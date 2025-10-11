Moderne Vorsorge beim Mann: Schnittstellen zwischen GrundversorgerInnen und FachärztInnen

Der wissenschaftliche Konsens unterstützt weiterhin den PSA-Wert als zentrales Element in der Prostatakrebsdiagnostik. Männer mit einem PSA-Wert unter 1,5 ng/ml haben ein sehr geringes Risiko für ein klinisch relevantes Karzinom. In den oben genannten Studien ERSPC und PLCO wurden jeweils Cut-off-Werte von 3 und 4 ng/ml ausgewählt, um weitere Abklärungen einzuleiten. Der aktuelle Standard für viele UrologInnen beinhaltet dabei aber nicht nur, auf den absoluten PSA-Wert einzugehen, sondern weitere Risikofaktoren in die Überlegung einzubeziehen, um allenfalls daraus weitere Abklärungen einzuleiten. Dies inkludiert Faktoren wie das Prostatavolumen (und die damit berechenbare PSA-Dichte), den Verlauf des PSA-Wertes über die Zeit, aber auch die familiäre Krebsvorbelastung. Ergänzt werden könnte die Evaluation durch eine altersbasierte PSA-Einschätzung, so wie es auch der PRAISE-U-Algorithmus aktuell in mehreren Pilotprojekten testet []. Es liegt in den Händen der schweizerischen HausärztInnen und UrologInnen, hier an einem Strang zu ziehen und möglichst einheitliche Systeme zu etablieren. Seit einiger Zeit wird ein neuer Biomarker, der Stockholm-3-Test, auch im individuellen Setting zur Früherkennung von einigen HausärztInnen und UrologInnen verwendet. Dieser Biomarker wurde ebenfalls für die Schweiz validiert und stellt eine weitere Möglichkeit der Risikostratifikation dar []. Als Goldstandard für die weitere Risikostratifikation gilt jedoch die Magnetresonanztomographie (MRT) der Prostata []. Hier werden radiologische Informationen angefordert, um besser einschätzen zu können, ob ein signifikanter Prostatakrebs vorliegen könnte. Da in der Schweiz MRT vielerorts verfügbar sind und auch im Sinne der Risikostratifikation klar belastbare Daten für diese Modalität vorliegen, ist die (zumindest routinemässige) Abnahme des Stockholm-3-Tests in der hausärztlichen Praxis in der Schweiz daher wahrscheinlich nicht zwingend notwendig. Andererseits könnte der Stockholm-3-Test als einfach zu verwendender „Reflex-Test“ im Rahmen eines zentralen Screeningprogramms durchaus eine Möglichkeit darstellen, MRT-Ressourcen zu sparen. Zuletzt stellt sich die Frage, ob die digital-rektale Untersuchung in Zukunft noch Teil der routinemässigen Prostatakrebsvorsorge sein wird. Aufgrund vieler falsch-positiver sowie falsch-negativer Befunde im Rahmen der deutschen PROBASE-Studie wird seit kurzem in der deutschen S3-Leitlinie empfohlen, zumindest im Rahmen von Screenings, die digital-rektale Untersuchung nicht mehr durchzuführen [].