbidität, chronischen Erkrankungen und funktionellen Einschränkungen kann PMR die Pflegebedürftigkeit reduzieren, Selbstständigkeit erhalten und Kosten senken helfen. PMR ermöglicht den Funktionserhalt, eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Reduktion von Komplikationen bei chronischen Erkrankungen wie u. a. bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, muskuloskelettalen Erkrankungen und Krebs, den typischen Kostentreibern im System. PMR kann durch Verzögerung von Pflegebedürftigkeit und durch Sekundär- und Tertiärprävention zur Entlastung von Langzeitpflege und zur Kostenersparnis für Pflegeversicherung führen. Die PMR ermöglicht eine optimale Versorgungskontinuität und begleitet und überbrückt dabei die Akutmedizin, Rehabilitation und Langzeitversorgung und ermöglicht idealerweise nahtlose Patientenpfade und geringere Hospitalisierungsraten. Eine adäquate Wiedereingliederung nach Unfall, Trauma, Erkrankungen, etc. mit Senkung von Krankenstandsdauern, Schutz vor Frühpension sowie Entlastung der Pensions- und Sozialversicherung ist als Thema der Arbeitsfähigkeit und Wiedereingliederung für den Einzelnen und das System ein höchst relevantes Thema für die PMR als Drehscheibe zwischen den Playern im System. PMR ermöglicht Funktionserhalt und Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen Erkrankungen Folgende Handlungsfelder der PMR erscheinen in ihren Effekten auf das System als höchst relevant: Prävention, Rehabilitation 4.0, Interdisziplinarität und Multiprofessionalität, gesellschaftliche Teilhabe, Kostenersparnis, Gesundheitsökonomie, Innovationen, etc. In der Prävention kommen u. a. Bewegungs- und Trainingsprogramme, Programme zur besseren Stressbewältigung sowie multimodale Ansätze zur Prävention von u. a. Adipositas, Diabetes, kardiovaskulären und Krebserkrankungen sowie muskuloskelettalen Schmerzsyndromen zum Einsatz. „Rehabilitation 4.0“ bezieht sich u. a. auf die Nutzung von Telemedizin und telemedizinischen Angeboten, E‑Health und Wearables zur Verlängerung und Individualisierung der REHA im häuslichen Umfeld. Innovationen mit dem Einsatz moderner Technologien wie u. a. Robotik, Exoskelette, VR-Therapie, etc. führen zur Steigerung von Attraktivität, Motivation, Adherence und Effektivität. Interdisziplinarität und Multiprofessionalität beschreibt die PMR als funktionierende Drehscheibe zwischen medizinischen Sonderfächern wie u. a. Orthopädie, Neurologie, Innere Medizin (mit u. a. Rheumatologie, Kardiologie, Pulmologie, Endokrinologie und Stoffwechsel), Psychiatrie, etc., und weiteren Gesundheitsberufen wie Pflege, MTDGs (u. a. Physiotherapie, Ergotherapie, Diätologie, Heilmasseur:innen und Heilbademeister:innen), Psychologie, Sozialarbeit und Sportwissenschaft. Ein gemeinschaftlich gewählter und geplanter sowie fachärztlich verantworteter Ansatz kann durch Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und durch optimale Unterstützung bei der Integration und Wiedereingliederung in Arbeit, Sport und Freizeit, die Inklusion und soziale Kohäsion fördern und damit die die berufliche und gesellschaftliche Teilhabe verbessern. Anzeige Diese für den Einzelnen sehr positiven Effekte haben auch auf Systemebene einen großen Benefit, nämlich die Reduktion direkter (Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Medikamente und weiterer Therapien) und indirekter Kosten im Gesundheits- und Sozialsystem (Arbeitsausfall, vorzeitige Pensionierung und Berentung, Pflege, etc.), wodurch uns allen, der beitragszahlenden Allgemeinbevölkerung, mehr Mittel für andere Gesundheits- und Sozialleistungen zur Verfügung stehen. Das Thema PMR, wie u. a. der Ausbau evidenzbasierter Programme (z. B. zur Behandlung und Prävention von Rücken- und Kreuzschmerzen) mit nachweislich hoher Kosten-Nutzen-Relation ist ein großes Thema in der und für die Gesundheitsökonomie.

Grenzen der PMR Die medizinischen Grenzen sind in der Natur des Fachs an sich begründet und werden nachfolgend kurz skizziert. PMR kann Funktionsverluste verlangsamen oder teilweise kompensieren oder sogar verbessern, aber nicht Erkrankungen vom pathophysiologischen Standpunkt aus betrachtet allein heilen (wie z. B. progrediente neurodegenerative Erkrankungen). Bei manchen Erkrankungen liegt inzwischen hohe Evidenz vor, dass physikalische Maßnahmen, wie die sog. Medizinische Trainingstherapie, wesentliche additive Bestandteile kurativer State-of-the-Art-Behandlungspfade darstellen können (unspezifischer Rückenschmerz, Diabetes Typ II, manche Krebserkrankungen, etc.). Akutmedizinische Eingriffe und akut lebensrettende Maßnahmen (wie u. a. Operationen, Intensivmedizin, etc.) liegen nicht im Kerngebiet der PRM, wenngleich lebensrettende Erstmaßnahmen wie u. a. Lagerung, Herz-Druck-Massage letztlich physikalische Maßnahmen sind, und die PMR natürlich z. B. prähabilitativ, präoperativ, perioperative, postoperativ und rehabilitativ ganz wesentlicher Bestandteil der Behandlungskette, des sog. Care Continuums sein muss. PMR setzt auf funktionelle Therapien, die interdisziplinär abgestimmt multiprofessionell, ärztlich rezeptiert und verantwortet umgesetzt werden – eine pharmakologische Heilung oder onkologische Primärtherapie sind nicht ihr primärer Schwerpunkt . Akutmedizinische Eingriffe und akut lebensrettende Maßnahmen liegen nicht im Kerngebiet der PRM Anzeige Dennoch können Maßnahmen der PMR die Erfolge medikamentöser und weiterer Therapien (wie u. a. Operationen und Strahlentherapien) durch eine Verbesserung des funktionalen, physischen und psychosozialen Status der Patient:innen (s. oben) effektiv unterstützen. In sehr weit fortgeschrittenen bzw. terminalen Krankheitsstadien kann PMR nur noch palliativ und symptomorientiert wirken, was letztendlich den deklarierten Hauptzielen in entsprechend spezialisierten Zentren (u. a. Palliativstationen, Hospizen) entgegenkommt. Als strukturelle Grenzen der PMR gelten zunächst die Ressourcen: – In vielen Gesundheitssystemen ist z. B. der Zugang zu Maßnahmen der PMR und zur Rehabilitation begrenzt (Platzmangel, Wartezeiten, Personal, Kosten, etc.). Fragen der Finanzierung mit Budgetbeschränkungen, wo Programme trotz nachgewiesenen Nutzens der PMR gekürzt oder ausgesetzt werden, sind hier bestimmend. Themen der Versorgungsintegration wie u. a. Schnittstellenprobleme zwischen der Akutmedizin, Rehabilitation und Langzeitpflege sowie der Arbeits- und Betriebsmedizin und Versicherungsmedizin könnten durch Awareness-Schaffung, direkte Kommunikation und verbesserte Kooperation gelöst werden. Die vorhandene strukturelle Limitierung im Bereich der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fächern konnte in den letzten Jahren und sollte auch weiterhin verbessert werden, da die interprofessionelle Kooperation mit einigen Berufsgruppen aus dem Bereich der Gesundheitsberufe durch einseitige fachpolitische Aktivitäten aus dieser Richtung augenscheinlich wenig gefördert wird, wodurch ärztlich-kollegial, interdisziplinär abgestimmte State-of-the-Art-Behandlungskonzepte mittel- bis langfristig ad absurdum geführt werden könnten – zum letztlichen Nachteil der betroffenen Patient:innen und des Systems und der Allgemeinheit. Die Grenzen der PMR ergeben sich u. a. aus individuellen Faktoren wie der Prognose, Motivation, Compliance und Adherence sowie externen Sozialfaktoren. Nicht jede:r Patient:in profitiert gleichermaßen, denn genetische, epigenetische, und psychosoziale Faktoren spielen eine zusätzliche Rolle für den Therapie- und Rehabilitationserfolg. Der Erfolg von Maßnahmen der PMR hängt stark von der aktiven Mitarbeit der Patient:innen und damit von deren Motivation, Compliance und Adherence ab. Sozialfaktoren spielen eine wesentliche Rolle. Eine fehlende Unterstützung im und durch das Umfeld (wie u. a. Familie, Arbeitsplatz und Gesellschaft) kann Erfolge limitieren und erst ermöglichen. Anzeige Der Erfolg von Maßnahmen der PMR hängt stark von der aktiven Mitarbeit der Patient:innen ab Die in diesem Abschnitt angeführten Grenzen der und für die PMR markieren eher die Notwendigkeit von interdisziplinärer und multiprofessioneller Zusammenarbeit sowie v. a. politischer Unterstützung als eine Schwäche des Fachs PMR selbst. Trotz dieser Grenzen bleibt die PMR also ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Medizin , wobei ihr Schwerpunkt auf Funktionserhalt, Lebensqualität und Teilhabe liegt.

PMR im Test: Stärken und Schwächen – Chancen und Risiken Eine abschießende SWOT-orientierte Stärken-Schwächen-Analyse zeigt die Position der Physikalischen Medizin und Rehabilitation (PMR) sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Für den Einzelnen liegen die Stärken („strengths“) in erster Linie in einer Verbesserung der Lebensqualität durch Schmerzlinderung, Funktions- und Mobilitätserhalt, im ganzheitlichen Ansatz (Körper, Psyche, soziales Umfeld), der Förderung von Selbstständigkeit und Teilhabe und im Empowerment, d. h. der aktiven Rolle in Bezug auf die eigene Gesundheit. Für die Gesellschaft liegen die Stärken („strengths“) in erster Linie in der Entlastung des Gesundheitssystems durch Prävention und Sekundär- und Tertiärprävention, im Erhalt der Arbeitsfähigkeit mit Vermeidung von Arbeitsausfall durch Krankenstände und Frühpensionen sowie in der Reduktion von Pflegebedürftigkeit und Langzeitkosten. Eine weitere Stärke liegt in der interdisziplinären und multiprofessionellen Vernetzung und der Brücke zwischen Akutmedizin, Rehabilitation und Pflege. Für den Einzelnen liegen die Schwächen („weaknesses“) in der individuellen Prognose (nicht alle Patient:innen profitieren in gleichem Ausmaß) und in der Abhängigkeit von aktiver Mitarbeit (Motivation, Compliance, Adherence) und darin, dass Erfolge oft erst mittel- bis langfristig sicht- und erkennbar werden. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass in Endstadien von Erkrankungen nur noch symptomorientierte bzw. palliative Wirkungen erreicht werden. Für die Gesellschaft liegen die Schwächen („weaknesses“) in der Begrenzung von Ressourcen und der Finanzierung (v. a. im Bereich ambulanter Rehabilitationskonzepte), in uneinheitlichen Versorgungspfaden und Schnittstellenprobleme (zwischen Akut- Reha- und Langzeitpflegebereichen), in der zu geringen Sichtbarkeit und Wertschätzung für die PMR im Vergleich zu kurativen Disziplinen sowie in der Ungleichheit im Zugang (Stadt/Land, sozialer Status, biologisches Geschlecht, etc.). Chancen („opportunities“) ergeben sich durch die vermehrte Nutzung von Telemedizin und telerehabilitativen (Zusatz-)Angeboten, Wearables, Robotik und VR-Therapie, etc., durch die wachsende Bedeutung des demografischen Wandels mit älter werdender Bevölkerung und zunehmend chronischen Erkrankungen, aber auch durch evidenzbasierte Präventionsprogramme als kosteneffektive Säule und den wachsenden gesellschaftlichen Fokus auf Gesundheit, Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit sowie auf „longevity“. Risiken („threats“) stellen notwendige Budgetkürzungen bei politisch zu geringer Priorisierung der Thematik dar. Des Weiteren zählen hier der zunehmende Kostendruck im Gesundheitswesen, technologische Innovationen ohne flächendeckende Implementierung sowie eine nicht begründbare Konkurrenz um Ressourcen mit anderen Berufsgruppen eine Rolle. Risiken sind Budgetkürzungen bei politisch zu geringer Priorisierung der Thematik Insgesamt hat die PMR enorme Stärken in den Bereichen Prävention, Funktionserhalt und Teilhabe, wird aber durch begrenzte Ressourcen, mangelnde Sichtbarkeit und hohe Abhängigkeit von der Patient:innen-Compliance/-Adherence sowie Reibungsverluste innerhalb der Berufsgruppen (noch) in ihrer vollen Wirkung gebremst.

Fazit und Ausblick Damit die Möglichkeiten der Physikalischen Medizin und Rehabilitation (PMR) optimal genutzt werden, braucht es letztlich Awareness, Wertschätzung und ein Zusammenspiel aus Struktur, Politik, Finanzierung und Praxis . Gesundheitspolitische und strukturelle Maßnahmen umfassen zunächst eine bessere Verankerung im Versorgungssystem , d. h. die PMR muss als eigenständiges ärztlich verantwortetes Sonderfach mit klaren Zuständigkeiten in allen Versorgungsstufen (Prävention, Akut‑, Reha‑, Langzeitbereich, etc.) etabliert sein. Hierher gehört u. a. die eindeutige Definition der Versorgungspfade (inkl. Zuständigkeiten) mit klaren Schnittstellen zwischen Akutmedizin, Rehabilitation, Arbeits- und Betriebsmedizin, Hausärzt:in, Pflege und Sozialdiensten. Versorgungspfade müssen eindeutig definiert sein Ein weiterer essenzieller Punkt ist die Sicherung der Finanzierung mit u. a. ausreichenden Budgets für Rehabilitationsprogramme, für ambulante Therapie, ambulante und stationäre Rehabilitation sowie für Kuren, Nachsorge-, und Präventionsangeboten. Interdisziplinarität, Multiprofessionalität und Integration stehen für eine gestärkte Kooperation (PMR als Drehscheibe zwischen medizinischen Fächern wie Orthopädie, Neurologie, Innere Medizin sowie den sog. Gesundheitsberufen, Psychologie, Pflege und Sozialarbeit), teamorientierte Versorgung (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Sportwissenschaft, Psychologie, Sozialarbeit, etc.) sowie auch für eine bessere Verzahnung der PMR mit der Arbeits- und Betriebsmedizin sowie den Sozialversicherungsträgern (Ziele wie u. a. für berufliche Reintegration und Prävention von Frühpension). Unbedingt erforderliche Forschung mit Schaffung wissenschaftlicher Evidenz umfasst Themenbereiche wie die Outcome-Forschung, um u. a. die Effektivität und Effizienz, also die Wirksamkeit und das Kosten-Nutzen-Verhältnis von PMR-Interventionen stärker belegen zu können. Des Weiteren gehört die Evaluierung von Möglichkeiten der Digitalisierung wie durch Studien zur Tele-Rehabilitation, Wearables, Apps, KI-gestützter Therapiebegleitung, etc. und zu Innovationen (wie u. a. Robotik, Exoskelette, VR-Therapie) und zwar nicht nur technisch, sondern auch gesundheitsökonomisch hierzu. In Bezug auf die Patient:innen und die Gesellschaft kann PMR die Gesundheitskompetenz fördern, u. a. durch Aufklärung über den Nutzen von Beweglichkeit, Bewegung, Training und Rehabilitation sowie Prävention. Motivation und Empowerment bedeutet hier, die Patient:innen aktiv mit einzubeziehen durch zusätzliche u. a. Selbstmanagement-Programme, Coaching, Peer-Support. Ganz wichtig ist die Schaffung eines niederschwelligen Zugangs, d. h. wohnortnahe ambulante Rehabilitations-Angebote, digitale Programme für ländliche Regionen, etc. Zusammenfassend darf der Verfasser dieses kurzen Berichts aus Sicht des aktuellen Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation (ÖGPMR) und der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG) ableiten, dass es aus seiner bescheidenen, subjektiven Sicht in erster Linie allgemeine Awareness für das enorme Potenzial und Commitment , nämlich politischen Rückhalt, ausreichende Ressourcen, evidenzbasierte Konzepte und eine konsequente Einbindung in Prävention, Prehabilitation, Therapie und Rehabilitation bis zur Palliation braucht, damit die PMR und ihr korrespondierendes Sonderfach ihr volles Potenzial entfalten können. Damit kann letztlich nicht nur das Individuum, die uns anvertrauten Patient:innen unterstützt, sondern insgesamt auch das gesamte Gesundheits- und Sozialsystem gemeinsam im interdisziplinären medizinischen „Konzert“ entlastet und optimiert werden.

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt R. Crevenna gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​deed.​de