Zusammenfassung

In Österreich hat die Inzidenz des Magenkarzinoms in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. Die Therapie ist abhängig vom Tumorstadium. Die laparoskopischen Techniken werden in Österreich noch relativ selten standardmäßig angewendet. Herausforderungen an den Chirurgen liegen neben dem Erlernen der Technik per se am Einhalten der onkologischen Radikalitätskriterien, insbesondere was die Lymphknotendissektion betrifft. Erste Studien zeigen, dass jedoch von einer ähnlichen onkologischen Ergebnisqualität ausgegangen werden kann. Auch die Aufenthaltsdauer und die Rekonvaleszenz sind kürzer. Der fortschreitende Einsatz der robotischen Chirurgie stellt offensichtlich auch in diesem Gebiet eine vielversprechende Innovation dar.