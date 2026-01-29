Möglichkeiten der Osteopathie innerhalb der Rheumatologie

Osteopathie versteht den Körper als funktionelle Einheit, in der Struktur und Funktion in ständiger Wechselwirkung stehen. Ziel osteopathischer Behandlungen ist es, Bewegungseinschränkungen und Spannungsmuster aufzuspüren, die die Selbstregulation des Organismus behindern, und sie durch (meist) sanfte manuelle Techniken zu lösen. In der Rheumatologie kann Osteopathie dazu beitragen, Schmerzen zu lindern, Beweglichkeit zu verbessern und myofasziale Dysbalancen zu korrigieren – insbesondere in stabilen Krankheitsphasen.

1 ‐ 3 ]. Dennoch ist die Evidenzlage noch begrenzt. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Rheumatolog:innen und Osteopath:innen sowie weitere Forschung sind notwendig, um die Potenziale und Grenzen dieser Methode evidenzbasiert zu definieren. Klinische Erfahrungen zeigen, dass viele Patient:innen mit rheumatischen Erkrankungen positiv auf osteopathische Begleitbehandlungen reagieren. Studien weisen auf mögliche Effekte hinsichtlich Schmerz, Funktion und Wohlbefinden hin []. Dennoch ist die Evidenzlage noch begrenzt. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Rheumatolog:innen und Osteopath:innen sowie weitere Forschung sind notwendig, um die Potenziale und Grenzen dieser Methode evidenzbasiert zu definieren.