Mise à jour concernant le traitement des hépatites virales

Aanalogues nucléos(t)idiques

4 ]. Il existe d’autres indications à l’introduction du traitement antiviral et cela relève d’une consultation spécialisée en hépatologie. Les traitements antiviraux dirigés contre le VHB sont des analogues nulcéos(t)idiques (AN) à haute barrière de résistance et comprennent le Tenofovir disoproxil (TDF), le Tenofovir aléfénamide (TAF) et l’Entécavir (ETV). L’indication à débuter un traitement par AN dépend de la présence de fibrose qui peut être évaluée de manière non invasive et/ou invasive, de l’activité inflammatoire représentée par une élévation des ALAT, de la valeur de la virémie et de la présence d’une anamnèse familiale de CHC []. Il existe d’autres indications à l’introduction du traitement antiviral et cela relève d’une consultation spécialisée en hépatologie.

5 ]. De plus, on sait que l’inhibition de la réplication virale est associée à une diminution de l’activité nécrotique et de l’évolution de la fibrose, réduisant ainsi le risque de CHC [ 6 ]. L’objectif optimal serait d’obtenir une « cure fonctionnelle », caractérisée par la perte de l’AgHBs. En effet, la perte de l’AgHBs réduit le risque de CHC lié au VHB avec un risque annuel de présenter un CHC chez un patient cirrhotique AgHBs négatif inférieur à 1 % [ 7 ]. L’objectif principal du traitement et d’obtenir une suppression à long terme de l’ADN du VHB. En effet, la progression de la maladie et les outcomes liés au VHB sont étroitement liés au taux de réplication du virus []. De plus, on sait que l’inhibition de la réplication virale est associée à une diminution de l’activité nécrotique et de l’évolution de la fibrose, réduisant ainsi le risque de CHC []. L’objectif optimal serait d’obtenir une « cure fonctionnelle », caractérisée par la perte de l’AgHBs. En effet, la perte de l’AgHBs réduit le risque de CHC lié au VHB avec un risque annuel de présenter un CHC chez un patient cirrhotique AgHBs négatif inférieur à 1 % [].

1 8 ]. Concernant le choix de l’AN, l’ETV présente très peu d’effets indésirables et c’est généralement le traitement de choix en cas d’insuffisance rénale après adaptation de la posologie à la clairance de la créatinine. La contrainte principale de ce traitement est la nécessité d’être à jeun deux heures avant et deux heures après la prise du comprimé. Le TDF est le seul traitement possible durant la grossesse raison pour laquelle il est généralement favorisé chez les femmes en âge de procréer. Néanmoins, il est à proscrire chez les patients de plus de soixante-cinq ans, en présence d’ostéoporose ainsi que chez les insuffisants rénaux. Le TAF a l’avantage de pouvoir être pris indépendamment des repas, en présence d’une insuffisance rénale si la clairance de la créatinine est supérieure à 15 ml/min mais il n’a pas étudié chez les femmes enceintes [ 4 ]. DCI Nom commercial Posologie Durée du traitement Remarque Hépatite B Interferon alpha-2a pégylé Pegasys® 180 mcg / semaine, sous-cutané 48 semaines Ténofovir disoproxil Viread® Un comprimé de 245mg 1x/j Au long cours Le seul AN recommandé pour les femmes enceintes Ténofovir alafénamide Vemlidy® Un comprimé de 25mg 1x/j Au long cours Entécavir Baraclude® Un comprimé de 0,5mg 1x/j à jeûn Au long cours Peut être utilisé dans le contexte d’une insuffisance rénale Hépatite C Sofosbuvir + Velpatasvir Epclusa® Un comprimé par jour Douze semaines Possibilité de traiter les cirrhoses décompensées Glécaprévir + Pibrentasvir Maviret® Trois comprimés en une prise durant un repas Huit (seize semaines pour le génotype 3) Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir Vosevi® Un comprimé 1x/j 12 semaines Traitement de deuxième ligne après échec de traitement - Contre-indiqué dans le contexte d’une cirrhose Co-infection hépatite B‑Delta Interferon alpha-2a pégylé Pegasys® 180 mcg / semaine, sous-cutané 48 semaines Bulevirtide Hepcludex® 2mg 1x/j, sous-cutané Durée indéterminée Les AN sont des comprimés à prendre quotidiennement au long terme et présentent peu d’effets indésirables (Tab.). On observe des réponses virologiques de 97 à 99 % avec des très faibles taux de résistance []. Concernant le choix de l’AN, l’ETV présente très peu d’effets indésirables et c’est généralement le traitement de choix en cas d’insuffisance rénale après adaptation de la posologie à la clairance de la créatinine. La contrainte principale de ce traitement est la nécessité d’être à jeun deux heures avant et deux heures après la prise du comprimé. Le TDF est le seul traitement possible durant la grossesse raison pour laquelle il est généralement favorisé chez les femmes en âge de procréer. Néanmoins, il est à proscrire chez les patients de plus de soixante-cinq ans, en présence d’ostéoporose ainsi que chez les insuffisants rénaux. Le TAF a l’avantage de pouvoir être pris indépendamment des repas, en présence d’une insuffisance rénale si la clairance de la créatinine est supérieure à 15 ml/min mais il n’a pas étudié chez les femmes enceintes [].

4 ]. Dans tous les cas, l’interruption du traitement doit être associée à un suivi des ALAT et de l’ADN du VHB tous les mois pendant les six premiers mois puis tous les trois mois pendant douze à vingt-quatre mois afin d’exclure une réactivation du VHB à l’arrêt des AN. Une fois débuté, l’AN doit être poursuivi au long terme avec un suivi des tests hépatiques et de l’ADN du VHB tous les trois à quatre mois la première année puis tous les six mois par la suite. Cependant, l’interruption prudente du traitement peut être envisagée chez les patients non cirrhotiques dans trois situations : 1) Perte de l’AgHBs (confirmé à deux reprises à six mois d’intervalle), 2) Séro-conversion HBe associée à un ADN du VHB indétectable pendant au moins 12 mois, 3) Patient HBe négatif présentant une suppression virologique pendant au moins trois ans []. Dans tous les cas, l’interruption du traitement doit être associée à un suivi des ALAT et de l’ADN du VHB tous les mois pendant les six premiers mois puis tous les trois mois pendant douze à vingt-quatre mois afin d’exclure une réactivation du VHB à l’arrêt des AN.

2 9 ]. Risque de réactivation HBsAg-positif ou HBsAg-négatif / anti-HBc-positif mais ADN VHB positif HBsAg-négatif / anti-HBc-positif (ADN VHB négatif) Élevé (>10 %) Immunosuppression dans le cadre d’une greffe de cellules souches Immunosuppression dans le cadre d’une greffe de cellules souches Chimiothérapie combinée (ex. R–CHOP) Chimiothérapie combinée (ex. R–CHOP) Thérapies déplétant les lymphocytes B (Rituximab) Thérapies déplétant les lymphocytes B (Rituximab) Immunothérapie CAR‑T ciblant les cellules B (BCMA, CD19) TACE pour le traitement du CHC Traitements du CHC (TACE, radiothérapie, résection, ablation, traitements systémiques) Anthracyclines Anthracyclines Thérapie déplétant les lymphocytes T Anti-TNF Corticoïdes (> 4 semaines, > 20 mg/jour) Cyclophosphamide JAK-Inhibiteurs Antagonistes du récepteur IL‑6 Anti-IL-17 Inhibiteurs de tyrosine kinase Modéré ou intermédiaire (1–10 %) Anti-IL-12/23 (ex. ustekinumab) Corticoïdes (> 40 mg) Thérapies inhibant l’activation des cellules T (ex. abatacept, belatacept) Thérapies anti-TNF Inhibiteurs de mTOR Anti-IL-12/23 Anti-IL-17 JAK-inhibiteurs Inhibiteurs de tyrosine kinase (ex. ibrutinib) Cyclophosphamide Faible (<1 %) Azathioprine Azathioprine Méthotrexate Méthotrexate Mycophénolate mofétil Mycophénolate mofétil Corticoïdes (faible dose <10 mg/jour) Inhibiteurs de mTOR Check-point inhibiteurs Corticoïdes (<40 mg/jour pendant ≤1 semaine) Un traitement antiviral est également indiqué en cas d’immuno-suppression. L’indication au traitement va dépendre du type et de la durée de l’immuno-suppression ainsi que de la présence ou non d’un AgHBs. Les patients avec un AgHBs positif et/ou un ADN du VHB détectable recevant un traitement immunosuppresseur associé à un risque élevé ou modéré de réactivation, ainsi que les patient AgHBs négatifs sous traitement immunosuppresseur à haut risque de réactivation doivent bénéficier d’une prophylaxie par AN. Pour les autres patients (patients AgHBs positif et/ou ADN du VHB détectable avec un traitement immunosuppresseur associé à faible risque de réactivation, patients AgHBs négatifs avec un traitement à risque modéré ou faible de réactivation), un suivi trimestriel de l’ADN du VHB est recommandé (Tab.). Le TDF, le TAF et l’ETV peuvent être utilisés pour la prophylaxie. Celle-ci doit être débutée lors de l’introduction de l’immuno-suppresseur et poursuivie six à dix-huit mois après l’arrêt de l’immuno-suppression [].

10 ]. En parallèle, ces molécules sont étudiées afin d’utiliser leurs potentiels dans la réponse immune spécifique dirigé contre le VHB. Les recommandations actuelles préconisent un suivi rapproché des tests hépatiques et de la virémie chez les patients avec un antigène Hbs positif et l’introduction d’un AN en présence d’une réactivation du VHB [ 9 ]. Il n’y a pas de recommandation claire pour les patients au bénéfice d’une immunothérapie. Une étude rétrospective chez des patients avec un antigène Hbs positif ayant reçu des anticorps anti-PD-1/PDL‑1 a montré une réactivation de l’hépatite B de six patients sur les cent quatorze inclus, correspondant à 5,3 % de réactivation []. En parallèle, ces molécules sont étudiées afin d’utiliser leurs potentiels dans la réponse immune spécifique dirigé contre le VHB. Les recommandations actuelles préconisent un suivi rapproché des tests hépatiques et de la virémie chez les patients avec un antigène Hbs positif et l’introduction d’un AN en présence d’une réactivation du VHB [].