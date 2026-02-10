Moderne Medizin durch Komplementärmedizin, Antike Medizin, Manuelle Medizin

Funktionelle Erkenntnisse aus der Antike und ihre Relevanz heute

1 2 Abb. 1 Vergleich der Hippokratischen Vorstellung mit modernen Diagnose- und Therapieformen. (Quelle: Mittels ChatGPT erstellte Grafik) Bild vergrößern Abb. 2 Vergleich altägyptische Vorstellungen mit modernen Diagnose- und Therapieformen. (Quelle: Mittels ChatGPT erstellte Grafik) Bild vergrößern Eine detaillierte Analyse antiker Schriften unter Zuhilfenahme von ChatGPT hat aufschlussreiche Ergebnisse geliefert. Sowohl im alten Ägypten als auch in den Werken von Hippokrates lässt sich ein erstaunlich funktionelles Verständnis für Beschwerden und deren Ursachen am Bewegungssystem erkennen. Dieses Verständnis ist in vielerlei Hinsicht mit den modernen Vorstellungen der heutigen Medizin vergleichbar (Abb.und).

Selbstverständlich ist, dass unsere Altvorderen nicht über den Zugang zu den modernen medizinischen und interventionellen Möglichkeiten verfügten, die uns die heutige Schmerzmedizin bietet. Dennoch wird angesichts der finanziell angespannten Lage unserer aktuellen Gesundheitssysteme deutlich, dass auch wir gezwungen sind, über bewährte und kostengünstige Ansätze aus der Vergangenheit nachzudenken.

Anzeige

Bereits in der Antike wurden physikalische und ergonomische Maßnahmen zur Behandlung von Beschwerden angewendet. So wurden beispielsweise sowohl Wärme- als auch Kälteanwendungen empfohlen, wobei Letztere vor allem von Hippokrates propagiert wurden. Das älteste Lehrbuch der Medizin, von Hippokrates für seine Schüler verfasst, beinhaltet bereits eine Form des nachfolgend dargestellten Stöckli-Wickels .

Es ist jedoch nicht notwendig, so weit in die Vergangenheit zurückzublicken. In der Medizin der letzten Jahrhunderte wurden chronische Krankheiten mittels Kuren in Sanatorien behandelt. Zur Anwendung kam frische Luft, Aufenthalte an der Sonne in höheren Lagen, Bewegungstherapie und Bäder. Inhaltsstoffe wurden aus der Natur gewonnen. Schwefel, Sole, Torf benötigten keine weitere Bearbeitung. Pflanzeninhaltsstoffe wurden in Form von Pulver und von öligen, wässrigen, alkoholischen Auszügen zur Anwendung gebracht.

Effektiv und wirksam war die antike Medizin mit Sicherheit. Die alten Ägypter verwendeten die Rosenwurz ( Rhodiola rosea ) aus dem Polarkreis gegen die Melancholie. Die Weidenrinde mit ihrer Acetylsalicylsäure konnte Schmerzen und Entzündungen behandeln. Dies alles deutlich länger als wir uns unserer Chemie rühmen. 1896 konnte die Acetylsalicylsäure synthetisch hergestellt werden. 1899 führte die Patentanwendung zur Gründung des Bayer Konzerns. Alles große Errungenschaften des menschlichen Geistes. Nichtsdestotrotz finden sich regelmäßig Werbeanzeigen für diese Naturpräparate in der Boulevardpresse.